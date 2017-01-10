Ağzınızı tatlandıracak Beyoğlu'nun ünlü tatlıcıları
İstanbul'un en gözde semti Beyoğlu'nda ufak bir tatlı kaçamağı yapmak isterseniz bu adreslere mutlaka uğramalısınız...
Yemeklerden sonra ya da ufak kaçamak yapmak istediğimizde tatlı vazgeçilmezler arasında yer alır. Çikolatası, sütlü tatlısı, şerbetli tatlısı derken kalbimizi çalan bu güzel lezzetler sayesinde mutlu olmamak elde elde değil. Tatlı molası ve keyifli vakit geçirmek istediğinizde gidebileceğiniz İstanbul'un en gözde yerlerinden biri olan Beyoğlu'da denenmesi gereken tatlıcıları içinde bulunduruyor.
İnci Pastanesi 1944'ten bu yana yılların vermiş olduğu ustalığını tatlılarında müthiş bir lezzetle sunmaya devam ediyor. Profiterolü efsaneleşmiş ve vazgeçilmez tatlılar arasında yer alır. Samimi ortamı ve hoş mekanı ile kalplerde sımsıcak bir yer bırakan bu pastane Beyoğlu'nun olmazsa olmazlarından.
2. J'adore Chocolatier
Çok küçük ama bir o kadar da romantik esintilerin olduğu bu tatlıcıda müziğin ahengiyle tatlı yemenin keyfini doyasıya çıkaracaksınız. Bu güzel mekanın en spesiyal tatlısı kek, meyve ve kremadan oluşan Beatrice inanılmaz tadıyla sizi alıp götürecek. Tiramisu, çikolatalı pastası, meyveli cup tatlıları ile çok başarılı.
3. Saray Muhallebicisi
Tatlı krizlerin en güzel adreslerinden biri olan Saray Muhallebicisi lezzetleri ile dikkat çekiyor. Sütlü tatlılarıyla tartışmasız en güzel tatları sunan bu mekan hızlı ve kaliteli servisleriyle misafirlerini mutlu bir şekilde ağırlıyor.
4. Savoy Pastanesi
Tatlılarını doyum olmayan Savoy Pastanesi'nin 1950'den bu yana kalitesi hep aynı. Gofret, sufle, trileçe, sütlü tatlıları ve yaş pastaları ile çok başarılı olan mekanda tatlı keyfini yaşamak özel bir deneyim.
5. Sakarya Tatlıcısı
Sakarya Tatlıcısı klasik tatlılarıyla en iyi yerler arasındadır. Özellikle enfes ayva tatlısı ile ünlüdür. Fıstıklı kadayıf, cevizli baklava, saray sarması, ekmek kadayıfı denenmesi gereken lezzetler arasındadır.
6. Şirin Fırın
Adı gibi şirin bir yer olan mekan lezzetleri ile oldukça iddialı. Ekleri, mozaik pastası, alman pastası, malaga pastası gibi tadına doyamayacağınız birçok çeşitleri ile muhteşem bir tatlı deneyimi yaşatıyor.
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