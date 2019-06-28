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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
28.06.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Hedef Türk mutfağını birinci lige çıkarmak

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Hedef Türk mutfağını birinci lige çıkarmak

Çorbalar, et yemekleri, hamur işleri ve tatlılarıyla ilgi çeken Türk mutfağının, dünyada hak ettiği yerde olmadığını ifade eden İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök, Türk şeflerin de yabancı mutfaklar üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Gök, şef adaylarına verilecek eğitimle Türk mutfağını birinci lige çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türk mutfağı, çorbasından tatlısına, et yemeklerinden zeytinyağlılar ve hamur işlerine kadar binlerce lezzeti içinde barındırıyor.

Dünyanın zengin mutfakları arasında yer almasına rağmen, hak ettiği değeri bulamadığını söylediği Türk mutfağı hakkında değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi İlkay Gök, “Türk mutfağı eylemsel olarak mutfağımıza, şeflerimizin reçetelerine, öğrencilerimizin eğitimine girmezse, ne şimdi ne de bundan sonra hak ettiği yerde olmayacak. Türkiye’deki şefler ve bazı okulların tamamen yabancı mutfak üstüne yoğunlaşmasından dolayı sonlarda yer alan bir mutfak. Dünyanın çoğu Türk mutfağını döner, kebap ve baklava olarak düşünüyor. Bunun dışında dünyadaki trendler Türkiye’de bir şekilde kendini gösterdiği için bizim mutfağımız hep ikinci üçüncü ligde var olmuş ve bir şekilde trendlerini oluşturamamış” diye konuştu.

TURİSTLER TÜRK MUTFAĞINI TANIYAMIYOR

Seyahat edilen yerlerin tarihi dokusunun, doğal güzelliklerinin yanı sıra o yere ait yemek kültürü de turizm için önem taşıyor. Türkiye’ye gelen turistlerin Türk mutfağını tanıması gerektiğine dikkat çeken İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlkay Gök, “İstanbul gastronominin lokomotifi ancak restoranların çoğunda Türk mutfağı yok. Mutfağımıza ait ürünleri turistler tadamıyor. Bu yüzden tanıtım da yapamıyoruz” dedi.

Mutfağın ve lezzetlerin doğru şekillerde öğretilmesi gerektiğine değinen Gök, “Mutfağımızı 7 bölge ve Osmanlı mutfağı olarak anlatamazsak, kendi mutfağını öğrenmeyen öğrenci grubunun Fransız, İtalyan mutfağıyla kendini var edebilmesi ütopik. Türk mutfağını öğretmek istiyorsak, gastronomilerde, eğitimlerimizde, Türk mutfağına öncelik vermeliyiz. Biz bu farkındalığı uzun süredir gerçekleştirmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

Hedef Türk mutfağını birinci lige çıkarmak


YEREL ÜRÜNLER YANLIŞ TANITILIYOR

Dr. Öğr. Üyesi İlkay Gök, gastronomi uzmanı olarak bilinen kişilerin dahi, Türk mutfağındaki yerel ürünleri yanlış tanıttıklarını ifade etti.

“Anadolu topraklarındaki ürünlere sahip çıkmak istiyorsak, doğru bilmek zorundayız” diyen Gök, sözlerine şöyle devam etti:

“Öğrencilerimize yöresel ürünlerin nasıl elde edildiğini, nerelerde ve nasıl kullanıldıklarını da anlatıyoruz. Öğrencilerimiz, pilav pişirmeyi bilmiyorlar. Biz de öncelikle Türk mutfağımızın doğru ve geleneksel pilav tekniğiyle pilav pişirmek zorunda. Gastronomi bölümü olarak Türk mutfağını hak ettiği yere taşıyabilmek, dünya liginde ön plana çıkarabilmek, diğerlerinin arasında daha ön planda olduğunu anlatabilmek için, eğitimlerimize Türk mutfağını yerel ve orijinal ürünleriyle ekledik. Bu yaklaşık 5 yıldır böyle, bu vizyonumuzu da gün geçtikçe daha farklı seçmeli derslerle de artırıyoruz.”

TÜRK MUTFAĞININ ELÇİLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ

İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Baydur ise, Gastronomi Bölümü’nde teorik derslerin dışında uygulamalı derslerin ağırlıkta olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin, mesleği sahada öğrendiklerinin altını çizen Baydur, “Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz hem Türkiyede hem de dünyada üst düzey şef statüsüne geldiler, istihdam edildiler. Bizden mezun olup yüksek lisans yapanlar şu anda birçok vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak hizmet ediyorlar. Öğrenciler son sınıftayken onlar için özel sektörler ile anlaşmalar yapılıyor” dedi.

Baydur, Türk mutfağını birinci lige taşıma iddiaları bulunduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya tarihinde en eski mutfak olmamıza rağmen geri kaldığımızı hissediyoruz. Bu yarışta biz de varız ve Türk mutfağını hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Bunun için Türk öğrencileri dünyanın dört bir yanına yolluyoruz. Onlar Türk mutfağının elçileri oluyorlar. Ve orada gastronomi diplomasisi yapacaklar. Öğrencilerimiz, okulumuzdaki pilot alan gibi olan tarlamızda da sebzeler yetiştiriyor. Tarladan kendi elleriyle toplayıp, mutfakta kullanıyor.”

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