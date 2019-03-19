Krep nasıl yapılır? Beğendili krep sarma tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriKrep nasıl yapılır? Beğendili krep sarma tarifi
GeriMutfak Tüyoları Krep nasıl yapılır? Beğendili krep sarma tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
19.03.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Krep nasıl yapılır? Beğendili krep sarma tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Krep nasıl yapılır? Beğendili krep sarma tarifi

Kahvaltı masalarının en sevilen lezzetlerinden krep, son yıllarda öğlen ve akşam yemeği sofralarında da kullanılıyor. İçerisine sebze, tavuk, mantar konularak şık sunumlar, ara sıcak tabakları oluşturan kreplerle hep şık hem de doyurucu tabaklar hazırlanıyor. Peki, beğendili krem sarma nasıl yapılır?

BEĞENDİLİ KREP SARMA

Krep için malzemeler:
2 su bardağı un
2 su bardağı süt
2 adet yumurta
1 tutam tuz
İç harç için malzemeler:
4 adet bostan patlıcan
2 diş sarımsak
200 gram süzme peynir
5-6 dal taze kekik
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Beşamel sos için malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
500 mililitre süt
1 tutam toz muskat
100 gram taze kaşar
2 çay kaşığı tuz

Ispanaklı rulo krep tarifi
Ispanaklı rulo krep tarifi

Yapılışı:

Krep için olan tüm malzemeleri çırpın ve krep tavasında 6-8 adet krep yapın.

Üstlerine delikler açtığınız bostan patlıcanları 240 derece fırında tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin.

Pişen patlıcanlarınızın içlerini bir kaseye alın. Kaseye süzme peynir, taze kekik yaprakları, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyin ve harmanlayın.

Beşamel sos için tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kavurun, süt, tuz, karabiber, muskatı ekleyin ve kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Kirde kebabı tarifi
Kirde kebabı tarifi

Hazırladığınız kreplerden birini alın rulo yapın ve içine patlıcanlı harçtan koyup yağladığınız fırın kabınıza yerleştirin. Tüm krepler ve harç bitene kadar bu işleme devam edin.

Fırın tepsinizin içindeki kreplerin üzerine beşamel sosu dökün ve yayın.

Üzerine kaşar peyniri serperek 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

İtalyan Usulü Mozzarellalı Patlıcan | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde İtalyan Usulü Mozarrelalı Patlıcan var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Krep nasıl yapılır? Beğendili krep sarma tarifi

Pirinç köftesi nasıl yapılır? Pirinç köftesi tarifi

Sütlü çay nasıl yapılır? Sütlü çay tarifi

Çarşaf böreği nasıl yapılır? Çarşaf böreği yapmanın püf noktaları nelerdir?