İstanbul'un en gözde iftar mekanları
Bu Ramazan sevdikleriyle keyifli ve lezzet dolu bir iftar geçirmek isteyenler için, Zomato İstanbul'un en gözde 10 iftar mekanını derledi. İşte karşınızda İstanbul'un en şık restoranlarının iftar menüleri!
1. THE BRASSERIE - THA GRAND TARABYA
İstanbul'un nostaljik otellerinden biri olan The Grand Tarabya, bünyesindeki The Brasserie'de misafirlerini Ramazan boyunca geniş bir açık büfeyle karşılayacak. İftariyelik çeşitlerinden çorbalara, et/ızgara bölümünden tatlılara kadar hemen hemen aklınıza gelebilecek her şey menüde var.
2. SPAGO - ST. REGIS İSTANBUL
Nişantaşı'nda yer alan St. Regis İstanbul otel bünyesindeki Spago; iftarda da şıklığı elden bırakmayacaklar için doğru seçim olacaktır. St. Regis'in yetenekli ekibi tarafından hazırlanmış olan özel menüyle misafirlerini karşılayacak olan mekanda; bezelye çorbasından el kıyımı et tartara, kabak çiçekli pizzadan ızgara somona kadar birçok lezzet sunulacak.
3. ATELIER REAL FOOD - THE RITZ CARLTON İSTANBUL
Harbiye'de yer alan The Ritz Carlton İstanbul otelin içerisinde yer alan Atelier Real Food, şıklığı ve muhteşem manzarasıyla Ramazan'da da misafirlerini kendine hayran bırakacağa benziyor. Mekanın Türk motifleriyle hazırladığı iftar menüsünde; geniş iftariyelik sunumu ve çorba çeşitlerinin yanında, İskender ve karışık ızgara gibi seçenekler de bulunuyor.
4. MARMARİON TERAS - ANTİK HOTEL
Ramazan'da tercihini tarihi yarımadadan yana kullanacak olanlar için iyi bir alternatif olan Marmarion Restaurant, Beyazıt'ta yer alıyor. Mekanın tarihi İstanbul manzarasına karşı Türk - Osmanlı mutfağı motifleriyle hazırladıkları açık büfede; zeytinyağlı çeşitlerinden kızartmalara, et/ızgara bölümünden tatlılara kadar birçok seçenek sunuluyor.
5. BOSPHORUS TERRACE - HİLTON İSTANBUL BOSPHORUS
Hilton İstanbul Bosphorus bünyesinde yer alan Bosphorus Terrace, eşsiz manzarası eşliğinde misafirlerini Ramazan'da da en iyi şekilde ağırlamaya devam edecek. Çok çeşitli menüsüyle tercihinizi ister İtalyan mutfağından, isterseniz de açık büfede Türk mutfağı lezzetlerinden yana kullanabilirsiniz.
6. BRİZO - HYATT REGENCY İSTANBUL ATAKÖY
Ataköy'de şık bir seçenek deyince akla ilk gelenlerden olan Brizo, Hyatt Regency'nin içerisinde yer alıyor. Ferah ortamı ve dekorasyonuyla içinizi açacak olan mekanın iftar menüsünde; geniş iftariyelik tabağından ev yapımı hoşaf çeşitlerine, mantıdan kuzu tandıra kadar pek çok seçenek bulunuyor.
7. ROCCA - RAFFLES İSTANBUL
Zorlu Center'ın içerisinde bulunan Raffle İstanbul bünyesindeki Rocca, Ramazan'da da şıklığından ve lezzetli yemeklerinden ödün vermeyeceğe benziyor. Konukları için hazırladıkları özel iftar menüsü açık büfe olarak Ramazan boyunca sunulacak.
8. ARMADA TERAS RESTAURANT - ARMADA OTEL
Sultanahmet'in eşsiz atmosferinde cami ve tarihi yarımadanın enfes manzarasına karşı Osmanlı-Türk mutfağı motifleriyle hazırlanmış lezzetli bir menüyle iftar yapmak isterseniz Armada Teras'ı tercih edebilirsiniz. Restoranın geniş iftar menüsünün içerisinde, iftariyeliklerden zeytinyağlı imambayıldıya, iç pilavlı kuzu tandırdan vişneli ekmek kadayıfına kadar birçok seçenek bulunuyor.
9. AQUA RESTAURANT - FOUR SEASONS İSTANBUL
Beşiktaş'ta denize sıfır konumu ve şık ortamıyla konuklarını Ramazan'da da ağırlamaya devam edecek olan Aqua Restaurant, sevdiklerinizle keyifli bir iftar geçirmek için uygun seçenekler arasında.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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