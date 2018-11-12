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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
12.11.2018 - 16:50, Son Güncelleme:

Pirinç pilavının püf noktaları

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Pirinç pilavının püf noktaları

Hepimizin vazgeçilmezi olan bembeyaz, ağızda tane tane dağılan pirinç pilavını yapamıyor musunuz? Yaptığınız pilavlar ya çok kuru ya da çok mu lapa oluyor? Annenizin pilavının kıvamını bir türlü tutturamıyor musunuz? Hiç üzülmeyin şimdi öğreneceğiniz püf noktalarıyla pilavınız, sofranızın vazgeçilmez lezzetleri arasına girecek. Pilavınızdan bir tabak yiyen ikinci tabağını almadan duramayacak. İşte pilavın püf noktaları…

Pilav yaparken pirinç seçimi çok önemlidir. Pilavın tane tane olması için, pirincin suyunu içine iyice çekmesi gerekir. Pilav yapımı için en uygun pirinç, baldo pirincidir.

Pilav yapmaya başlamadan bir süre önce pirinci sıcak suya yatırmak, nişastasının akmasını kolaylaştırarak pilavınızın lapa olmasını önler. Bu yüzden pilav yapmadan evvel yarım saat kadar pirincinizi sıcak suda bekletmelisiniz.

Pirinç pilavının kıvamının güzel olmasının bir diğer sırrı da pirinci bol suyla iyice yıkamaktır. Sıcak suda beklettiğiniz pirinçleri bir süzgece alıp, akan suyun altında iyice yıkamalısınız. Böylece kalan nişastası güzelce arınacak ve pilavınızın tel tel olması kolaylaşacaktır.

Pirinç pilavı tarifi
Pirinç pilavı tarifi

Pişirme aşamasına gelindiğinde, mümkünse “pilav tenceresi” adıyla satılan çok derin olmayan geniş tencereleri tercih edin. Bu tencereler Pirinçlerin daha çabuk ısınarak pişirme esnasında daha az kırılmasına yardımcı olacaktır.

Öncelikle tencereye 1 yemek kaşığı kadar tereyağı alın. Yağı iyice erittikten ve kızdırdıktan sonra, yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri tencereye alın. Pirinci mutlaka kısık ateşte kavurun. Kavurma aşaması pilavın lezzeti açısından çok önemlidir. Pirincinizi ne kadar iyi kavurursanız pilavınız o kadar lezzetli olur.

Pirinç pilavının püf noktaları

Pirincin iyice kavrulduğu renginden anlaşılabilir. Eğer pirinçlerin göbekleri şeffaflaşmışsa kavrulmuş demektir. Bu noktada tencereye suyunuzu ilave edebilirsiniz. Pilavın kıvamı açısından, su-pirinç oranı çok önemlidir. Pilavınızı 1 bardak pirince 1,5 bardak su şeklinde ölçerek yapmalısınız. Kavrulmuş pirincin üzerine ilave ettiğiniz su da sıcak olmalı.

Arpa şehriyeli pirinç pilavı tarifi
Arpa şehriyeli pirinç pilavı tarifi

Pilavınızda pirinç tanelerinin daha beyaz olması için içine birkaç damla limon suyu ekleyin. Bu işlem tereyağının pirince vereceği hafif sarı rengi yok edecek ve pilavınıza parlaklık katacaktır.

Pirinçler suyla birleştikten sonra, bütün pirinçlerin su içinde olduğuna emin olmak için sadece 1 veya 2 kere karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı pişmeye bırakın. Bu sürede pirinçlerin suyu azalmadan asla tencerenin kapağını açmayın. Kapağı açmak pilavın buharının tencereden kaçmasına neden olur.

Son adım pilavınızı dinlenmeye bırakın. Pişer pişmez hemen yemeyin. Altını kapattığınız pilavı bir kez daha karıştırın. Tencerenin üzerine bir peçete ya da kağıt havlu koyun ve kapağını kapatın. Pilavı 15 ile 20 dakika arasında dinlenmeye bırakın. Leziz pilavınız artık hazır… Afiyet olsun.

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