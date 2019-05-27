Bayrama sayılı günler kala hazırlığınızı yapın... İşte nefis baklava tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Bayramların en güzel geleneklerinden biridir tatlılar, hem eve gelen misafire ikram edilir hem de bayram hediyesi olarak götürülür. Peki, bayramda hangi tatlılar yapılır? İşte, bayram tatlısını en evde yapmak isteyenler için Türk mutfağının geleneksel tatlılarını bir araya getirdik.
Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla, bayram sofraları hazırlıkları şimdiden başladı. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan revani, bayram softaralarının demirbaşları arasında yer alıyor. Eve gelen misafirlerin damağında unutulmayacak tatlar bırakmak isteyen ev hanımları internetten revani tariflerini araştırmaya başladı. İşte, bayram sofralarına özel lezzetli ve pratik revani tarifi...