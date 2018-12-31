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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
31.12.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Hindi nasıl pişirilir? Mandalina soslu hindi ve iç pilav tarifi

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Hindi nasıl pişirilir? Mandalina soslu hindi ve iç pilav tarifi

Yılbaşı sofraları denilince ilk akla gelen lezzetlerden biri de hindi oluyor. Pişirmesi zahmetli gibi gözüken bütün hindi, çeşitli aşamalara dikkat ederek kolayca pişirmek mümkün. Yanına enfes pilavla servis edilen yılbaşı hindileri çeşitli soslarla lezzetini katlıyor. İşte, farklı bir tarif denemek isteyenler için mandalina soslu hindi ve iç pilav tarifi

İç pilav malzemeleri:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı pirinç
1 adet soğan – yemeklik doğranmış
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 yemek kaşığı kuş üzümü
2 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı Yenibahar
1 çay kaşığı Tarçın
2 çay kaşığı Tuz
2 çay kaşığı Karabiber
6 yemek kaşığı Zeytinyağı
3 su bardağı su

Yapılışı:

Bir pilav tenceresinde zeytinyağını koyup ısıtın, ardından soğanı ekleyin pembeleşinceye kadar kavurun. Dolmalık fıstığı ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinci ekleyin, tuz ilave edip kavurun. Suda yumuşamış kuş üzümlerinin suyunu sıkıp ekleyin, ardından baharatlarını ekleyin ve karıştırın. Son olarak su ve şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Ardından pilavın suyunu iyice çekene kadar 15 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra kapağını açın, kağıt havlu koyup yeniden kapağını kapatıp demlendirin.

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Mandalina soslu hindi malzemeleri:
4 adet hindi külbastı
1 su bardağı su
1 su bardağı mandalina suyu
yarım adet limon suyu
1 adet limon kabuğu
1 adet portakal kabuğu
yarım su bardağı bal
2 yemek kaşığı elma sirkesi
1 yemek kaşığı toz zencefil
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı mısır nişastası
yarım su bardağı su

Nişasta ve 2 yemek kaşığı suyu bir kasede karıştırın. Bunun dışındaki tüm malzemeleri bir sos tenceresine alın ve karıştırarak kaynatın. 20-25 dakika kısık ateşte kıvam alıncaya kadar pişirin. Ardından nişastalı suyu içine ekleyip, kıvam verip, parçalayıcıda pürüzsüz hale getirin. Fırından çıkan hindinin üzerine mandalina sosu dökerek servis edin.

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