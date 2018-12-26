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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
26.12.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

Avcı böreği nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla avcı böreği tarifi

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Avcı böreği nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla avcı böreği tarifi

Dış görünüşü paçanga böreğini andıran avcı böreği sadece çay saatlerinde değil, ana yemeklerde de zevkle tüketilebilen bir börektir. İçinin kıymasıyla ve galeta ununa bulanıp kızartılmasıyla nefis bir hal alan avcı böreğinin yapılışında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte püf noktalarıyla ve tarifiyle avcı böreği yapılışı…

Öncelikle püf noktalarıyla işe başlayalım. Avcı böreği pişirirken dağılabilir, patlayabilir. Bunu önlemek için ne çok sıkı ne de çok gevşek sarmalısınız. Böreğinizi sardıktan sonra galeta ununa bulamadan önce yumurtaya bulamak da böreğin daha dayanıklı olmasını sağlar.

Avcı böreğini arzu ederseniz sıvı yağda kızartabilir, arzu ederseniz fırında pişirebilirsiniz. Fırında piştiğinde daha hafif olacaktır. Hafiflikten yanaysanız böreğin içini kıyma ve bulgur yerine peynirle yapmak da bir seçenektir.

Böreklerinizi sardıktan sonra derin dondurucuya kaldırdığınızda uzun süre dayanırlar. Ancak donduracağınız börekleri yumurta ve galeta ununa bulamayın. Bu işlemi pişireceğiniz zaman yapabilirsiniz.

Avcı böreğini bir adım ileri taşımak isterseniz yufka yerine incecik krepler yapıp onları da kullanabilirsiniz.

Krep tarifi
Krep tarifi

Gelelim avcı böreğinin tarifine… İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:

4 adet yufka
300 gram kıyma
3-4 küçük soğan
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi
1 Türk kahve fincanı ince bulgur
Tuz
Karabiber
Pul biber

Arası için:
1 su bardağı su
1 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için:
1 yumurta
Galeta unu

Sucuklu paçanga böreği
Sucuklu paçanga böreği

Öncelikle böreğin içini hazırlayarak işe başlayın. Kıymayı biraz sıvı yağda hafifçe kavurun. İçine küp küp doğradığınız soğanları ilave edin.

Diğer tarafta ince bulgusu sıcak suyla ıslatıp kabartın. Bulgurları kavurduğunuz kıyma ve soğanlara ekleyin. Ceviz içi, tuz ve baharatları da ilave edip 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra altını kapatın.

Su ile sıvı yağı karıştırıp yufkalardan birinin her yerini bu karışımla ıslatın. Üzerine ikinci yufkayı serin. Tekrar yağlı karışımı sürüp yufkaları 8 eşit parçaya bölün. Geniş kenarlarına kıymalı içten koyup yanlarını katlayarak rulo yapın. Bütün yufkaları bu şekilde sararak tüketin.

Kalan yağlı suya 1 yumurtayı kırıp iyice çırpın. Börekleri önce bu karışıma sonra galeta ununa bulayın ve tepsiye dizin. Fırınınızı önceden 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Börekleri fırına verin ve kızarana kadar pişirin. Sıcak sıcak servis yapın.

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