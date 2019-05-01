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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
01.05.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Krep nasıl yapılır? Krepte rulo pilav tarifi

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Krep nasıl yapılır? Krepte rulo pilav tarifi

Krep, her ne kadar tatlı tarifleriyle özdeşlemiş olsa da yan yana geldiği lezzetlerle davet sofralarında göz dolduruyor. Krepin en doyurucu ve en lezzetleri tariflerinden birini derledik: Krepte rulo pilav. İşte, krepte rulo pilav için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları

KREPTE RULO PİLAV

KREP İÇİN:

1 su bardağı un
1 su bardağı süt
3 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz

TAVAYI YAĞLAMAK İÇİN:

Tereyağı

PİLAV İÇİN:

2 su bardağı baldo pirinç
2 çorba kaşığı tereyağı
200 gram kuzu eti
3.5 su bardağı (700 ml) sıcak su
1 çay bardağı haşlanmış bezelye
1 çay bardağı haşlanıp küp doğranmış havuç
yarım çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı tuz
1.5 su bardağı (150 gram) rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI:

Krep için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp mikserle homojen bir kıvam alana dek çırpın.
Daha sonra malzemeyi 4'e bölün.
26 cm çapındaki bir tavayı tereyağı ile yağlayıp kızdırın.
Krep malzemesinin 1 parçasını tavaya döküp önlü arkalı pişirin.
Her seferinde tavayı yağlayarak kalan malzemeyi de pişirip 4 adet krep elde edin.
Krepleri düz bir zeminde, kenarlarını hafifçe üst üste getirerek büyük kare oluşturacak şekilde yan yana dizin.
Pilav için tereyağını bir tencerede eritip küçük doğranmış eti ilave edin ve suyunu salıp çekene dek kavurun.
Üzerine iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edip saydamlaşana dek kavurun.
Su, tuz ve karabiber ekleyip kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın.
Yarı yarıya suyunu çekince havuç ve bezelye ilave edin.
Suyunu tamamen çekince ocağı kapatın.
Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin.
Daha sonra kaşar peynirinin yarısını ekleyip karıştırın.
Pilavı birleştirdiğiniz kreplerin bir kenarına iki yanında boşluk kalacak şekilde uzunlamasına yayın.
Uç kısımlarını pilavın üzerine doğru içe katlayın ve krepleri pilavla birlikte rulo yapın.
Kalan kaşar peynirini üzerine serpin.
Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine ekli kısmı tepsiye gelecek şekilde yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.
10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.

 

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