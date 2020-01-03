İstanbul'un dört bir yanı lezzetli kahvaltı sofraları

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Kahvaltı, birçok insan tarafından en sevilen öğün. Birbirinden lezzetli peynir ve reçel çeşitleri, kaymak ve bal ikilisinin efsanevi aşkı, omletlerin ve menemenlerin damakta kalan nefis tatları, poğaçalar ve sıcacık ekmeklerle donatılmış bir sofra, her şeyi unutmak için yeter de artar bile.

Yanınızda sevdiğiniz insanlarla, uzunca muhabbetler eşliğinde yapılan kahvaltılar hayatın en keyifli yanlarından. İsterseniz şehrin göbeğinde, isterseniz daha sakin ve mütevazı bir yerde, dilerseniz doğanın kalbinde; kahvaltınız nasıl isterseniz öyle. Hepsi ve daha fazlası için birbirinden güzel kahvaltı seçenekleri sizin için burada derlendi.

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