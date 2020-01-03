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Haber Giriş: 03.01.2020 - 11:12,Son Güncelleme:/

İstanbul'un dört bir yanı lezzetli kahvaltı sofraları

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İstanbul'un dört bir yanı lezzetli kahvaltı sofraları

Geceleri uykuya dalarken sabah yapacağınız şahane kahvaltıyı düşünenlerdenseniz, size İstanbul’un dört bir yanından muhteşem kahvaltı mekânı önerilerimiz var.

Bu bir ilandır

Üstelik hepsi, size özel indirimlerle.

Kahvaltı, birçok insan tarafından en sevilen öğün. Birbirinden lezzetli peynir ve reçel çeşitleri, kaymak ve bal ikilisinin efsanevi aşkı, omletlerin ve menemenlerin damakta kalan nefis tatları, poğaçalar ve sıcacık ekmeklerle donatılmış bir sofra, her şeyi unutmak için yeter de artar bile.

İstanbulun dört bir yanı lezzetli kahvaltı sofraları

Yanınızda sevdiğiniz insanlarla, uzunca muhabbetler eşliğinde yapılan kahvaltılar hayatın en keyifli yanlarından. İsterseniz şehrin göbeğinde, isterseniz daha sakin ve mütevazı bir yerde, dilerseniz doğanın kalbinde; kahvaltınız nasıl isterseniz öyle. Hepsi ve daha fazlası için birbirinden güzel kahvaltı seçenekleri sizin için burada derlendi.

Hemen tıklayın, seçtiğiniz mekanda yerinizi ayırtın.

Bu birbirinden nefis kahvaltı menülerinden biriyle gününüzü şenlendirmek için hemen buraya tıklayın ve leziz kahvaltıları, indirimli fiyatlarla alın. Afiyetler olsun.

İstanbulun dört bir yanı lezzetli kahvaltı sofraları

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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