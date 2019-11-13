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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tavuk Yemeği Tarifleri>Herse tarifi
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Herse tarifi

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Herse tarifi

Anadolu’da genellikle keşkek diye bilinen nefis yöresel yemeğin adı Aksaray, Bayburt gibi bazı yörelerde de hersedir. Ancak bu herseyi patlıcan salatası olan herseyle karıştırmamak lazım. İçinde tavuğuyla buğdayıyla genelde düğün, bayram gibi özel günlerde yapılan hersenin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Deneyeceklere şimdiden elinize sağlık ve afiyet olsun diyoruz. Kolay gelsin…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 adet bütün tavuk
  • 3 su bardağı aşurelik buğday
  • Tuz

Sosu için:

  • 1-2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Pul biber

Hazırlanışı

Buğdayı ayıklayıp yıkadıktan sonra tencereye aktarın.

Üzerini iki kat geçecek kadar soğuk suyla birlikte ocağa alıp ağzı açık halde kaynayana kadar pişirin.

Ocağı kısıp buğdaylar ezilecek kıvama gelene kadar pişirmeye devam edin ancak karıştırmayın.

Pişen buğdaya tuzu ilave edin ve bir süre daha pişirin.

Bu esnada ayrı bir tencerede ayıklayıp temizlediğiniz tavuğu etler didiklenecek kıvama gelene kadar haşlayın.

Pişen tavuğa tuzunu ekleyip bir süre daha haşlayın ve suyunu süzüp etlerini ayıklayın ve didikleyin.

Buğdayın içine tavuk suyundan iki kepçe kadar ekleyip çekene kadar pişirin.

Didiklediğiniz tavukları da buğdaylara ekleyin ve güzelce harmanlayın.

Herseyi servis tabaklarına bölüştürüp kızdırdığınız tereyağı ve sıvı yağ karışımını üstlerine bölüştürün.

Pul biber serperek servis edin. Afiyet olsun…

Birkaç dakika içinde hazır: Şipşak tava böreği
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Fotoğraf: Alamy
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