Pirinç pilavının püf noktaları
Hepimizin vazgeçilmezi olan bembeyaz, ağızda tane tane dağılan pirinç pilavını yapamıyor musunuz? Yaptığınız pilavlar ya çok kuru ya da çok mu lapa oluyor? Annenizin pilavının kıvamını bir türlü tutturamıyor musunuz? Hiç üzülmeyin şimdi öğreneceğiniz püf noktalarıyla pilavınız, sofranızın vazgeçilmez lezzetleri arasına girecek. Pilavınızdan bir tabak yiyen ikinci tabağını almadan duramayacak. İşte pilavın püf noktaları…
Pilav yaparken pirinç seçimi çok önemlidir. Pilavın tane tane olması için, pirincin suyunu içine iyice çekmesi gerekir. Pilav yapımı için en uygun pirinç, baldo pirincidir.
Pilav yapmaya başlamadan bir süre önce pirinci sıcak suya yatırmak, nişastasının akmasını kolaylaştırarak pilavınızın lapa olmasını önler. Bu yüzden pilav yapmadan evvel yarım saat kadar pirincinizi sıcak suda bekletmelisiniz.
Pirinç pilavının kıvamının güzel olmasının bir diğer sırrı da pirinci bol suyla iyice yıkamaktır. Sıcak suda beklettiğiniz pirinçleri bir süzgece alıp, akan suyun altında iyice yıkamalısınız. Böylece kalan nişastası güzelce arınacak ve pilavınızın tel tel olması kolaylaşacaktır.
Pişirme aşamasına gelindiğinde, mümkünse “pilav tenceresi” adıyla satılan çok derin olmayan geniş tencereleri tercih edin. Bu tencereler Pirinçlerin daha çabuk ısınarak pişirme esnasında daha az kırılmasına yardımcı olacaktır.
Öncelikle tencereye 1 yemek kaşığı kadar tereyağı alın. Yağı iyice erittikten ve kızdırdıktan sonra, yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri tencereye alın. Pirinci mutlaka kısık ateşte kavurun. Kavurma aşaması pilavın lezzeti açısından çok önemlidir. Pirincinizi ne kadar iyi kavurursanız pilavınız o kadar lezzetli olur.
Pirincin iyice kavrulduğu renginden anlaşılabilir. Eğer pirinçlerin göbekleri şeffaflaşmışsa kavrulmuş demektir. Bu noktada tencereye suyunuzu ilave edebilirsiniz. Pilavın kıvamı açısından, su-pirinç oranı çok önemlidir. Pilavınızı 1 bardak pirince 1,5 bardak su şeklinde ölçerek yapmalısınız. Kavrulmuş pirincin üzerine ilave ettiğiniz su da sıcak olmalı.
Pilavınızda pirinç tanelerinin daha beyaz olması için içine birkaç damla limon suyu ekleyin. Bu işlem tereyağının pirince vereceği hafif sarı rengi yok edecek ve pilavınıza parlaklık katacaktır.
Pirinçler suyla birleştikten sonra, bütün pirinçlerin su içinde olduğuna emin olmak için sadece 1 veya 2 kere karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı pişmeye bırakın. Bu sürede pirinçlerin suyu azalmadan asla tencerenin kapağını açmayın. Kapağı açmak pilavın buharının tencereden kaçmasına neden olur.
Son adım pilavınızı dinlenmeye bırakın. Pişer pişmez hemen yemeyin. Altını kapattığınız pilavı bir kez daha karıştırın. Tencerenin üzerine bir peçete ya da kağıt havlu koyun ve kapağını kapatın. Pilavı 15 ile 20 dakika arasında dinlenmeye bırakın. Leziz pilavınız artık hazır… Afiyet olsun.
YANINDA PİLAVLA ÇOK GÜZEL GİDER: FIRINDA TAVUK
Yorumları Göster
Yorumları Gizle