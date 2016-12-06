Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
06.12.2016 - 18:06, Son Güncelleme:

Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan

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Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan

Kız kıza buluşup uzun sohbetler edebileceğiniz ve eğlenebileceğiniz İstanbul'daki en iyi 10 adresi Zomato kullanıcılarının verdiği puanlardan yola çıkarak sizler için derledik!

Happily Ever After:

Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan

Ünlü iş kadını Ayşe Kucuroğlu’nun 2004 yılında Bebek’te açtığı ve açıldığı günden bugüne hem dekorasyonu hem de tazecik lezzetleriyle dikkat çeken Happily Ever After, kız kıza vakit geçirmek için en ideal adreslerden biri. 

Piraye Taş Plak:

Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan

Harika mezeleri, eğlenceli ortamı ve güler yüzlü ekibiyle Kadıköy’de hizmet veren Piraye Taş Plak, kız kıza meyhaneye gitmek isteyenler için en ideal adreslerden biri.

Beymen Brasserie:

Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan

Niştantaşı’nın en şık mekanlarından olan Beymen Brasserie, lezzetli yemekler eşliğinde keyifle vakit geçirebileceğiniz adresler arasında yer alıyor. 

La Boom:

Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan

Senelerdir Emirgan’ın en çok tercih edilen mekanları arasında yer alan La Boom, kız kıza eğlenmek için uygun adreslerden biri. 

Draft Gastropub:

Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan

Göztepe ve Caddebostan’daki şubelerinde konuklarını ağırlayan Draft, hem geniş pub menüsü hem de güler yüzlü ekibiyle oldukça beğeniliyor.

Shot İstanbul:

Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan

Gündüz saatlerinde restoran akşamları ise kulübe dönüşen Shot İstanbul, kız arkadaş grupları tarafından sıkça tercih ediliyor. 

Finn Karaköy:

Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan

Menüsündeki kokteyl çeşitleri ile Karaköy’ün en çok tercih edilen mekanları arasında adını yazdıran Finn, hem lezzetli yemekler yemek hem de güzel içkiler içmek isteyen kız arkadaş grupları için ideal adreslerden biri. 

Geyik Coffee Roastery & Cocktail Bar:

Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan

Cihangir’in en popüler mekanlarından olan Geyik de kız kıza vakit geçirilebilecek rahat bir ortam arayışında oldanlar için ideal adreslerden. 

ANY:

Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan

Arnavutköy’ün popüler mekanları arasında yer alan ANY de kız kıza takılmak isteyenler için uygun adresler arasında yer alıyor.

CafeCadde:

Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan

Senelerdir Caddebostan’ın en popüler mekanlarından olan ve haftanın her günü neredeyse dolu olan CafeCadde de günü kız kıza bitirmek isteyenler için iyi bir alternatif. 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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