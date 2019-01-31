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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Anlar
31 Ocak 2019 - 12:30,

Sevdiklerine doğum günlerinde özel bir sürpriz yapmak isteyenler için nefis pasta tarifleri

Doğum günü pastası kesmek geçmişi çok eskilere dayanan bir gelenek. Üstelik ülkemizde de çok yaygın. Pastayı pastaneden almak tabii ki bir seçenek ancak evde sevgiyle yapılmış bir doğum günü pastasının yerini de çok az şey tutar. Siz de aynı fikirdeyseniz nefis doğum günü pastası tariflerimize mutlaka bir göz atın...

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Sevdiklerinizi doğum günlerinde mutlu etmek için özel bir pasta yapmak mı istiyorsunuz? O zaman çok doğru bir tarife geldiniz. Hem sizi çok uğraştırmayacak hem de lezzetiyle herkese "Nereden aldınız bu pastayı?" dedirtecek tarifimiz size çok uygun. Aşağıda ayrıntılarıyla anlattığımız doğum günü pastası tarifi yüzünüzü kesinlikle kara çıkarmayacak.

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Kahve kremalı ve frambuazlı pastayı daha önce denemiş miydiniz? Lezzetine bayılacağınız bu pastanın üzerini de dilediğiniz gibi süsleyip tablo gibi pastalar ortaya çıkarabilirsiniz. Yapılışı biraz sabır istiyor ancak ortaya çıkan sonuç o kadar nefis olacak ki herkesin takdirlerini toplayacaksınız. İşte tarifi...

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Muz pastalara en çok yakışan meyvelerin başında geliyor. Biz de bu tarifimizde pastanın arasını muz dilimleriyle doldurmayı tercih ettik. Üstelik hazır pandispanyayla yapacağınız bu pasta çok da pratik. Kısa süre içinde hazırlayıp misafirlerinize sunabileceğiniz pastanın üzerini de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İşte muzlu pasta tarifi...

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Tadına doyum olmayan havuçlu keki biliyorsunuz. Peki ya bu havuçlu kekin arasına ve üzerine krem peynirle enfes bir lezzete kavuşmuş bir krema sürersek ne olur? Ortaya dünyanın en lezzetli pastalarından biri çıkar. Mutlaka denemeniz gereken bu pastanın tarifi hemen aşağıda. Çok beğeneceğinizden hiç şüphemiz yok.

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7'den 70'e kimsenin hayır diyemeyeceği bir lezzet mi arıyorsunuz? O zaman sizi kat kat çikolatalı meyveli pastayı denemeye çağırıyoruz. Dışının kremayla kaplı olmamasıyla da klasik pastalardan ayrılan bu pasta çikolatalı pasta sevenleri de meyveli pasta sevenleri de çok mutlu edecek. Özel günler için mutlaka denenmesi gereken bir lezzet!

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Kapuska nasıl yapılır? Etli - etsiz kapuska tarifi

Lahana yemeği denilince ilk olarak onun adı akla geliyor: Kapuska. Kış mevsiminde sık sık sofralarımızda yer verdiğimiz kapuska, farklı şekillerde tüketilebiliyor: Etli, tavuklu, kıymalı veya sade. İşte, B, C, E vitaminlerini içeren lahananın faydalarını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için kapuska tarifi ve bu yemeğin ortaya çıkışıyla ilgili kısa bir bilgi.

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Türk şef Civan Er 'Yeni' mekanını Londra'da açtı

Türkiye’nin tanınmış şeflerinden Civan Er, Londra’nın en hareketli bölgelerinden Soho’da bir restoran açtı. 28 Ocak’ta faaliyete geçen Yeni isimli restoran, Er’in İstanbul’da Kumbacı Yokuşu’nda bulunan mekanı Yeni Lokanta’nın dekorasyon ve menü inceliklerini Londra’ya taşıyor.

Haber: Sevin Turan Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv /

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