Herse tarifi

Anadolu’da genellikle keşkek diye bilinen nefis yöresel yemeğin adı Aksaray, Bayburt gibi bazı yörelerde de hersedir. Ancak bu herseyi patlıcan salatası olan herseyle karıştırmamak lazım. İçinde tavuğuyla buğdayıyla genelde düğün, bayram gibi özel günlerde yapılan hersenin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Deneyeceklere şimdiden elinize sağlık ve afiyet olsun diyoruz. Kolay gelsin…
Sosu için:
Buğdayı ayıklayıp yıkadıktan sonra tencereye aktarın.
Üzerini iki kat geçecek kadar soğuk suyla birlikte ocağa alıp ağzı açık halde kaynayana kadar pişirin.
Ocağı kısıp buğdaylar ezilecek kıvama gelene kadar pişirmeye devam edin ancak karıştırmayın.
Pişen buğdaya tuzu ilave edin ve bir süre daha pişirin.
Bu esnada ayrı bir tencerede ayıklayıp temizlediğiniz tavuğu etler didiklenecek kıvama gelene kadar haşlayın.
Pişen tavuğa tuzunu ekleyip bir süre daha haşlayın ve suyunu süzüp etlerini ayıklayın ve didikleyin.
Buğdayın içine tavuk suyundan iki kepçe kadar ekleyip çekene kadar pişirin.
Didiklediğiniz tavukları da buğdaylara ekleyin ve güzelce harmanlayın.
Herseyi servis tabaklarına bölüştürüp kızdırdığınız tereyağı ve sıvı yağ karışımını üstlerine bölüştürün.
Pul biber serperek servis edin. Afiyet olsun…