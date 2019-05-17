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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
17.05.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Mardinli şef Ebru Baybara Demir, projelerini İspanya’da anlattı

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Mardinli şef Ebru Baybara Demir, projelerini İspanya’da anlattı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Basque Mutfak Merkezi (Basque Culinary Center - BCC) tarafından bu yıl İspanya’da 5’incisi düzenlenen UNWTO Gastronomi Turizmi Dünya Forumu’nun Türkiye’den tek konuşmacısı olan Şef Ebru Baybara Demir, dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen gastronomi ve turizm profesyonellerine Mardin ve Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

Mayıs ayı başında İspanya’nın San Sebastian kentinde gerçekleşen 5. UNWTO Gastronomi Turizmi Dünya Forumu'nda 90 ülkeden turizm bakanlıkları, ulusal ve yerel turizm idareleri, şefler, girişimciler ve akademisyenlerden oluşan 500 katılımcı, yeni trendleri konuşmak ve deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin de katıldığı 5'inci UNWTO Gastronomi Turizmi Dünya Forumu'nun bu yılki konusu, gastronomi turizmi ve bu alandaki çalışmaların yerel toplumlara ve girişimciliğe katkısı oldu. 

Forumun Türkiye’den katılan tek konuşmacısı olan Şef Ebru Baybara Demir, Mardin ve Şanlıurfa’da hayata geçirdiği sürdürülebilir ekosistemlere dönüşmüş projelerini diğer ülkelerin fayda sağlayacağı bir model olarak anlattı. Demir, gastronomi turizminde deneyim yaşatmanın öneminin altını çizdiği konuşmasında, gastronominin dönüştürücü gücüyle, yerel lezzetlerin kültürleri yansıtan sunumlarını yaşatabilmek ve bunu turizme değer katan bir unsur haline getirebilmek için sosyal gastronomi projelerine öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi. Bölgede hayata geçirdiği Harran Gastronomi Okulu ve Topraktan Tabağa projeleriyle 310 kadın çiftçi ve 24 kadın mühendisin istihdam edildiği projeleri anlatan Demir, ölçülebilir sonuçlar ile her yıl faydası büyüyen bu projelerin, ülke ve dünya turizmine model oluşturacağından bahsetti.

Mardinli şef Ebru Baybara Demir, projelerini İspanya’da anlattı

AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın öncülüğünde kadınlarla el ele hayata geçirdikleri sosyal gastronomi projeleriyle, Türkiye’de Topraktan Tabağa bir gastronomi hikayesi yazmaya başladıklarını anlatan Demir, "Gastronominin ekonomik değer oluşturması için kültürel bilgi ve beceriye dayalı yeteneklerin eğitilerek yerel ekonomiye dönüştürülmesi gerekiyor" dedi.

Forumun açılışında konuşan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, gastronominin yerel ekonomilerin gelişmesinde önemli bir fırsat oluşturduğunu dile getirerek, "Gastronomi turizmi, geniş yelpazesiyle toplumun birçok kesimini ekonomik kalkınmanın bir parçası haline getiren önemli bir alan. Özellikle kadınların, gençlerin ve yerel toplulukların ekonomik anlamda güçlenmesi için özel bir potansiyele sahip" diye konuştu. 

Basque Mutfak Kültürü Merkezi Direktörü Joxe Mari Aizega ise gastronominin gelişmesi için yeni yetenekleri bir araya getirilmesi kadar profesyonellerin yeterli şekilde eğitilmesinin de altını çizdiği konuşmasında, gastronominin bugün refah düzeyini arttıran, istihdam sağlayan, bir ülkeyi ve destinasyonları tanıtan stratejik bir sektör haline geldiğini vurguladı.

Mutfakta sıkça yapılan hataları önleyecek 14 öneriMutfakta yemek pişirirken yaptığımız şeylerin çoğu doğru bildiğimiz yanlışlardır. Sizi bu yanlış yollardan döndürmek için en sık yapılan hataları derledik.
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