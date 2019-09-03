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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
03.09.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Lezzetli aşure nasıl yapılır? Aşure yapmanın püf noktaları nelerdir?

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Lezzetli aşure nasıl yapılır? Aşure yapmanın püf noktaları nelerdir?

Hicri takvimin ilk ayı olan ve halk arasında “aşure ayı” olarak da bilinen muharrem 31 Ağustos Cumartesi günü başladı. Muharrem ayının 10’uncu gününe denk gelen aşure günü ise 9 Eylül günü idrak edilecek. Şimdiden birçok evde kazanlar kaynamaya, mis kokulu aşureler komşularla paylaşılmaya başladı bile. Peki iyi bir aşure nasıl yapılır? Lezzetli aşure yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte nefis aşureler yapmak isteyenlerin bilmesi gerekenler…

Aşure hem manevi değeriyle hem de lezzetiyle sofralarımızda çok özel bir yere sahip. Kökenleri Nuh tufanına dayandırılan aşurenin kıvamının ve tadının en üst seviyede olmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli bir nokta bulunuyor.

Her şeyde olduğu gibi aşure söz konusu olduğunda da malzemeler çok önemlidir. Aşureye koyacağınız malzemelerin önemli bir kısmını kendi damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Ancak buğday, fasulye, kuru kayısı gibi bazı temel malzemeler genellikle herkesin aşure tariflerinin içinde yer alır.

Aşure yapmaya niyetlendiyseniz malzemelerinizi önceden ıslatıp iyice yumuşatmanız gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde hem aşurenizin pişme süresi uzar, hem de malzemeler aşurenin içinde birbirine iyice kaynaşmaz ve aşurenizin kıvamı dilediğiniz gibi olmaz. Çünkü aşureye eklenen malzemelerin her birinin pişme süresi farklıdır.

Aşure tarifi
Aşure tarifi

Aşurenin temel malzemesi buğdaydır. Aktarlardan ya da marketlerden alabileceğiniz aşurelik ya da keşkeklik buğdayı bir gece önce ıslattıktan sonra ertesi gün iyice haşlayın. Suyunun rengi sarardığında buğdaylarınız yeterince haşlanmış demektir. Buğdayın haşlama suyuna bir tutam tuz ekleyerek bu süreci hızlandırabilirsiniz.

Buğdayın yanı sıra kuru fasulye ve nohut gibi bakliyatlar da aşurede önemli yer tutar. Bunları da bir gece önceden ıslatıp ertesi gün aşureyi pişirmeden önce de iyice haşlamalısınız. Aksi takdirde hem aşure yiyende gaz yapar, hem de bakliyatların rengi aşurenin suyuna çıktığı için aşurenizin rengi koyu olur. Açık renk aşure için bu işlemi ihmal etmeyin.

Aşurenizin rengi çok koyu olursa kurtarmak için yapabileceğiniz şey içine bir miktar süt eklemektir. Süt aşureyi beyazlaştırır. Aşureye pirinç eklemek de rengini açmak için yapılabilecek bir diğer şeydir. Ancak pirincin nişastasının aşurenin kıvamı üzerinde de etkili olacağını unutmayın.

Sütlü aşure tarifi
Sütlü aşure tarifi

Aşurenize ekleyeceğiniz kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm gibi meyveleri de önceden ıslatmanız iyi olur. Ancak burada bir gece önceden ıslatmak yerine meyvelerinizi birkaç saat suda tutarak erimeden yumuşamalarını sağlayabilirsiniz. Pişirme aşamasında da bu meyveleri tencereye en son sırada eklemeniz gerekir. Aksi takdirde meyveleriniz eriyip aşurenin içinde kaybolabilir.

Aşure yaparken kullandığınız su da temiz, sağlıklı içme suyu olmalı.

Ceviz, fıstık gibi kuru yemişleri aşureyi pişirme aşamasında tencereye eklemek yerine, pişirdikten sonra servis aşamasında süsleme için kullanmanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde bu da aşurenizin renginin koyulaşmasına ve tadının acılaşmasına neden olur. Ancak beyazlatılmış bademi tencereye ekleyebilirsiniz.

Tencere demişken, aşure pişireceğiniz tencerenin de bu işe uygun olması gerekir. Aşure tenceresi diye satılan büyük tencerelerden evinizde yoksa, geç ısınan ağzı geniş ve yayvan başka bir tencere de kullanabilirsiniz.

Diyet aşure tarifi
Diyet aşure tarifi

Aşurenizi pişirirken sabırlı olmalısınız. Bu işlem 2 saat kadar sürer ve malzemelerinizin miktarına ve çeşidine göre farklılık gösterir. Aşurenin piştiğini suyunun yoğunluğundan ve renginden anlayabilirsiniz. Muhallebi kıvamına gelen aşure ocaktan alınabilir. Çok sulu görünen aşureyi biraz buğday nişastası takviyesiyle kıvamlandırabilirsiniz. Ancak aşurenizin soğudukça kıvamının koyulaşacağını da unutmayın.

Aşurenizi servis ederken porselen kaseler kullandığınızda daha şık bir görünüm elde edersiniz. Aşurenizin üzerini de yukarıda belirttiğimiz gibi kuru yemiş ve kuru meyveler, nar taneleri vb. ile süslemeyi unutmayın.

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