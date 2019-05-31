İyi bir baklava nasıl olmalı? Baklava nasıl saklanmalı? İşte bilmeniz gereken her şey

Karaköy Güllüoğlu’nun sahibi Nadir Güllü, hem evde baklava yapmak isteyenler için baklava tarifi verdi hem de dışarıdan baklava alacakların dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.

Güllü, “Ham maddeyi alırken, kaliteli un alacaklar. Sert buğdaydan yapılmış un alacaklar. Bir kilo un, 12 gram tuz, 3 yumurta, 2 su bardağı su, iki ya da 3 damla limon, 1 yemek kaşığı tereyağı, kurumasın diye. İyice yoğursunlar. 1 saatte yakın bekletsinler. Üstünü kapatsınlar ıslak bezle. Sonra beze yapıp açmaya başlasınlar. Açarken unla açarlarsa incelmez. Buğday nişastası ile açarlarsa daha çok incelir. Onu açmak da kolay değil. Nişastayı yapışmaması için tozutarak atacaklar. Top atmayacaklar” diye konuştu.

Vatandaşları dışarıdan alınan sağlıksız baklavalar konusunda da uyaran Güllü, “Fiyata dikkat etsinler. Bir ürün çok ucuz olduğu zaman hilesi çoktur. Mesela fıstık yerine bezelye, yer fıstığında gıda boyası olabilir. İrmiği boyama olabilir. Fıstığı kabuklu alsınlar kendileri kırıp, kendileri çeksinler. Hanımlar dikkat etsinler. Bir tereyağı var bir de pamuk yağ var. Bunlar çok farklı. Koklayacaksın. Koklamak tatmanın yarısıdır. Yemeden önce bir yudum su içerler ağzı çalkalarlarsa o zaman aldıkları gıdanın nasıl olduğunu daha iyi anlarlar” dedi.

Güllü, “Gıdayı alırken, içindeki malzemenin kalitesi oranını araştırmamız lazım. Hemen fiyata bakıp aldanmayın. 3 dilim yiyeceğinize 2 dilim yiyin iyisini yiyin” ifadelerini kullandı.

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu da “Kaliteli bir kilo baklavanın içinde en az 100 gram Antep fıstığı olmalı. 70 TL’nin altında kaliteli baklava olmaz” dedi.



Baklava ve şerbetli tatlıları uzun süre aynı tazelikte korumak için buzdolabına konulmaması gerektiğinin altını çizen Göksu, şunları söyledi:

“Baklava buzdolabına konduğu zaman çok çabuk şekerlenir ve lezzetini kaybeder. Bunun yerine serin ve kuru bir yerde güneş ışığına maruz bırakmadan 5 güne kadar tazeliğini koruyabilirsiniz.”

“Aynı şekilde bayram çikolatası ve şekerini de buzdolabına koymak yerine serin ve kuru bir ortamda 16-20 derece sıcaklıkta bozulmadan koruyabilirsiniz. Çikolatayı buzdolabına koyarsanız ani sıcak değişimlerinden çabuk etkilendiği için görüntüsü bozulup üzerinde beyaz bir tabaka oluşabilir. Çikolata ortamdaki kokulardan çok çabuk etkilendiği için ağır kokulu gıdalarla yan yana kaldığında kokusu ve tadı bozulabilir. Sütlü tatlılar ise açık ortamda daha çabuk bozulacağı için mutlaka buzdolabında saklamalısınız.”





Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mehmet Akgül de “Fıstığın 200 lira, cevizin 50 lira olduğu yerde 15 veya 25 liraya baklava olmaz” diyerek vatandaşları ucuz baklava konusunda uyardı.



Akgül, “Kilosu 50 liranın altında olan baklavalar kalitesizdir. Buna dikkat etmek lazım. Baklavada iyi bir yağ kullanılmıyorsa midenizi, karaciğerinizi bozar. Glikoz kullanılıyorsa eğer glikoz karaciğerde depolanır ve insan vücudundan atılmaz, hastalık yapar. Yani ucuz tatlı alayım derken sağlığınızdan olabilirsiniz, buna dikkat etmek lazım” diye konuştu.



Akgül ayrıca “Özellikle yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun. Alacağınız üründen önce alışveriş yapacağınız esnafı iyi tespit edin. Çünkü gerçek esnaf yani mahallenizdeki bakkal, pastacı kim olursa olsun kendi yemediği hiçbir ürünü müşterisine satmaz” tavsiyesinde bulundu.