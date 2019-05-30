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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30 Mayıs 2019 - 16:21,

Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz enfes şerbetli tatlı tarifleri

Bayramlarda tatlı yemek tatlı konuşmak adettendir. Bayram tatlısı denince akla genellikle baklava gelir ama misafirlerinize illa baklava ikram edeceksiniz diye bir kural da yok elbette. Sizin için bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz enfes şerbetli tatlı tarifleri derledik, mutlaka göz atmalısınız.

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Şam tatlısı İzmir ve çevresinde çok sevilen, genellikle dışarıdan alınan bir tatlı. Peki bu benzersiz lezzeti evinizde yapabileceğinizi biliyor musunuz? Şerbetli tatlı sevenlerin favorilerinde üst sıralara yükselmesi kesin olan fıstıklı Şam tatlısının tarifi aşağıda…

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Cevizzade içindeki bol miktarda cevizi ve kaymağıyla enfes bir şerbetli tatlı. Özellikle misafirlerine çok fazla uğraşmadan nefis tatlılar servis etmek isteyenler için çok uygun çünkü baklavalık hazır yufka ile yapılıyor. Yeterince merak ettiyseniz cevizzadenin tarifi huzurlarınızda.

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Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden şekerpareye yeni bir dokunuş kazandırmaya ne dersiniz? Şekerparenin şerbetini bu kez karamelize şekerle yapıp çok farklı bir lezzet elde ettik. Peki, karamelli şekerpare tatlısı nasıl yapılır? İşte karamelli şekerpare tatlısı için gerekli malzemeler ve yapılışı

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Şerbetli ve hafif bir lezzet arayanlar için ideal bir tatlı, bulut tatlısı. Hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bulut tatlısını denemek isterseniz, leziz bulut tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Şerbetli tatlı severlerin bayılacağı bir tatlı, Hintpare. Şekerparenin Hindistan cevizli kardeşi diyebileceğimiz bu bol şerbetli tatlıyı hazırlamak oldukça pratik. Hintpare tatlısını denemek isterseniz, leziz Hintpare tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…

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Bol şerbetli bıçak tatlısına hayır diyebilecek çok fazla insan olduğunu zannetmiyoruz. Arnavut mutfağına ait olan bu enfes tatlıyı denemek isterseniz, leziz bıçak tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Şerbetli tatlı severlerin bayılacağı bir başka lezzet de Selanik tatlısı. Lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak olan bu soğuk şerbetli tatlıyı denemek isterseniz, leziz Selanik tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Üç kaşık tatlısı adını, kullanılan malzemelerinin ölçüsünden alıyor. Hem lezzeti hem de adıyla çok ilgi gören üç kaşık tatlısını denemek isterseniz, enfes üç kaşık tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Kadı tatlısı olarak da bilinen Hayrabolu tatlısı, Rumeli göçmenlerinin Hayrabolu’ya kazandırdığı leziz bir tatlı. Peynirle hazırlanan bu tatlıyı denemek isterseniz, enfes Hayrabolu tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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İrmikli ve şerbetli tatlı seven herkesin bayılacağı bir lezzet, cevizli hira tatlısı. Özel günlerinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tatlıyı denemek isterseniz, cevizli hira tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Dudove tatlısı şerbetli tatlı severlerin karşı koyamayacağı bir lezzet. Özellikle şekerpare sevenler dudove tatlısına hayran kalacak. Peki dudove tatlısı nasıl yapılır? Dudove tatlısı yaparken gereken malzemeler nelerdir? Herkesin zevkle yiyeceği dudove tatlısının çok kolay olan yapımı bütün ince noktaları ile burada…

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Şerbetli tatlı seven herkesi kendine hayran bırakacak bir tarif, cevizpare tarifi. Hazırlanması oldukça pratik olan cevizpare tatlısı için ceviz ve şerbetin muhteşem uyumu diyebiliriz. Enfes cevizpare tatlısını denemek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda…

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Karakuş tatlısı önce kızartılarak daha sonra da soğuk şerbete batırılarak hazırlanıyor. Adana’ya ait olan bu tatlıyı hazırlamak biraz zahmetli olsa da lezzetine doyum olmuyor. Karakuş tatlısını denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

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İHA /

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