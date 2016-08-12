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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
12.08.2016 - 14:45, Son Güncelleme:

Mikonos'ta tadabileceğiniz 5 harika lezzet

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Mikonos'ta tadabileceğiniz 5 harika lezzet

Renkli partilere, etkinlik ve organizasyonlara yaz boyunca ev sahipliği yapan Mikonos, dünyanın her yerinden gelen lüks tatilcilerin uğrak yeri. Peki Mikonos'a gelmişken hangi lezzetleri denemelisiniz?

Dünyanın en çılgın adalarından biri olarak kabul edilen Yunan Adası Mikonos, bu yaz da eğlence arayanların ilk tercihi konumunda. Renkli partilere, etkinlik ve organizasyonlara yaz boyunca ev sahipliği yapan Mikonos, dünyanın her yerinden gelen lüks tatilcilerin uğrak yeri. Birbirinden iddialı plajları, mavi beyaz dekorasyonlu dar sokakları ve hiç uyumayan kalabalığı ile Mikonos görülmesi gereken Yunan Adaları'ndan biri. Mikonos eğlencenin yanında Ege mutfağından sunduğu lezzetlerle de adından söz ettiriyor.  

Mikonosta tadabileceğiniz 5 harika lezzet

MİKONOS'TA TADABİLECEĞİNİZ 5 LEZZET

Söz konusu Ege mutfağı olunca birbirinden lezzetli yemekler de kaçınılmaz oluyor. Yunan mutfağı Türk mutfağıyla oldukça benzer özelliklere ve yemeklere sahip. Öyle ki yemeklerin sadece isimleri ve birkaç malzemesi değişik denebilir. Ortak geçmişe sahip iki komşu ülkede bu oldukça doğal. Bu nedenle Mikonos'ta da yemek konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz. Tam tersi size ağız tadınıza uygun birbirinden lezzetli ve taze yemekleri tatmak kalıyor.

1. Yaz aylarında Mikonos'a gidenler için ilk tavsiye adanın merkezinde bolca karşılaşacağınız frozen yoğurt mekanları olabilir. Burada aromalı yoğurtları isteğinize göre seçip üzerine çeşitli malzemeler ekleyerek lezzetlendirebiliyorsunuz. Yoğurt yerine tatlı krepleri de deneyebilirsiniz. Ayrıca adada sakızlı dondurma yemeden dönmeyin.

Mikonosta tadabileceğiniz 5 harika lezzet

2. Pek çok Avrupa ülkesinde sabah kahvaltısında kruvasan ve kahve ikilisi ile yetinmek zorunda kalırken, Mikonos'ta tıpkı ülkemizde olduğu gibi sabahları simit, poğaça ve börek çeşitleri bulmak mümkün. Yunan peyniri ise bizim beyaz peynirimizle aynı olduğu için gönlünüze göre bir kahvaltı yapma şansınız oldukça fazla.

Mikonosta tadabileceğiniz 5 harika lezzet

3. Akşam yemeklerinde tercihiniz taze ve lezzetli deniz ürünlerinden yana olsun. Pek çok tavernada ahtapot, kalamar ve karides çeşitlerini bulabilirsiniz. Ayrıca taze balıkların tadına mutlaka bakmalısınız.

4. Bunun yanında Yunan mezelerinin tadına bakmadan yemeğinizi sonlandırmamanızı tavsiye ederiz. Patlıcan salatası, humus, fava ve cacık gibi spesiyallerden damak tadınıza uygun olanları çekinmeden sipariş edebilirsiniz.

Mikonosta tadabileceğiniz 5 harika lezzet

5. Tatlı olarak bizim yakından tanıdığımız lokma adada bulabileceğiniz lezzetlerin başında geliyor. Bodrum lokması gibi yuvarlak ve küçük olan lokmaların yanı sıra baklava çeşitleri de adada tadabileceğiniz bir başka tatlı çeşidi olarak ön plana çıkıyor. Üzerine orta şekerli bir Yunan kahvesi söyleyerek gecenizi sonlandırabilirsiniz.

Mikonosta tadabileceğiniz 5 harika lezzet

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