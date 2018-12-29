Kütahya'nın yöresel damak tadı: Köpük helva
Kütahya'da, adı kış ayları ile özdeşmiş olan, Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerinden yöresel lezzet 'köpük helva’ vatandaşların tatlı tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.
Çöğenden yapılmasından dolayı mide dostu gıdalar arasında yer alan ‘köpük helva’ hafif olması ile de zevkle tüketiliyor.
5 kuşaktır helvacılık yapan Rıza Helvacıoğlu, "Kütahya’nın geleneksel lezzetlerinden olan köpük helva şeker, çöğen ve sudan oluşmakta. İlk önce şekeri bakır kazanlarda kaynatırız. Daha sonra çöğen ile dövme işlemini yaparız. Adı kış ayları ile özdeşmiş olan köpük helvanın özellikle soğuk havalarda satışları artar. Kış aylarında kar yere düştüğü zaman vatandaşlar üşümemek ve midelerini üşütmemek için köpük helva yerler. Havalar soğuk olduğunda şekeri çok geldiğinde de içine tahin atılıp eklenerek de tüketilebilir” dedi.
Helvacılığın bölgede Osmanlı döneminden kalma bir meslek kolu olduğundan bahseden Rıza Helvacıoğlu, “Helva Osmanlı döneminden kalma yöresel lezzetlerimizdendir. Köpük helva içinde çöğen bulunmasından dolayı da mide dostu bir tatlıdır. Eski insanlar mideleri rahatsız olduğunda köpük helva ya da tahin helvası tüketip midelerindeki şişkinliği alabiliyorlardı. Köpük helva Kütahya’nın geleneksel ürünlerindendir. Özellikle kahvaltılık olarak kullanılsa da her vakitte yemeklerden sonrada içine tahin atılarak tüketilebilir” diye konuştu.
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