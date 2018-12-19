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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.12.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Kocaeli’de asırlık yemekler yeniden sofralara giriyor

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Kocaeli’de asırlık yemekler yeniden sofralara giriyor

Dartılı düdüklü makarna adlı yemek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan yiyecek içecek kursunda aslına uygun olarak pişirilerek 100 yıl sonra sofralardaki yerini yeniden aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri” kitabı ile unutulmuş lezzetleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamdan Kocaeli’de asırlık geçmişe sahip olan Dartılı düdüklü makarnası yeniden hayat buldu. Sevilen yemek, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren meslek edindirme kursları KO-MEK’teki kursiyerler tarafından aslına uygun olarak pişirilerek sofralardaki yerini aldı. 

KO-MEK Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Branşı usta öğreticileri, tariflerini öğrendikleri asırlık yemekleri kursiyerlerine öğretmeye başladı. İlk olarak, Kocaeli Yemekleri kitabında yer alan Dartılı Düdüklü Makarna yemeği seçilerek, kollar sıvandı. Ancak bunun öncesinde yemeği çocukluğunda yemiş olan Kandıralı ak saçlılardan pişirme teknikleriyle ilgili görüş alındı.

Kocaeli’de asırlık yemekler yeniden sofralara giriyor


KO-MEK Yenikent Kurs Merkezi Yiyecek ve İçecekleri Hizmetleri Branşı kursiyerleri usta öğreticileri gözetiminde ilk olarak pişirecekleri asırlık yemek için ön hazırlık yaptı. Malzemelerin temininin ardından usta öğretici yemeğin tarifiyle ilgi bilgilendirme yaptı. Ardından yine usta öğreticinin gözetiminde tarife uygun şekilde yemeğin hazırlanmasına geçildi. 

Yenikent Kurs Merkezi kursiyerleri 100 yıl öncesinden gelen bir lezzeti öğrenme ve pişirmenin mutluluğunu yaşadı. Kursa katılan Emine ve Kader Demir kardeşler, “Bu kursa yöresel yemeklerimizi öğrenmek için geliyoruz. Burada bize, atalarımızın, dedelerimizin bir zamanlar yedikleri ancak artık unutulmuş yemekleri yapmayı da öğretiyorlar. Bu sayede hem biz bu yemekleri öğreniyoruz, hem de gelecek nesillere taşımış oluyoruz. Öğrendiğimiz bu asırlık yemekleri yaşatacağız” dediler.

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