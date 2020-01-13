Maraş dolması tarifi
Dolmalar ve sarmalar mutfaklarımızın olmazsa olmazlarından. Türkiye’nin neredeyse her yöresinde özel bir dolma ya da sarma tarifiyle karşılaşmak mümkün. Bu tarifimiz de Kahramanmaraş mutfağından Maraş dolması. Kuru sebzeler, asma yaprağı ve mor havuçla yapılan Maraş dolması, farklı bir lezzet arayanların imdadına koşacak. Pişirme aşamaları biraz uzun gibi görünebilir ancak ortaya çıkan lezzet muazzam. Mutlaka denemelisiniz. İşte Maraş dolması tarifimiz…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
- 250-300 gram az yağlı zırh kıyması
- 3 adet kuru soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
- 2,5-3 su bardağı sarı çeltik pirinç,
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 çay kaşığı tuz
- 500 gram yeşil erik
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 10-15 adet kuru patlıcan
- 10-15 adet kuru kabak
- 10-15 adet kuru biber
- 20-25 adet asma yaprağı
- 750-1000 gram kadar mor havuç
- Önceden haşlanmış kaburga kemikleri
Hazırlanışı
Kuru sebzelerin tümünü ayrı ayrı haşlayın ve soğuk su dolu kaselerde bekletin.
Asma yapraklarını bir süre suda bekleterek fazla tuzlarını akıtın.
Havuçların sivri kısımlarını kesip kalın kısımlarının içlerini oyun.
Domatesler, kuru soğan ve sarımsağı rendeleyin.
Kıyma, soğan, sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı biber, tereyağı ve zeytinyağını karıştırıp harmanlayın.
Pirinci de malzemeye ekleyin ve bir dolma harcı hazırlayın.
Arzu ederseniz havuçların içleri de soğanla kavurup malzemeye ekleyebilirsiniz.
Haşladığınız kurutulmuş sebzelerin ve havuçların içini bu harçla doldurun.
Asma yapraklarını da aynı harçla doldurup sarın.
Tencerenin tabanına haşlanmış kaburga kemiklerini yerleştirin.
Üzerine dolmaları koyun ve en üstünü varsa kaburga etleriyle kapatın.
3 su bardağı sıcak su ve az miktarda tuzu da ilave edin.
Varsa yeşil erik, yoksa nar ya da sumak ekşisini de ilave edip kapağını kapatın.
Önce harlı sonra kısık ateşte iyice pişirin.
Dolmanızı dinlendirdikten sonra suyuyla servis edin. Afiyet olsun…