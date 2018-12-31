Yılbaşı tavuğu nasıl pişirilir? İşte ayrıntılı bir yılbaşı tavuğu tarifi
Yılbaşına artık saatler kaldı. Yeni yılı evinde karşılayacak birçok kişi mutfakta harıl harıl akşam için hazırlık yapmakla meşgul. Yılbaşı sofrasında genellikle hindi olur ancak kocaman bir hindiyi saatlerce pişirmek yerine tavukla da aynı lezzeti çok daha pratik bir biçimde elde edebilirsiniz. Üstelik tavuk çok kalabalık olmayan sofralar için de idealdir. Peki yılbaşı tavuğu nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve tarifi…
Yılbaşı tavuğunu tıpkı yılbaşı hindisi gibi hazırlayabilir, içine pilav doldurup yanında sebzelerle birlikte pişirip enfes bir yemek elde edebilirsiniz. Ancak tavuk daha küçük olduğundan hem yıkayıp temizlemesi, hem de pişirmesi daha kolay olacaktır.
Yılbaşı tavuğu için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1 adet bütün tavuk
2 adet havuç
15 adet arpacık soğan
Taze kekik
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
İç pilav için:
1 adet soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı baldo pirinç
1 tatlı kaşığı tarçın
2 tatlı kaşığı yenibahar
3 yemek kaşığı kuş üzümü
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
10-12 adet kestane
1 tatlı kaşığı tuz
Öncelikle iç pilavı hazırlayarak işe başlayın. Tereyağını ve sıvı yağı bir tencereye alın. Küp küp doğradığınız soğanları pembeleşene kadar kavurun. İçine dolmalık fıstıkları ilave edin. Suda bekletip yıkadığınız pirinçleri de ilave edip pirinçler şeffaflaşana kadar kavurun. Kuş üzümü, haşlanmış kestane ve geriye kalan tüm baharatları da ekledikten sonra tekrar karıştırın. 3 bardak kadar sıcak su ekleyip pilavınızı pişirin ve dinlenmeye alın.
Tavuğun her yerini tereyağı ile iyice yağlayın. Kalan tereyağını, havuç ve arpacık soğanları tavuğun içine yerleştirin. Taze kekiği de tavuğun üzerine ve iç kısmına yerleştirdikten sonra pişirme torbasında 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.
Pişen tavuğu fırından çıkarın. İçindeki sebzeleri servis tabağına alın. Sebzelerin yerine iç pilavı doldurun. Yılbaşı tavuğunuz servise hazır! Afiyet olsun.
TAVUK PİŞİRİRKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT İPUCU
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