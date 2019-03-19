Krep nasıl yapılır? Beğendili krep sarma tarifi
Kahvaltı masalarının en sevilen lezzetlerinden krep, son yıllarda öğlen ve akşam yemeği sofralarında da kullanılıyor. İçerisine sebze, tavuk, mantar konularak şık sunumlar, ara sıcak tabakları oluşturan kreplerle hep şık hem de doyurucu tabaklar hazırlanıyor. Peki, beğendili krem sarma nasıl yapılır?
BEĞENDİLİ KREP SARMA
Krep için malzemeler:
2 su bardağı un
2 su bardağı süt
2 adet yumurta
1 tutam tuz
İç harç için malzemeler:
4 adet bostan patlıcan
2 diş sarımsak
200 gram süzme peynir
5-6 dal taze kekik
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Beşamel sos için malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
500 mililitre süt
1 tutam toz muskat
100 gram taze kaşar
2 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Krep için olan tüm malzemeleri çırpın ve krep tavasında 6-8 adet krep yapın.
Üstlerine delikler açtığınız bostan patlıcanları 240 derece fırında tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin.
Pişen patlıcanlarınızın içlerini bir kaseye alın. Kaseye süzme peynir, taze kekik yaprakları, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyin ve harmanlayın.
Beşamel sos için tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kavurun, süt, tuz, karabiber, muskatı ekleyin ve kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.
Hazırladığınız kreplerden birini alın rulo yapın ve içine patlıcanlı harçtan koyup yağladığınız fırın kabınıza yerleştirin. Tüm krepler ve harç bitene kadar bu işleme devam edin.
Fırın tepsinizin içindeki kreplerin üzerine beşamel sosu dökün ve yayın.
Üzerine kaşar peyniri serperek 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
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