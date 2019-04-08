Kuru meyveli granola tarifi

İlkbahar gelince bir anda aklımıza kışın büyüyen göbekler ve dolayısıyla diyetler düşüyor. Diyet yapanların özellikle kahvaltılarında çok sık yer verdiği lezzetlerden biri olan yulafın granola hali de zevkle tüketiliyor. Peki granolanızı evde kendiniz yapmaya ne dersiniz? İşte kurutulmuş meyvelerle lezzeti katlanan ev yapımı bir granola tarifi…
Tüm malzemeleri geniş bir kasede karıştırın.
Bir fırın tepsisinin tabanını yağlı kağıtla kaplayıp malzemeyi tepsiye yayın.
Her tarafının eşit kalınlıkta olması için üzerini düzeltin.
Fırını 160 dereceye ayarlayıp biraz ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.
Yarım saat pişirdiğiniz granolalarınızı soğuyunca yiyebilirsiniz.
Özellikle yoğurtla çok lezzetli bir ikili oluşturacaktır.