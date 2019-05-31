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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

İyi bir baklava nasıl olmalı? Baklava nasıl saklanmalı? İşte bilmeniz gereken her şey

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İyi bir baklava nasıl olmalı? Baklava nasıl saklanmalı? İşte bilmeniz gereken her şey

Ramazan bayramına sayılı günler kala bayram baklavası telaşı da başladı. Baklava sektörünün önde gelen isimleri ve üreticiler, iyi baklava seçimi ve baklavanın doğru saklama koşullarına dair ipuçlarını tüketicilerle paylaştı.

Karaköy Güllüoğlu’nun sahibi Nadir Güllü, hem evde baklava yapmak isteyenler için baklava tarifi verdi hem de dışarıdan baklava alacakların dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.

Güllü, “Ham maddeyi alırken, kaliteli un alacaklar. Sert buğdaydan yapılmış un alacaklar. Bir kilo un, 12 gram tuz, 3 yumurta, 2 su bardağı su, iki ya da 3 damla limon, 1 yemek kaşığı tereyağı, kurumasın diye. İyice yoğursunlar. 1 saatte yakın bekletsinler. Üstünü kapatsınlar ıslak bezle. Sonra beze yapıp açmaya başlasınlar. Açarken unla açarlarsa incelmez. Buğday nişastası ile açarlarsa daha çok incelir. Onu açmak da kolay değil. Nişastayı yapışmaması için tozutarak atacaklar. Top atmayacaklar” diye konuştu.

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Bayrama sayılı günler kala hazırlığınızı yapın... İşte nefis baklava tarifleri
Bayrama sayılı günler kala hazırlığınızı yapın... İşte nefis baklava tarifleri

Vatandaşları dışarıdan alınan sağlıksız baklavalar konusunda da uyaran Güllü, “Fiyata dikkat etsinler. Bir ürün çok ucuz olduğu zaman hilesi çoktur. Mesela fıstık yerine bezelye, yer fıstığında gıda boyası olabilir. İrmiği boyama olabilir. Fıstığı kabuklu alsınlar kendileri kırıp, kendileri çeksinler. Hanımlar dikkat etsinler. Bir tereyağı var bir de pamuk yağ var. Bunlar çok farklı. Koklayacaksın. Koklamak tatmanın yarısıdır. Yemeden önce bir yudum su içerler ağzı çalkalarlarsa o zaman aldıkları gıdanın nasıl olduğunu daha iyi anlarlar” dedi.

Güllü, “Gıdayı alırken, içindeki malzemenin kalitesi oranını araştırmamız lazım. Hemen fiyata bakıp aldanmayın. 3 dilim yiyeceğinize 2 dilim yiyin iyisini yiyin” ifadelerini kullandı.

İyi bir baklava nasıl olmalı Baklava nasıl saklanmalı İşte bilmeniz gereken her şey

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu da “Kaliteli bir kilo baklavanın içinde en az 100 gram Antep fıstığı olmalı. 70 TL’nin altında kaliteli baklava olmaz” dedi. 

Baklava ve şerbetli tatlıları uzun süre aynı tazelikte korumak için buzdolabına konulmaması gerektiğinin altını çizen Göksu, şunları söyledi:

“Baklava buzdolabına konduğu zaman çok çabuk şekerlenir ve lezzetini kaybeder. Bunun yerine serin ve kuru bir yerde güneş ışığına maruz bırakmadan 5 güne kadar tazeliğini koruyabilirsiniz.”

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Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz enfes şerbetli tatlı tarifleri
Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz enfes şerbetli tatlı tarifleri

“Aynı şekilde bayram çikolatası ve şekerini de buzdolabına koymak yerine serin ve kuru bir ortamda 16-20 derece sıcaklıkta bozulmadan koruyabilirsiniz. Çikolatayı buzdolabına koyarsanız ani sıcak değişimlerinden çabuk etkilendiği için görüntüsü bozulup üzerinde beyaz bir tabaka oluşabilir. Çikolata ortamdaki kokulardan çok çabuk etkilendiği için ağır kokulu gıdalarla yan yana kaldığında kokusu ve tadı bozulabilir. Sütlü tatlılar ise açık ortamda daha çabuk bozulacağı için mutlaka buzdolabında saklamalısınız.”

İyi bir baklava nasıl olmalı Baklava nasıl saklanmalı İşte bilmeniz gereken her şey


Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mehmet Akgül de “Fıstığın 200 lira, cevizin 50 lira olduğu yerde 15 veya 25 liraya baklava olmaz” diyerek vatandaşları ucuz baklava konusunda uyardı.

Akgül, “Kilosu 50 liranın altında olan baklavalar kalitesizdir. Buna dikkat etmek lazım. Baklavada iyi bir yağ kullanılmıyorsa midenizi, karaciğerinizi bozar. Glikoz kullanılıyorsa eğer glikoz karaciğerde depolanır ve insan vücudundan atılmaz, hastalık yapar. Yani ucuz tatlı alayım derken sağlığınızdan olabilirsiniz, buna dikkat etmek lazım” diye konuştu.

Akgül ayrıca “Özellikle yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun. Alacağınız üründen önce alışveriş yapacağınız esnafı iyi tespit edin. Çünkü gerçek esnaf yani mahallenizdeki bakkal, pastacı kim olursa olsun kendi yemediği hiçbir ürünü müşterisine satmaz” tavsiyesinde bulundu.

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Kapısının önünden kuyruk hiç eksik olmuyor... Bayramdan önce mutlaka uğrayın

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