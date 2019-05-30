Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz enfes şerbetli tatlı tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kruton, bayat ekmeklerini değerlendirmenin en güzel yollarından biri. Özellikle domates çorbasına çok yakışan kıtır kıtır krutonlarla isterseniz ev usulü İskender yapabilirsiniz. Peki, kruton nedir, nasıl yapılır?
Araban Ovası'nda makarnalık sert buğdaydan yapılan ve Arap dünyasının tutkusu haline gelen firiğin hasadına başlandı. Sadece Araban Ovası'nda üretilen firik, yeşil buğday başaklarının ütücüler tarafından ateşten geçirilmesi ile oluşturuluyor. Son olarak değirmende kırılan firikler, Arap ülkelerinde kuzu etiyle birlikte yapılan baş yemek için hazır hale getiriliyor.