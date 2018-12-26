Avcı böreği nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla avcı böreği tarifi
Dış görünüşü paçanga böreğini andıran avcı böreği sadece çay saatlerinde değil, ana yemeklerde de zevkle tüketilebilen bir börektir. İçinin kıymasıyla ve galeta ununa bulanıp kızartılmasıyla nefis bir hal alan avcı böreğinin yapılışında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte püf noktalarıyla ve tarifiyle avcı böreği yapılışı…
Öncelikle püf noktalarıyla işe başlayalım. Avcı böreği pişirirken dağılabilir, patlayabilir. Bunu önlemek için ne çok sıkı ne de çok gevşek sarmalısınız. Böreğinizi sardıktan sonra galeta ununa bulamadan önce yumurtaya bulamak da böreğin daha dayanıklı olmasını sağlar.
Avcı böreğini arzu ederseniz sıvı yağda kızartabilir, arzu ederseniz fırında pişirebilirsiniz. Fırında piştiğinde daha hafif olacaktır. Hafiflikten yanaysanız böreğin içini kıyma ve bulgur yerine peynirle yapmak da bir seçenektir.
Böreklerinizi sardıktan sonra derin dondurucuya kaldırdığınızda uzun süre dayanırlar. Ancak donduracağınız börekleri yumurta ve galeta ununa bulamayın. Bu işlemi pişireceğiniz zaman yapabilirsiniz.
Avcı böreğini bir adım ileri taşımak isterseniz yufka yerine incecik krepler yapıp onları da kullanabilirsiniz.
Gelelim avcı böreğinin tarifine… İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:
4 adet yufka
300 gram kıyma
3-4 küçük soğan
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi
1 Türk kahve fincanı ince bulgur
Tuz
Karabiber
Pul biber
Arası için:
1 su bardağı su
1 su bardağı sıvı yağ
Üzeri için:
1 yumurta
Galeta unu
Öncelikle böreğin içini hazırlayarak işe başlayın. Kıymayı biraz sıvı yağda hafifçe kavurun. İçine küp küp doğradığınız soğanları ilave edin.
Diğer tarafta ince bulgusu sıcak suyla ıslatıp kabartın. Bulgurları kavurduğunuz kıyma ve soğanlara ekleyin. Ceviz içi, tuz ve baharatları da ilave edip 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra altını kapatın.
Su ile sıvı yağı karıştırıp yufkalardan birinin her yerini bu karışımla ıslatın. Üzerine ikinci yufkayı serin. Tekrar yağlı karışımı sürüp yufkaları 8 eşit parçaya bölün. Geniş kenarlarına kıymalı içten koyup yanlarını katlayarak rulo yapın. Bütün yufkaları bu şekilde sararak tüketin.
Kalan yağlı suya 1 yumurtayı kırıp iyice çırpın. Börekleri önce bu karışıma sonra galeta ununa bulayın ve tepsiye dizin. Fırınınızı önceden 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Börekleri fırına verin ve kızarana kadar pişirin. Sıcak sıcak servis yapın.
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