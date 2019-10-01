İçli tava tarifi

Tam da balık sezonu açılmışken harika bir tarifle karşınızdayız. Hamsiyi sevmeyeniniz yoktur, bir de tavada olunca ve içine pilav konunca tadından yenmez hale gelir. Bu yemek birçok yörede ufak değişikliklerle yapılıyor olsa da buradaki tarif Sinop yöresine ait. Yapımı biraz zahmetli olsa da buna değecektir.
Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarın. (Eğer kılçıkları kolay çıksın istiyorsanız hamsiyi bir gün dinlendirmelisiniz).
Diğer tarafta soğanları yağda kavurup içine pirinç ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Tuz ekleyip üzerini kapatacak kadar su koyarak pişirin. Pirinçler diri diri olmalıdır.
Pilav suyunu çekince karabiber, bol maydanoz ve nane koyarak demlemeye bırakın.
Sırtları unlanmış hamsileri yağlanmış tepsiye sırtları gelecek ve tavanın her yerini kapatacak şekilde dizin.
Burada dikkat edilecek husus hamsilerin hep aynı şekilde ve yarı yarıya birbirinin üzerine gelecek şekilde dizilmesidir. Bu şekilde dizilmezse pişirme esnasında araları açılır.
Tepsinin kenarlarına da bir kısmı tepsiden sarkacak şekilde dizilmelidir ki sonradan üzeri kapatılabilsin.
Dinlenmiş pilavı bunun üzerine dökün ve yerleştirin.
Kalan hamsileri ve tepsinin kenarından sarkanlar ile pilavın üzerini tamamen kapatın. (Görünüm olarak pasta şeklini almalıdır)
Hamsilerin üzerine çırpılmış yumurta sürün ve fırına verin.
Fırında çevire çevire pişirin.
Sıcak servis edin, afiyet olsun...