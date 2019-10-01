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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Balık Tarifleri>İçli tava tarifi
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İçli tava tarifi

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İçli tava tarifi

Tam da balık sezonu açılmışken harika bir tarifle karşınızdayız. Hamsiyi sevmeyeniniz yoktur, bir de tavada olunca ve içine pilav konunca tadından yenmez hale gelir. Bu yemek birçok yörede ufak değişikliklerle yapılıyor olsa da buradaki tarif Sinop yöresine ait. Yapımı biraz zahmetli olsa da buna değecektir.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram hamsi
  • 250 gram pirinç
  • 1 baş soğan
  • 200 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı su
  • 2 adet yumurta
  • Maydanoz
  • Nane
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarın. (Eğer kılçıkları kolay çıksın istiyorsanız hamsiyi bir gün dinlendirmelisiniz).

Diğer tarafta soğanları yağda kavurup içine pirinç ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Tuz ekleyip üzerini kapatacak kadar su koyarak pişirin. Pirinçler diri diri olmalıdır.

Pilav suyunu çekince karabiber, bol maydanoz ve nane koyarak demlemeye bırakın.

Sırtları unlanmış hamsileri yağlanmış tepsiye sırtları gelecek ve tavanın her yerini kapatacak şekilde dizin.

Burada dikkat edilecek husus hamsilerin hep aynı şekilde ve yarı yarıya birbirinin üzerine gelecek şekilde dizilmesidir. Bu şekilde dizilmezse pişirme esnasında araları açılır.

Tepsinin kenarlarına da bir kısmı tepsiden sarkacak şekilde dizilmelidir ki sonradan üzeri kapatılabilsin.

Dinlenmiş pilavı bunun üzerine dökün ve yerleştirin.

Kalan hamsileri ve tepsinin kenarından sarkanlar ile pilavın üzerini tamamen kapatın. (Görünüm olarak pasta şeklini almalıdır)

Hamsilerin üzerine çırpılmış yumurta sürün ve fırına verin.

Fırında çevire çevire pişirin.

Sıcak servis edin, afiyet olsun...

Balık Çorbası | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
içli tava tarifi sinop yemekleri balık tarifleri
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