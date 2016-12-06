Ninja Kaplumbağalar buraya: İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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06.12.2016 - 14:49, Son Güncelleme:

Ninja Kaplumbağalar buraya: İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı

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Ninja Kaplumbağalar buraya: İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı

Eğer gerçek bir pizzasever olduğunuzu iddia ediyorsanız, Zomato kullanıcılarının vermiş olduğu puanlarla hazırlanan, İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı listesini kaçırmamalısınız!

Olivia's Pizzeria:

Ninja Kaplumbağalar buraya: İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı

İstanbul’daki pizzacılar arasında aldığı en yüksek puanla listenin birinci sırasına outran Olivia’s Pizzeria’nın Levent, Göztepeve Ataşehir’de şubeleri bulunuyor. Olivia’s’ın menüsünde birbirinden lezzetli makarna ve salata seçenekleri de bulunuyor.

Çukurcuma 49:

Ninja Kaplumbağalar buraya: İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı

Cihangir Çukurcuma’da yer alan ve küçük dükkanında harikalar yaratan Çukurcuma 49’u tercih etmeye niyetiniz varsa kesinlikle rezervasyon yaptırmanızı öneririz. Pizzaseverlerin sık sık uğradığı mekanlar arasında ilk sırada.

Pizano Pizzeria:

Ninja Kaplumbağalar buraya: İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı

Ortaköy’ün dar sokaklarından birinde küçücük bir dükkanda hizmet veren Pizano Pizzeria, senelerdir pizza düşkünlerinin en uğrak adreslerinden biri. Taş fırında pişirdikleri İtalyan pizzalarına kendi yorumunu da katan mekanın en ünlü lezzetlerinden biri de kokoreçli pizza. 

Pizzeria Pera:

Ninja Kaplumbağalar buraya: İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı

Asmalımescit’te yer alan ve içeri girdiğiniz anda size kendinizi küçük bir İtalyan kasabasında hissettiren Pizzeria Pera, Napoli’den özel olarak getirdiği taş fırında hazırladığı pizzalarını konuklarına sunuyor. Mekanın oldukça geniş bir şarap menüsü de bulunuyor.

Pizzeria Trio:

Ninja Kaplumbağalar buraya: İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı

Taksim’de hizmet veren ve güler yüzlü ekibiyle gelenlerin mekandan mutlu ayrılmasını sağlayan Pizzeria Trio, pizza düşkünleri için ideal adreslerden biri.

Vapiano:

Ninja Kaplumbağalar buraya: İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı

Dünyanın birçok yerinde şubesi bulunan en ünlü İtalyan restoranlarından biri olan Vapiano, Suadiye’de hizmet veriyor. Ferah oturma alanlarıyla uzun saatler sürecek lezzetli bir İtalyan deneyimi vadediyor.

Metre Pizza:

Ninja Kaplumbağalar buraya: İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı

Caddebostan’da hizmet veren ve renkli dekorasyonuyla dikkat çeken Metre Pizza farklı sunumuyla pizzaseverlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Mekan tatlılarıyla da gönülleri fethediyor.

 

Pizzeria Pidos:

Ninja Kaplumbağalar buraya: İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı

Kareli masa örtüleri, ahşap sandalyeleri ve iç dekorasyonuyla Napoli’deki küçük İtalyan restoranlarını andıran Pizzeria Pidos Gümüşsuyu’nda hizmet veriyor. Konuklarına gerçek İtalyan deneyimi yaşatiyor.

Fornello Pizza:

Ninja Kaplumbağalar buraya: İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı

Hızlıca yemek yiyip kalkmanız gereken bir zamanda, hele ki canınız pizza istiyorsa büyük zincir markalar yerine Fornello’yu da tercih edebilirsiniz. Özel fırında hazırlanan ve hızlıca servis edilen birbirinden lezzetli pizzalarıyla size kendine hayran bırakacak.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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