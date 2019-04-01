Kuzu kavurma tarifi

Kavurma genellikle Kurban Bayramı ile özdeşleştirilen bir yemektir ancak bu lezzetin tadına varmak için bayramı bekleyeceksiniz diye bir kural da yok. Özellikle kuzu etiyle yapacağınız kavurma, yılın her günü et severler için doyumsuz bir tat olacaktır. Kuzu kavurma tarifimizi aşağı bırakıyoruz, yanına hangi pilavı yapacağınız konusunu ise size bırakıyoruz. Afiyet olsun…
Tencereyi ocağa koyup iyice ısıtın.
Tereyağını tencereye alın ve eritin.
Yağ eriyince etleri de tencereye ilave edin ve kavurmaya başlayın.
Etler suyunu salıp çekince tuz, karabiber ve kekiği ekleyin.
Kapağını kapatıp kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin. Kavurmanız hazır!