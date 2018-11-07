Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? İşte bilmeniz gereken püf noktaları
Baklava ve benzeri şerbetli tatlılar, mutfağımızda geçmişten günümüze en sevilen lezzetlerin başında geliyor. Bu tatlılar çoğu zaman hazır alınsa da özellikle bayram dönemlerinde birçok kişi de tatlısını evde yapıp afiyetle tüketmek istiyor. Ancak baklava yufkası açmak herkesin harcı değil, ustalık istiyor. Tabii bir de iş hayatının vaktimizin önemli bir kısmını aldığı bu zamanlarda baklava yufkası açmanın zorluğu katlanıyor. İşte evde kendi tatlısını yapmak isteyen ancak buna vakit ya da imkan bulamayanlar için hazır baklava yufkaları son birkaç yıldır market raflarındaki yerini aldı. Peki hazır baklava yufkasıyla baklava yapmanın püf noktaları neler? Cevabı hemen aşağıda…
Öncelikle bilinmesi gereken, paket içinde satılan hazır baklava yufkalarının, paket açıldıktan sonra çok kısa sürede kuruyor olması. Kuruyan yufkalara şekil vermek çok zor olur, çünkü yufkalar kırılıp dağılmaya başlar.
Bu sorunu önlemek için yapabileceğiniz ilk şey büyük gramajlı paketler yerine daha küçük gramajlı paketlerdeki yufkaları tercih etmek olabilir. Örneğin bir adet 1 kilogramlık paket yerine iki adet 500 gramlık paket almak daha kullanışlı olacaktır.
Bunun yanı sıra, paketi açar açmaz hepsini çıkarmak yerine yufkalarınızı teker teker çıkarıp pakette kalan yufkaların üzerini hava geçirmeyen bir naylon örtüyle kapalı tutabilirsiniz. Böylece kurumayı yavaşlatmış olursunuz.
Hazır yufkayla baklava yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer püf noktası da baklavanın şerbetinin sıcak dökülmemesidir. Normalde el açması yufkayla yapılan baklavaların şerbeti sıcak dökülür. Ancak hazır baklava yufkaları daha ince ve hassas olduğu için sıcak şerbete dayanamaz ve dağılır. Bu nedenle baklavanın şerbetini soğuduktan sonra dökmeniz gerekir.
Hazır yufkadan genellikle burma baklava yapılır. İşte örnek bir tarif:
GELENEKSEL TATLI SEVENLER İÇİN BİR TARİFİMİZ DAHA VAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle