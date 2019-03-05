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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Sebze Yemeği Tarifleri>Keledoş tarifi
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Keledoş tarifi

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Keledoş tarifi

Keledoş, Van mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet. Geçmişi 1800 yıl öncesine dayanan coğrafi işaret tescilli keledoşu yemek için kalkıp Van’a giden var. Ancak siz bu yolculuğu yapmak istemiyorsanız gündelik malzemelerle evde de keledoş yapabilirsiniz. İşte pazısıyla etiyle nefis keledoş tarifi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 200-250 gram kuşbaşı kuzu eti
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı buğday
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 orta boy kuru soğan
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 demet pazı
  • 3 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Hazırlanışı

Yeşil mercimek ile buğdayı bir tencerede haşlayın.

Kuru soğanı yemeklik doğrayıp tereyağı ile tencerede kavurun.

Soğanlar kavrulunca içine eti ekleyin ve 10 dakika daha kavurun.

Ardından içine haşlanmış mercimek, buğday, nohut ve pazıları ekleyin.

Tuz, karabiber ve üzerini geçecek kadar suyla 40 dakika kadar pişirin.

Yemeği tencereden aldıktan sonra içine süzme yoğurt ile sarımsak ekleyip iyice karıştırın.

Son olarak pul biberi yağda kızdırıp yemeğin üzerine gezdirin. Keledoş hazır!

Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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