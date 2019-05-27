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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
27 Mayıs 2019 - 14:19,

Bayrama sayılı günler kala hazırlığınızı yapın... İşte nefis baklava tarifleri

Türk tatlısı denince ilk akla gelen lezzet olan baklava, özellikle bayramlarda olmazsa olmaz. Özellikle ev yapımı baklavanın da tadına doyum olmaz. Siz de misafirlerinize bayramda lezzetine doyamayacakları baklavalar ikram etmek istiyorsanız tariflerimize mutlaka bir göz atın. Damak zevkinize uygun bir tarif bulabileceğinizden eminiz.

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Osmanlı döneminden beri özel günlerin vazgeçilmez tatlısı olan baklavanın hazırlanması uzun saatler sürse de sonucunda tadına bakan herkese küçük bir lezzet şöleni yaşatıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde herkes baklava yapımının inceliklerini öğrenmeye çalışıyor. Lezzetli baklava nasıl yapılır? Baklava yapmanın incelikleri nelerdir? Baklava yaparken nelere dikkat edilmelidir? Lezzetli bir baklava için hangi malzemeler tercih edilmelidir? Baklava yapmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların cevapları ve baklava yaparken herkesin dikkat etmesi gereken püf noktaları, baklava tariflerimiz ile birlikte hemen aşağıda…

BAKLAVA NASIL YAPILIR? BAKLAVA YAPIMININ PÜF NOKTALARI
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Özel günlerin vazgeçilmez tatlısı baklavayı evde yapmak mı istiyorsunuz? Kıyır kıyır olacak bir ev baklavası tarifi mi arıyorsunuz? O zaman sizi hemen tarifimize alalım. Çok fazla hamur açmadan kolayca yapabileceğiniz kat kat ev baklavası tarifimizle nice ünlü baklavacıya taş çıkartacaksınız. İşte nefis ev baklavası tarifi...

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Birçok insan için baklava deyince akan sular duruyor. Hazırlanması oldukça zahmetli olan baklavanın tarifinde ufak tefek değişiklikler yaptık ve ortaya sadece dört bezeyle hazırlanan kolay baklava tarifimiz çıktı. Lezzetini hamur katlarının arasına koyduğunuz fındık, fıstık veya ceviz gibi malzemelerle dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Çıtır çıtır ağızda dağılan kolay baklava tarifimizi denemek isterseniz, detaylar hemen aşağıda…

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Burma baklava evde yapabileceğiniz baklava tarifleri arasında en kolaylarından biri. İki adet hazır baklava yufkasıyla çok kısa bir sürede yapabileceğiniz burma baklava hem çok pratik hem de çok ekonomik. Kıvamının püf noktası sıcak tatlıya soğuk şerbet dökülmesi olan burma baklavanın tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Perçem tatlısı son dönemde adını çok sık duymaya başladığımız lezzetlerden. Hazır baklava yufkasıyla kısa sürede yapılan ve lezzetine doyum olmayan perçem tatlısını siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Malzemesi çok fazla olmadığı için oldukça ekonomik bir tatlı olan perçem tatlısının tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!

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Şerbetli tatlı sevenlerin favorilerindendir bülbül yuvası. Baklava yufkası gibi incecik açılan yufkalar büzüştürülerek tepsiye dizilir. Pişirildikten sonra da şerbet ve Antep fıstığıyla bir araya getirilir. Ortaya çıkan lezzeti tarif edecek kelime bulmak ise biraz zordur. Bu nedenle tatlınızı kendiniz yapıp tecrübe etseniz daha iyi olur. İşte tarifi…

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Şöbiyet Türk mutfağının en bilinen ve en sevilen tatlılarındandır. İçindeki irmikli muhallebisi ve şerbetiyle, hem sütlü tatlı sevenleri hem de daha kuvvetli bir şey arayanları mutlu eder. Gelin bundan sonra şöbiyetinizi evde yapın. İşte tarifi...

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Son dönemin en dikkat çeken şerbetli tatlılarından biri hatun tatlısı. Kahramanmaraş mutfağına ait bir lezzet olan hatun tatlısı, çıtır çıtır kıvamı ve tadıyla özellikle misafir sofralarının arananlarından. Siz de bu lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz tarifimiz aşağıda…

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Sütlü Nuriye tatlısı tadına bakan herkesi kendine hayran bırakıyor. Kırk kat hamurun tek tek açılarak hazırlanıyor ve sıcak şerbetin dökülmesiyle lezzetine lezzet katılıyor. Bu enfes tatlıyı denemek isterseniz, sütlü Nuriye tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Dilber dudağı Türk mutfağının en güzel ve en sevilen tatlılarından biridir. Görüntüsüyle de lezzetiyle de şerbetli tatlılar arasında bir numarada yer alan dilber dudağının yapılışı arama motorlarında da çok sık aranıyor. Eğer siz de nefis bir dilber dudağı nasıl yapılır diye arıyorsanız Lezizz tarifimize bir göz atın.

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Yemeklerinizde lezzet kadar görüntüye de önem veriyorsanız ay baklavası sizin için çok uygun bir tatlı olabilir. İçi mis gibi cevizle dolu çıtır çıtır ay baklavasının görüntüsü tatlı sevmeyenlerin bile aklını çelecek. Misafirlerinize de zevkle sunabileceğiniz ay baklavasının tarifi meraklıları için hemen aşağıda…

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Bayram tatlısı tarifleri: Şekerpare, kadayıf dolması, revani, tulumba, ev baklavası...

Bayramların en güzel geleneklerinden biridir tatlılar, hem eve gelen misafire ikram edilir hem de bayram hediyesi olarak götürülür. Peki, bayramda hangi tatlılar yapılır? İşte, bayram tatlısını en evde yapmak isteyenler için Türk mutfağının geleneksel tatlılarını bir araya getirdik.

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Revani nasıl yapılır? İşte pratik revani tarifi

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla, bayram sofraları hazırlıkları şimdiden başladı. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan revani, bayram softaralarının demirbaşları arasında yer alıyor. Eve gelen misafirlerin damağında unutulmayacak tatlar bırakmak isteyen ev hanımları internetten revani tariflerini araştırmaya başladı. İşte, bayram sofralarına özel lezzetli ve pratik revani tarifi...

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