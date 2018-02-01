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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
01.02.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

10 farklı mısır patlatma tekniği

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10 farklı mısır patlatma tekniği

Patlamış mısırı sevmeyen yoktur. Özellikle akşamları dizi seyrederken en lezzetli atıştırmalıklardan biri olan patlamış mısır diyetisyenler tarafından da öneriliyor. Siz de 10 farklı mısır patlatma tekniği ile akşamlarınızı keyifli hale getirebilirsiniz.

Patlamış mısır en sevilen atıştırmalıklardan biri. Birkaç dakika içerisinde hazır olan bu cazip atıştırmalık biraz tuz ve yağ ile birleşince mükemmel bir lezzete dönüşüyor. Patlamış mısır yapmanın pek çok yöntemi mevcut. Size en uygun olanını belirleyerek bu leziz atıştırmalığı hemen yapmaya başlayabilirsiniz.

İşte 10 farklı mısır patlatma tekniği…

Mikrodalgada kağıt torba içinde

Mikrodalga fırınlar patlamış mısır yapımında sıkça tercih ediliyor. Özel kağıt torbalarda satılan patlamış mısırları alarak birkaç dakikada lezzetli bir atıştırmalığa kavuşmak mümkün. Özel poşette satılan mısırların yağı ve tuzu önceden ayarlandığı için bu yöntem oldukça pratik.

10 farklı mısır patlatma tekniği

Mikrodalgada kâse içinde

Mikrodalga fırınınız varsa patlamış mısırları güvenli bir kaseye koyarak kendi mısırınızı kendiniz yapabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken konu fırın içine koyduğunuz kasenin mikrodalga kullanımına uygun olması. Birkaç dakika içinde patlayan mısır üzerine dilediğiniz kadar yağ ve tuz ekleyebilirsiniz.

Soba veya ısıtıcı üstünde

Kış aylarında mısır patlatmanın bir başka yöntemi de soba üzerinde mısır patlatmak. Bir kaba koyduğunuz mısırların üzerini örterek ısıtıcı veya sobanın üzerinde tutun ve mısırların patlamasını bekleyin.

Tavada

En klasik yöntemlerden biri tavada mısır patlatmak. Mısırları döküm bir tava içine koyarak orta ateşte patlatabilirsiniz. Tavanın kapağını kapatmayı unutmayın.

10 farklı mısır patlatma tekniği

Elektrikli patlamış mısır makinesinde

Son dönemlerin popüler cihazlarından olan elektrikli patlamış mısır makineleri ile patlamış mısır yapabilirsiniz. Mısır çekirdeklerini patlatan otomatik bir karıştırıcı yardımı ile çalışan bu makinelerle zahmetsizce mısır patlatmak mümkün.

Elektrikli tavada

Elektrikli döküm tavalarla hızlıca mısır patlatmak mümkün. Teknolojinin son ürünü olan bu tavalarla mısırlarınızı hemen patlatmaya başlayabilirsiniz. Yağ ve tuzunu da ayarladıktan sonra size sadece sevdiğiniz filmi seçmek kalıyor!

Mangal üzerinde

Mangal keyfini mısır ile birleştirmeye ne dersiniz? Mangal ateşi ile yapılan mısırların daha lezzetli ve farklı bir tada sahip olduğu gerçek. Dayanıklı bir kap içine koyduğunuz mısırları birkaç dakika sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

10 farklı mısır patlatma tekniği

Kamp ateşinde

Özellikle yaz aylarında tatilde veya kampta yakılan ateş üzerinde mısır patlatmanın keyfi bir başka. Alüminyum bir kap içine yerleştirdiğiniz mısırların ağır ağır patlayışına şahit olabilirsiniz.

Düdüklü tencerede

Mısır patlatmak için düdüklü tencere de harika bir yöntem. Biraz sıvı yağ ve tuz ekleyerek düdüklü tencere mısır patlatabilirsiniz.

Fırında

Normal fırını orta sıcaklığa ayarlayarak ısıya dayanıklı bir kap ve üzerine folyo ile kolay bir şekilde mısır patlatma keyfi yaşayabilirsiniz.

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