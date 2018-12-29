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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
29.12.2018 - 15:58, Son Güncelleme:

Kütahya'nın yöresel damak tadı: Köpük helva

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Kütahya'nın yöresel damak tadı: Köpük helva

Kütahya'da, adı kış ayları ile özdeşmiş olan, Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerinden yöresel lezzet 'köpük helva’ vatandaşların tatlı tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Çöğenden yapılmasından dolayı mide dostu gıdalar arasında yer alan ‘köpük helva’ hafif olması ile de zevkle tüketiliyor.

5 kuşaktır helvacılık yapan Rıza Helvacıoğlu, "Kütahya’nın geleneksel lezzetlerinden olan köpük helva şeker, çöğen ve sudan oluşmakta. İlk önce şekeri bakır kazanlarda kaynatırız. Daha sonra çöğen ile dövme işlemini yaparız. Adı kış ayları ile özdeşmiş olan köpük helvanın özellikle soğuk havalarda satışları artar. Kış aylarında kar yere düştüğü zaman vatandaşlar üşümemek ve midelerini üşütmemek için köpük helva yerler. Havalar soğuk olduğunda şekeri çok geldiğinde de içine tahin atılıp eklenerek de tüketilebilir” dedi.

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İşte Türkiye'nin dört bir yanından tescillenmiş lezzetler

Helvacılığın bölgede Osmanlı döneminden kalma bir meslek kolu olduğundan bahseden Rıza Helvacıoğlu, “Helva Osmanlı döneminden kalma yöresel lezzetlerimizdendir. Köpük helva içinde çöğen bulunmasından dolayı da mide dostu bir tatlıdır. Eski insanlar mideleri rahatsız olduğunda köpük helva ya da tahin helvası tüketip midelerindeki şişkinliği alabiliyorlardı. Köpük helva Kütahya’nın geleneksel ürünlerindendir. Özellikle kahvaltılık olarak kullanılsa da her vakitte yemeklerden sonrada içine tahin atılarak tüketilebilir” diye konuştu.

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