Maraş dolması tarifi

Kuru sebzelerin tümünü ayrı ayrı haşlayın ve soğuk su dolu kaselerde bekletin.

Asma yapraklarını bir süre suda bekleterek fazla tuzlarını akıtın.

Havuçların sivri kısımlarını kesip kalın kısımlarının içlerini oyun.

Domatesler, kuru soğan ve sarımsağı rendeleyin.

Kıyma, soğan, sarımsak, tuz, karabiber, kırmızı biber, tereyağı ve zeytinyağını karıştırıp harmanlayın.

Pirinci de malzemeye ekleyin ve bir dolma harcı hazırlayın.

Arzu ederseniz havuçların içleri de soğanla kavurup malzemeye ekleyebilirsiniz.

Haşladığınız kurutulmuş sebzelerin ve havuçların içini bu harçla doldurun.

Asma yapraklarını da aynı harçla doldurup sarın.

Tencerenin tabanına haşlanmış kaburga kemiklerini yerleştirin.

Üzerine dolmaları koyun ve en üstünü varsa kaburga etleriyle kapatın.

3 su bardağı sıcak su ve az miktarda tuzu da ilave edin.

Varsa yeşil erik, yoksa nar ya da sumak ekşisini de ilave edip kapağını kapatın.

Önce harlı sonra kısık ateşte iyice pişirin.

Dolmanızı dinlendirdikten sonra suyuyla servis edin. Afiyet olsun…