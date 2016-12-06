Ninja Kaplumbağalar buraya: İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı
Eğer gerçek bir pizzasever olduğunuzu iddia ediyorsanız, Zomato kullanıcılarının vermiş olduğu puanlarla hazırlanan, İstanbul’un en iyi 10 pizzacısı listesini kaçırmamalısınız!
Olivia's Pizzeria:
İstanbul’daki pizzacılar arasında aldığı en yüksek puanla listenin birinci sırasına outran Olivia’s Pizzeria’nın Levent, Göztepeve Ataşehir’de şubeleri bulunuyor. Olivia’s’ın menüsünde birbirinden lezzetli makarna ve salata seçenekleri de bulunuyor.
Çukurcuma 49:
Cihangir Çukurcuma’da yer alan ve küçük dükkanında harikalar yaratan Çukurcuma 49’u tercih etmeye niyetiniz varsa kesinlikle rezervasyon yaptırmanızı öneririz. Pizzaseverlerin sık sık uğradığı mekanlar arasında ilk sırada.
Pizano Pizzeria:
Ortaköy’ün dar sokaklarından birinde küçücük bir dükkanda hizmet veren Pizano Pizzeria, senelerdir pizza düşkünlerinin en uğrak adreslerinden biri. Taş fırında pişirdikleri İtalyan pizzalarına kendi yorumunu da katan mekanın en ünlü lezzetlerinden biri de kokoreçli pizza.
Pizzeria Pera:
Asmalımescit’te yer alan ve içeri girdiğiniz anda size kendinizi küçük bir İtalyan kasabasında hissettiren Pizzeria Pera, Napoli’den özel olarak getirdiği taş fırında hazırladığı pizzalarını konuklarına sunuyor. Mekanın oldukça geniş bir şarap menüsü de bulunuyor.
Pizzeria Trio:
Taksim’de hizmet veren ve güler yüzlü ekibiyle gelenlerin mekandan mutlu ayrılmasını sağlayan Pizzeria Trio, pizza düşkünleri için ideal adreslerden biri.
Vapiano:
Dünyanın birçok yerinde şubesi bulunan en ünlü İtalyan restoranlarından biri olan Vapiano, Suadiye’de hizmet veriyor. Ferah oturma alanlarıyla uzun saatler sürecek lezzetli bir İtalyan deneyimi vadediyor.
Metre Pizza:
Caddebostan’da hizmet veren ve renkli dekorasyonuyla dikkat çeken Metre Pizza farklı sunumuyla pizzaseverlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Mekan tatlılarıyla da gönülleri fethediyor.
Pizzeria Pidos:
Kareli masa örtüleri, ahşap sandalyeleri ve iç dekorasyonuyla Napoli’deki küçük İtalyan restoranlarını andıran Pizzeria Pidos Gümüşsuyu’nda hizmet veriyor. Konuklarına gerçek İtalyan deneyimi yaşatiyor.
Fornello Pizza:
Hızlıca yemek yiyip kalkmanız gereken bir zamanda, hele ki canınız pizza istiyorsa büyük zincir markalar yerine Fornello’yu da tercih edebilirsiniz. Özel fırında hazırlanan ve hızlıca servis edilen birbirinden lezzetli pizzalarıyla size kendine hayran bırakacak.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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