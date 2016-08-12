Mikonos'ta tadabileceğiniz 5 harika lezzet
Renkli partilere, etkinlik ve organizasyonlara yaz boyunca ev sahipliği yapan Mikonos, dünyanın her yerinden gelen lüks tatilcilerin uğrak yeri. Peki Mikonos'a gelmişken hangi lezzetleri denemelisiniz?
Dünyanın en çılgın adalarından biri olarak kabul edilen Yunan Adası Mikonos, bu yaz da eğlence arayanların ilk tercihi konumunda. Renkli partilere, etkinlik ve organizasyonlara yaz boyunca ev sahipliği yapan Mikonos, dünyanın her yerinden gelen lüks tatilcilerin uğrak yeri. Birbirinden iddialı plajları, mavi beyaz dekorasyonlu dar sokakları ve hiç uyumayan kalabalığı ile Mikonos görülmesi gereken Yunan Adaları'ndan biri. Mikonos eğlencenin yanında Ege mutfağından sunduğu lezzetlerle de adından söz ettiriyor.
MİKONOS'TA TADABİLECEĞİNİZ 5 LEZZET
Söz konusu Ege mutfağı olunca birbirinden lezzetli yemekler de kaçınılmaz oluyor. Yunan mutfağı Türk mutfağıyla oldukça benzer özelliklere ve yemeklere sahip. Öyle ki yemeklerin sadece isimleri ve birkaç malzemesi değişik denebilir. Ortak geçmişe sahip iki komşu ülkede bu oldukça doğal. Bu nedenle Mikonos'ta da yemek konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz. Tam tersi size ağız tadınıza uygun birbirinden lezzetli ve taze yemekleri tatmak kalıyor.
1. Yaz aylarında Mikonos'a gidenler için ilk tavsiye adanın merkezinde bolca karşılaşacağınız frozen yoğurt mekanları olabilir. Burada aromalı yoğurtları isteğinize göre seçip üzerine çeşitli malzemeler ekleyerek lezzetlendirebiliyorsunuz. Yoğurt yerine tatlı krepleri de deneyebilirsiniz. Ayrıca adada sakızlı dondurma yemeden dönmeyin.
2. Pek çok Avrupa ülkesinde sabah kahvaltısında kruvasan ve kahve ikilisi ile yetinmek zorunda kalırken, Mikonos'ta tıpkı ülkemizde olduğu gibi sabahları simit, poğaça ve börek çeşitleri bulmak mümkün. Yunan peyniri ise bizim beyaz peynirimizle aynı olduğu için gönlünüze göre bir kahvaltı yapma şansınız oldukça fazla.
3. Akşam yemeklerinde tercihiniz taze ve lezzetli deniz ürünlerinden yana olsun. Pek çok tavernada ahtapot, kalamar ve karides çeşitlerini bulabilirsiniz. Ayrıca taze balıkların tadına mutlaka bakmalısınız.
4. Bunun yanında Yunan mezelerinin tadına bakmadan yemeğinizi sonlandırmamanızı tavsiye ederiz. Patlıcan salatası, humus, fava ve cacık gibi spesiyallerden damak tadınıza uygun olanları çekinmeden sipariş edebilirsiniz.
5. Tatlı olarak bizim yakından tanıdığımız lokma adada bulabileceğiniz lezzetlerin başında geliyor. Bodrum lokması gibi yuvarlak ve küçük olan lokmaların yanı sıra baklava çeşitleri de adada tadabileceğiniz bir başka tatlı çeşidi olarak ön plana çıkıyor. Üzerine orta şekerli bir Yunan kahvesi söyleyerek gecenizi sonlandırabilirsiniz.
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