'İzmir’in Lezzet Öyküsü'nde mutlu son
İzmir Valiliği himayesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan ‘İzmir’in Lezzet Öyküsü’ adlı iki ciltlik kitap tamamlandı. Ege Üniversitesi (EÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Ötleş, editör olarak görev aldığı kitabı EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a hediye etti.
İzmir’in geçmişten bugüne lezzetlerini bir arada toplamak üzere İzmir Valiliği himayesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar meyvesini verdi. ‘İzmir’in Lezzet Öyküsü’ adlı iki ciltlik kitap tamamlandı.
EÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Ötleş, editör olarak görev aldığı kitabı EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a hediye etti.
Kitapla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ötleş, "Üniversitemiz işbirliğiyle İzmir Valiliği’nin himayesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ‘İzmir’in Lezzet Öyküsü’ başlıklı 2 ciltlik kitap İzmirlilere, İzmir’i sevenlere ve İzmir’imizi yurt dışında tanıtmak üzere ilgililere sunuldu. Prestij kitabının ilk cildi ‘Mutfak Kültürü’ başlığını taşıyor. Bu kitapta; İzmir’in mutfak kültürüne tarihsel olarak etki eden toplulukları ve yemekleri anlatılıyor. Kitabın ikinci cildinde ise Osmanlı mutfağından günümüze kadar İzmir mutfağında yer bulmuş önemli İzmir yemeklerinin bizzat uzmanlar tarafından denenerek yapılmış yemek tarifleri yer alıyor. Prestij kitapların yurt dışında ülkemizin ve İzmir’in tanıtımında kullanılmak üzere İngilizceye çevrilmesine de başlandı" diye konuştu.
İzmir’in yemek kültürünün tanıtılması açısından önemli bir eser hazırlandığını dile getiren Rektör Budak, "Ege Üniversitesi’nin böyle önemli bir çalışmada yer almasından mutluluk duydum. Kentimizin yemek kültürü ve lezzetlerinin turizme kazandırılması açısından da bu eser önem taşıyor. Ege Üniversitesi olarak, kentimizin ve ülkemizin turizmine katkı sunacak projelerde yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu.