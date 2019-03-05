Keledoş, Van mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet. Geçmişi 1800 yıl öncesine dayanan coğrafi işaret tescilli keledoşu yemek için kalkıp Van’a giden var. Ancak siz bu yolculuğu yapmak istemiyorsanız gündelik malzemelerle evde de keledoş yapabilirsiniz. İşte pazısıyla etiyle nefis keledoş tarifi…
Yeşil mercimek ile buğdayı bir tencerede haşlayın.
Kuru soğanı yemeklik doğrayıp tereyağı ile tencerede kavurun.
Soğanlar kavrulunca içine eti ekleyin ve 10 dakika daha kavurun.
Ardından içine haşlanmış mercimek, buğday, nohut ve pazıları ekleyin.
Tuz, karabiber ve üzerini geçecek kadar suyla 40 dakika kadar pişirin.
Yemeği tencereden aldıktan sonra içine süzme yoğurt ile sarımsak ekleyip iyice karıştırın.
Son olarak pul biberi yağda kızdırıp yemeğin üzerine gezdirin. Keledoş hazır!