Pastalarınızın tamamlayıcısı ve süsleyicisi olan ganaj, ganaş veya Fransızca adıyla ganache olarak bilinen bu kremayı bütün pasta ve keklerinizde kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacağınız tamamen yaratıcılığınıza kalmış… İşte çok işinize yaracak ganaj tarifi...
Süt kremasını tava veya tencerenin içinde ısıtın. Kesinlikle kaynamamasına dikkat edin. Ocağın altını kapatın ve 100 gram çikolatayı parçalara ayırarak kremaya ekleyin. Sürekli karıştırarak, çikolataların erimesini sağlayın. Krema ve çikolata tamamen homojen bir karışım olacak.
Çikolatalı ganajı buzdolabında 1,5-2 saat soğumaya bırakın. Ekmeğe sürülecek kıvama geldiğinde ganajınız hazır. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ganaj yapımında dilediğiniz çikolata türünü kullanabilirsiniz.