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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Yemek Kültürü
05.06.2016 - 09:25, Son Güncelleme:

İstanbul'un en gözde iftar mekanları

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İstanbul'un en gözde iftar mekanları

Bu Ramazan sevdikleriyle keyifli ve lezzet dolu bir iftar geçirmek isteyenler için, Zomato İstanbul'un en gözde 10 iftar mekanını derledi. İşte karşınızda İstanbul'un en şık restoranlarının iftar menüleri!

1. THE BRASSERIE - THA GRAND TARABYA

İstanbulun en gözde iftar mekanları

İstanbul'un nostaljik otellerinden biri olan The Grand Tarabya, bünyesindeki The Brasserie'de misafirlerini Ramazan boyunca geniş bir açık büfeyle karşılayacak. İftariyelik çeşitlerinden çorbalara, et/ızgara bölümünden tatlılara kadar hemen hemen aklınıza gelebilecek her şey menüde var.

2. SPAGO - ST. REGIS İSTANBUL

İstanbulun en gözde iftar mekanları

Nişantaşı'nda yer alan St. Regis İstanbul otel bünyesindeki Spago; iftarda da şıklığı elden bırakmayacaklar için doğru seçim olacaktır. St. Regis'in yetenekli ekibi tarafından hazırlanmış olan özel menüyle misafirlerini karşılayacak olan mekanda; bezelye çorbasından el kıyımı et tartara, kabak çiçekli pizzadan ızgara somona kadar birçok lezzet sunulacak. 

3. ATELIER REAL FOOD - THE RITZ CARLTON İSTANBUL

İstanbulun en gözde iftar mekanları

Harbiye'de yer alan The Ritz Carlton İstanbul otelin içerisinde yer alan Atelier Real Food, şıklığı ve muhteşem manzarasıyla Ramazan'da da misafirlerini kendine hayran bırakacağa benziyor. Mekanın Türk motifleriyle hazırladığı iftar menüsünde; geniş iftariyelik sunumu ve çorba çeşitlerinin yanında, İskender ve karışık ızgara gibi seçenekler de bulunuyor. 

4. MARMARİON TERAS - ANTİK HOTEL

İstanbulun en gözde iftar mekanları

Ramazan'da tercihini tarihi yarımadadan yana kullanacak olanlar için iyi bir alternatif olan Marmarion Restaurant, Beyazıt'ta yer alıyor. Mekanın tarihi İstanbul manzarasına karşı Türk - Osmanlı mutfağı motifleriyle hazırladıkları açık büfede; zeytinyağlı çeşitlerinden kızartmalara, et/ızgara bölümünden tatlılara kadar birçok seçenek sunuluyor. 

5. BOSPHORUS TERRACE - HİLTON İSTANBUL BOSPHORUS

İstanbulun en gözde iftar mekanları

Hilton İstanbul Bosphorus bünyesinde yer alan Bosphorus Terrace, eşsiz manzarası eşliğinde misafirlerini Ramazan'da da en iyi şekilde ağırlamaya devam edecek. Çok çeşitli menüsüyle tercihinizi ister İtalyan mutfağından, isterseniz de açık büfede Türk mutfağı lezzetlerinden yana kullanabilirsiniz. 

6. BRİZO - HYATT REGENCY İSTANBUL ATAKÖY

İstanbulun en gözde iftar mekanları

Ataköy'de şık bir seçenek deyince akla ilk gelenlerden olan Brizo, Hyatt Regency'nin içerisinde yer alıyor. Ferah ortamı ve dekorasyonuyla içinizi açacak olan mekanın iftar menüsünde; geniş iftariyelik tabağından ev yapımı hoşaf çeşitlerine, mantıdan kuzu tandıra kadar pek çok seçenek bulunuyor. 

7. ROCCA - RAFFLES İSTANBUL

İstanbulun en gözde iftar mekanları

Zorlu Center'ın içerisinde bulunan Raffle İstanbul bünyesindeki Rocca, Ramazan'da da şıklığından ve lezzetli yemeklerinden ödün vermeyeceğe benziyor. Konukları için hazırladıkları özel iftar menüsü açık büfe olarak Ramazan boyunca sunulacak. 

8. ARMADA TERAS RESTAURANT - ARMADA OTEL

İstanbulun en gözde iftar mekanları

Sultanahmet'in eşsiz atmosferinde cami ve tarihi yarımadanın enfes manzarasına karşı Osmanlı-Türk mutfağı motifleriyle hazırlanmış lezzetli bir menüyle iftar yapmak isterseniz Armada Teras'ı tercih edebilirsiniz. Restoranın geniş iftar menüsünün içerisinde, iftariyeliklerden zeytinyağlı imambayıldıya, iç pilavlı kuzu tandırdan vişneli ekmek kadayıfına kadar birçok seçenek bulunuyor. 

9. AQUA RESTAURANT - FOUR SEASONS İSTANBUL

İstanbulun en gözde iftar mekanları

Beşiktaş'ta denize sıfır konumu ve şık ortamıyla konuklarını Ramazan'da da ağırlamaya devam edecek olan Aqua Restaurant, sevdiklerinizle keyifli bir iftar geçirmek için uygun seçenekler arasında. 

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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