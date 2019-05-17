Mardinli şef Ebru Baybara Demir, projelerini İspanya’da anlattı

Mayıs ayı başında İspanya’nın San Sebastian kentinde gerçekleşen 5. UNWTO Gastronomi Turizmi Dünya Forumu'nda 90 ülkeden turizm bakanlıkları, ulusal ve yerel turizm idareleri, şefler, girişimciler ve akademisyenlerden oluşan 500 katılımcı, yeni trendleri konuşmak ve deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin de katıldığı 5'inci UNWTO Gastronomi Turizmi Dünya Forumu'nun bu yılki konusu, gastronomi turizmi ve bu alandaki çalışmaların yerel toplumlara ve girişimciliğe katkısı oldu.

Forumun Türkiye’den katılan tek konuşmacısı olan Şef Ebru Baybara Demir, Mardin ve Şanlıurfa’da hayata geçirdiği sürdürülebilir ekosistemlere dönüşmüş projelerini diğer ülkelerin fayda sağlayacağı bir model olarak anlattı. Demir, gastronomi turizminde deneyim yaşatmanın öneminin altını çizdiği konuşmasında, gastronominin dönüştürücü gücüyle, yerel lezzetlerin kültürleri yansıtan sunumlarını yaşatabilmek ve bunu turizme değer katan bir unsur haline getirebilmek için sosyal gastronomi projelerine öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi. Bölgede hayata geçirdiği Harran Gastronomi Okulu ve Topraktan Tabağa projeleriyle 310 kadın çiftçi ve 24 kadın mühendisin istihdam edildiği projeleri anlatan Demir, ölçülebilir sonuçlar ile her yıl faydası büyüyen bu projelerin, ülke ve dünya turizmine model oluşturacağından bahsetti.

AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın öncülüğünde kadınlarla el ele hayata geçirdikleri sosyal gastronomi projeleriyle, Türkiye’de Topraktan Tabağa bir gastronomi hikayesi yazmaya başladıklarını anlatan Demir, "Gastronominin ekonomik değer oluşturması için kültürel bilgi ve beceriye dayalı yeteneklerin eğitilerek yerel ekonomiye dönüştürülmesi gerekiyor" dedi.

Forumun açılışında konuşan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, gastronominin yerel ekonomilerin gelişmesinde önemli bir fırsat oluşturduğunu dile getirerek, "Gastronomi turizmi, geniş yelpazesiyle toplumun birçok kesimini ekonomik kalkınmanın bir parçası haline getiren önemli bir alan. Özellikle kadınların, gençlerin ve yerel toplulukların ekonomik anlamda güçlenmesi için özel bir potansiyele sahip" diye konuştu.

Basque Mutfak Kültürü Merkezi Direktörü Joxe Mari Aizega ise gastronominin gelişmesi için yeni yetenekleri bir araya getirilmesi kadar profesyonellerin yeterli şekilde eğitilmesinin de altını çizdiği konuşmasında, gastronominin bugün refah düzeyini arttıran, istihdam sağlayan, bir ülkeyi ve destinasyonları tanıtan stratejik bir sektör haline geldiğini vurguladı.