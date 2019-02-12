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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
12.02.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Kumpir nasıl yapılır? Kumpir yapımının püf noktaları

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Kumpir nasıl yapılır? Kumpir yapımının püf noktaları

Kumpir sokak lezzetlerinin en güzellerinden ve en sevilenlerinden. Fırında ya da közde pişmiş patatesin içine tereyağı ve kaşar ekleniyor, üzerine çeşit çeşit malzemeler ekleniyor. Bu muhteşem lezzeti sevmemek mümkün mü? Adı İstanbul’un Ortaköy semtiyle özdeşleşmiş kumpiri evde de kolayca yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte ihtiyacınız olan tüm püf noktaları ise “Kumpir nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Yukarıda da dediğimiz gibi, kumpirin temel malzemeleri patates, tereyağı ve kaşar. Bunun dışında kumpire ekleyeceğiniz her şey sizin yaratıcılığınıza kalmış.

Kumpirin başarısının sırlarından biri patateslerin büyük ve düzgün şekilli olmasıdır. Küçük patatesten güzel kumpir yapamayacağınız gibi yamuk patateslerin de üzerinde çalışması oldukça zordur.

Evde kumpir yaparken patatesleri fırında pişirecekseniz, fansız programı deneyin. Böylece içi nemli kalacak, kurumayacak.

Evde kolay kumpir tarifi
Evde kolay kumpir tarifi

Fırından ya da közden çıkardığınız esnada patatesler çok sıcak olacağı için tutmak için temiz bir mutfak havlusundan faydalanın.

Patatesleri fırından ya da közden çıkarır çıkarmaz hemen ortasını yarıp içlerine tereyağı ve kaşar eklemelisiniz. Böylece peynir güzelce erir.

Bıçağı yuvarlak hareketlerle bastırarak aynı anda hem patatesleri ezebilir hem de karıştırma işlemini aynı anda yapabilirsiniz. Böylece patatesin içinde topaklar kalmaz ve homojen bir kumpir elde edebilirsiniz.

Ev yapımı kumpir tarifi
Ev yapımı kumpir tarifi

Diğer malzemeleri koymadan önce patatesin iç kısmının yüzeyini düzleştirdiğinizden emin olun. Böylece malzemeleri kolaylıkla yerleştirebilirsiniz.

Gelelim kumpirin yapımına…

Patatesleri bol suda yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın. Üstlerine keskin bir bıçağın ucuyla birkaç yerinden çizikler atın. Patatesleri fırın kağıdı ya da alüminyum folyoya sarıp önceden 200 derecede ısıtılmış fırına verin. 90 dakika kadar pişirin.

Çıkarınca ortalarını kesip yukarıda bahsettiğimiz şekilde tereyağı ve kaşarı ekleyin. Küçük küçük doğranmış kornişon turşu, haşlanmış bezelye, sosis, Rus salatası, mısır ve zeytinle içlerini dökülmeyecek şekilde doldurup üzerine ketçap ve mayonez sıkın. Kumpiriniz hazır!

KUMPİR SEVEN BUNU DA SEVDİ: FIRINDA PEYNİRLİ TATLI PATATESLER

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