Sevdiklerine doğum günlerinde özel bir sürpriz yapmak isteyenler için nefis pasta tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Lahana yemeği denilince ilk olarak onun adı akla geliyor: Kapuska. Kış mevsiminde sık sık sofralarımızda yer verdiğimiz kapuska, farklı şekillerde tüketilebiliyor: Etli, tavuklu, kıymalı veya sade. İşte, B, C, E vitaminlerini içeren lahananın faydalarını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için kapuska tarifi ve bu yemeğin ortaya çıkışıyla ilgili kısa bir bilgi.
Türkiye’nin tanınmış şeflerinden Civan Er, Londra’nın en hareketli bölgelerinden Soho’da bir restoran açtı. 28 Ocak’ta faaliyete geçen Yeni isimli restoran, Er’in İstanbul’da Kumbacı Yokuşu’nda bulunan mekanı Yeni Lokanta’nın dekorasyon ve menü inceliklerini Londra’ya taşıyor.