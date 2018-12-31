Hindi nasıl pişirilir? Mandalina soslu hindi ve iç pilav tarifi
Yılbaşı sofraları denilince ilk akla gelen lezzetlerden biri de hindi oluyor. Pişirmesi zahmetli gibi gözüken bütün hindi, çeşitli aşamalara dikkat ederek kolayca pişirmek mümkün. Yanına enfes pilavla servis edilen yılbaşı hindileri çeşitli soslarla lezzetini katlıyor. İşte, farklı bir tarif denemek isteyenler için mandalina soslu hindi ve iç pilav tarifi
İç pilav malzemeleri:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı pirinç
1 adet soğan – yemeklik doğranmış
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 yemek kaşığı kuş üzümü
2 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı Yenibahar
1 çay kaşığı Tarçın
2 çay kaşığı Tuz
2 çay kaşığı Karabiber
6 yemek kaşığı Zeytinyağı
3 su bardağı su
Yapılışı:
Bir pilav tenceresinde zeytinyağını koyup ısıtın, ardından soğanı ekleyin pembeleşinceye kadar kavurun. Dolmalık fıstığı ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinci ekleyin, tuz ilave edip kavurun. Suda yumuşamış kuş üzümlerinin suyunu sıkıp ekleyin, ardından baharatlarını ekleyin ve karıştırın. Son olarak su ve şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Ardından pilavın suyunu iyice çekene kadar 15 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra kapağını açın, kağıt havlu koyup yeniden kapağını kapatıp demlendirin.
Mandalina soslu hindi malzemeleri:
4 adet hindi külbastı
1 su bardağı su
1 su bardağı mandalina suyu
yarım adet limon suyu
1 adet limon kabuğu
1 adet portakal kabuğu
yarım su bardağı bal
2 yemek kaşığı elma sirkesi
1 yemek kaşığı toz zencefil
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı mısır nişastası
yarım su bardağı su
Nişasta ve 2 yemek kaşığı suyu bir kasede karıştırın. Bunun dışındaki tüm malzemeleri bir sos tenceresine alın ve karıştırarak kaynatın. 20-25 dakika kısık ateşte kıvam alıncaya kadar pişirin. Ardından nişastalı suyu içine ekleyip, kıvam verip, parçalayıcıda pürüzsüz hale getirin. Fırından çıkan hindinin üzerine mandalina sosu dökerek servis edin.
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