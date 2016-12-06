Kız kıza eğlencenin tadını çıkarabileceğiniz 10 mekan
Kız kıza buluşup uzun sohbetler edebileceğiniz ve eğlenebileceğiniz İstanbul'daki en iyi 10 adresi Zomato kullanıcılarının verdiği puanlardan yola çıkarak sizler için derledik!
Happily Ever After:
Ünlü iş kadını Ayşe Kucuroğlu’nun 2004 yılında Bebek’te açtığı ve açıldığı günden bugüne hem dekorasyonu hem de tazecik lezzetleriyle dikkat çeken Happily Ever After, kız kıza vakit geçirmek için en ideal adreslerden biri.
Piraye Taş Plak:
Harika mezeleri, eğlenceli ortamı ve güler yüzlü ekibiyle Kadıköy’de hizmet veren Piraye Taş Plak, kız kıza meyhaneye gitmek isteyenler için en ideal adreslerden biri.
Beymen Brasserie:
Niştantaşı’nın en şık mekanlarından olan Beymen Brasserie, lezzetli yemekler eşliğinde keyifle vakit geçirebileceğiniz adresler arasında yer alıyor.
La Boom:
Senelerdir Emirgan’ın en çok tercih edilen mekanları arasında yer alan La Boom, kız kıza eğlenmek için uygun adreslerden biri.
Draft Gastropub:
Göztepe ve Caddebostan’daki şubelerinde konuklarını ağırlayan Draft, hem geniş pub menüsü hem de güler yüzlü ekibiyle oldukça beğeniliyor.
Shot İstanbul:
Gündüz saatlerinde restoran akşamları ise kulübe dönüşen Shot İstanbul, kız arkadaş grupları tarafından sıkça tercih ediliyor.
Finn Karaköy:
Menüsündeki kokteyl çeşitleri ile Karaköy’ün en çok tercih edilen mekanları arasında adını yazdıran Finn, hem lezzetli yemekler yemek hem de güzel içkiler içmek isteyen kız arkadaş grupları için ideal adreslerden biri.
Geyik Coffee Roastery & Cocktail Bar:
Cihangir’in en popüler mekanlarından olan Geyik de kız kıza vakit geçirilebilecek rahat bir ortam arayışında oldanlar için ideal adreslerden.
ANY:
Arnavutköy’ün popüler mekanları arasında yer alan ANY de kız kıza takılmak isteyenler için uygun adresler arasında yer alıyor.
CafeCadde:
Senelerdir Caddebostan’ın en popüler mekanlarından olan ve haftanın her günü neredeyse dolu olan CafeCadde de günü kız kıza bitirmek isteyenler için iyi bir alternatif.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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