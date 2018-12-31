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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMutfak Tüyoları Yılbaşı tavuğu nasıl pişirilir? İşte ayrıntılı bir yılbaşı tavuğu tarifi
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Mutfak Tüyoları
31.12.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Yılbaşı tavuğu nasıl pişirilir? İşte ayrıntılı bir yılbaşı tavuğu tarifi

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Yılbaşı tavuğu nasıl pişirilir? İşte ayrıntılı bir yılbaşı tavuğu tarifi

Yılbaşına artık saatler kaldı. Yeni yılı evinde karşılayacak birçok kişi mutfakta harıl harıl akşam için hazırlık yapmakla meşgul. Yılbaşı sofrasında genellikle hindi olur ancak kocaman bir hindiyi saatlerce pişirmek yerine tavukla da aynı lezzeti çok daha pratik bir biçimde elde edebilirsiniz. Üstelik tavuk çok kalabalık olmayan sofralar için de idealdir. Peki yılbaşı tavuğu nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve tarifi…

Yılbaşı tavuğunu tıpkı yılbaşı hindisi gibi hazırlayabilir, içine pilav doldurup yanında sebzelerle birlikte pişirip enfes bir yemek elde edebilirsiniz. Ancak tavuk daha küçük olduğundan hem yıkayıp temizlemesi, hem de pişirmesi daha kolay olacaktır.

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Fırında hindi nasıl pişirilir? İşte fırında hindi pişirmenin püf noktaları

Yılbaşı tavuğu için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1 adet bütün tavuk
2 adet havuç
15 adet arpacık soğan
Taze kekik
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber

İç pilav için:
1 adet soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı baldo pirinç
1 tatlı kaşığı tarçın
2 tatlı kaşığı yenibahar
3 yemek kaşığı kuş üzümü
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
10-12 adet kestane
1 tatlı kaşığı tuz

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Çorbadan tatlıya her şeyiyle Lezizz tavuklu yılbaşı menüsü
Çorbadan tatlıya her şeyiyle Lezizz tavuklu yılbaşı menüsü

Öncelikle iç pilavı hazırlayarak işe başlayın. Tereyağını ve sıvı yağı bir tencereye alın. Küp küp doğradığınız soğanları pembeleşene kadar kavurun. İçine dolmalık fıstıkları ilave edin. Suda bekletip yıkadığınız pirinçleri de ilave edip pirinçler şeffaflaşana kadar kavurun.  Kuş üzümü, haşlanmış kestane ve geriye kalan tüm baharatları da ekledikten sonra tekrar karıştırın. 3 bardak kadar sıcak su ekleyip pilavınızı pişirin ve dinlenmeye alın.

Tavuğun her yerini tereyağı ile iyice yağlayın. Kalan tereyağını, havuç ve arpacık soğanları tavuğun içine yerleştirin. Taze kekiği de tavuğun üzerine ve iç kısmına yerleştirdikten sonra pişirme torbasında 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Pişen tavuğu fırından çıkarın. İçindeki sebzeleri servis tabağına alın. Sebzelerin yerine iç pilavı doldurun. Yılbaşı tavuğunuz servise hazır! Afiyet olsun.

TAVUK PİŞİRİRKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT İPUCU

Tavuk 101Tavuk pişirmeden önce ne yapılmalı? Fırında tavuk pişirirken nelere dikkat edilmeli? Tavuklar nasıl daha çıtır olur? Tavuk ile ilgili bütün sorularınızın cevapları burada...
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