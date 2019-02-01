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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMutfak Tüyoları Krem şanti nasıl yapılır? Doğal ve katkısız krem şanti tarifleri
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Fotoğraf: Ingimage
01.02.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Krem şanti nasıl yapılır? Doğal ve katkısız krem şanti tarifleri

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Krem şanti nasıl yapılır? Doğal ve katkısız krem şanti tarifleri

Krem şanti pastaların ve tatlıların olmazsa olmaz malzemelerinden. Marketten alınan toz krem şantiler çok kısa süre içinde tüketime hazır hale geliyor. Ancak hazır ve işlenmiş gıdaların içindeki katkı maddeleri birçok kişiyi bu ürünleri kullanmaktan uzaklaştırıyor. Siz de bu gruptaysanız ve pasta yaparken krem şantinizi de kendiniz yapmak istiyorsanız tarifimizi ve ipuçlarımızı kesinlikle kaçırmayın.

Krem şanti aslen Fransa mutfağı kökenli bir lezzet. Adını Paris yakınlarındaki bir kasaba olan Chantilly’den alan krem şanti, bizim için de vazgeçilmez lezzet haline geldi.

Orijinal Fransız krem şanti tarifinde şeker, vanilya ve yağlı krema bulunuyor. Bu üçlünün bir arada uzun süre ve yüksek hızla çırpılmasıyla krem şanti elde ediliyor.

Siz de krem şantinizi evde kolayca yapabilirsiniz. Ancak çırpma işleminin biraz zaman alacağını unutmayın. Kendi mutfağınızda yapacağınız bu krem şanti hazır krem şantiden daha lezzetli olacak.

Ganaj tarifi
Ganaj tarifi

Ancak içinde katkı maddeleri olmadığından dayanma ömrü daha kısa olacak. Bu nedenle ihtiyacınız olduğunda ihtiyacınız kadar yapmanız en doğrusu.

Çırpma işlemine başlamadan önce kasenizi ve mikserinizin ucunu 10-15 dakika buzlukta tutmanız da işinizi kolaylaştıracak.

1 su bardağı kadar krema için 2 yemek kaşığı ince öğütülmüş şeker ve yarım çay kaşığı vanilya özütü kullanmanız yeterlidir. Ancak arzu ederseniz şeker ve vanilya miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Krem şantinin kıvamını anlamak için mikserin ucunu içine batırıp çıkardığınızda sivri uçlu tepecikler elde etmeniz gerekir.

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Sevdiklerine doğum günlerinde özel bir sürpriz yapmak isteyenler için nefis pasta tarifleri

Süt ürünlerini tüketmeyenler için de laktozsuz bir krem şanti tarifimiz var. Bu tarifte krema yerine yumurta beyazı kullanılıyor.

Gerekli malzemeler şöyle:

2 adet yumurtanın beyazı
1 çay bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı su
1 paket vanilya
1 çimdik tuz

Yumurta beyazlarını tuz ile 3 dakika çırpıp köpük kıvamı elde edin.

Şeker ve suyu cezveye alın ve şeker iyice eriyene kadar kısık ateşte kaynatın.

Şekerli suyu sıcakken yumurta beyazlarına ekleyip yüksek devirde 10 dakika çırpın.

Vanilyayı ekleyip 5 dakika daha çırpın.

İyice katılaşması için en az 1 saat buzdolabında bekletin.

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