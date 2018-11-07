Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? İşte bilmeniz gereken püf noktaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriHazır yufkadan baklava nasıl yapılır? İşte bilmeniz gereken püf noktaları
GeriMutfak Tüyoları Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? İşte bilmeniz gereken püf noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
07.11.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? İşte bilmeniz gereken püf noktaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? İşte bilmeniz gereken püf noktaları

Baklava ve benzeri şerbetli tatlılar, mutfağımızda geçmişten günümüze en sevilen lezzetlerin başında geliyor. Bu tatlılar çoğu zaman hazır alınsa da özellikle bayram dönemlerinde birçok kişi de tatlısını evde yapıp afiyetle tüketmek istiyor. Ancak baklava yufkası açmak herkesin harcı değil, ustalık istiyor. Tabii bir de iş hayatının vaktimizin önemli bir kısmını aldığı bu zamanlarda baklava yufkası açmanın zorluğu katlanıyor. İşte evde kendi tatlısını yapmak isteyen ancak buna vakit ya da imkan bulamayanlar için hazır baklava yufkaları son birkaç yıldır market raflarındaki yerini aldı. Peki hazır baklava yufkasıyla baklava yapmanın püf noktaları neler? Cevabı hemen aşağıda…

Öncelikle bilinmesi gereken, paket içinde satılan hazır baklava yufkalarının, paket açıldıktan sonra çok kısa sürede kuruyor olması. Kuruyan yufkalara şekil vermek çok zor olur, çünkü yufkalar kırılıp dağılmaya başlar.

Bu sorunu önlemek için yapabileceğiniz ilk şey büyük gramajlı paketler yerine daha küçük gramajlı paketlerdeki yufkaları tercih etmek olabilir. Örneğin bir adet 1 kilogramlık paket yerine iki adet 500 gramlık paket almak daha kullanışlı olacaktır.

Bunun yanı sıra, paketi açar açmaz hepsini çıkarmak yerine yufkalarınızı teker teker çıkarıp pakette kalan yufkaların üzerini hava geçirmeyen bir naylon örtüyle kapalı tutabilirsiniz. Böylece kurumayı yavaşlatmış olursunuz.

Hazır yufkayla baklava yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer püf noktası da baklavanın şerbetinin sıcak dökülmemesidir. Normalde el açması yufkayla yapılan baklavaların şerbeti sıcak dökülür. Ancak hazır baklava yufkaları daha ince ve hassas olduğu için sıcak şerbete dayanamaz ve dağılır. Bu nedenle baklavanın şerbetini soğuduktan sonra dökmeniz gerekir.

Hazır yufkadan genellikle burma baklava yapılır. İşte örnek bir tarif:

Burma baklava tarifi
Burma baklava tarifi

GELENEKSEL TATLI SEVENLER İÇİN BİR TARİFİMİZ DAHA VAR

Çilekli Fıstıklı Güllaç | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Çilekli Fıstıklı Güllaç var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Mutfak işlerinden ne kadar anlıyorsunuz?

Balığı sağlıklı tüketmenin püf noktaları

Taze domatesi kullanmanın en iyi 5 yolu

Her seferinde mükemmel yumurtaların formülü