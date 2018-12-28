Gül tatlısı tarifi

Gül tatlısı, hamurlu ve şerbetli tatlı sevenlerin favori tatlılarından çünkü yapılışı çok pratik, görüntüsü çok hoş, lezzeti ise muhteşem. Peki gül tatlısı nasıl yapılır? İşte kısa sürede yapıp, isterseniz akşam yemeğinden sonra, isterseniz çay saatinde, isterseniz de bayram ziyaretlerinde sevdiklerinize sunabileceğiniz kolay gül tatlısının tarifi hemen aşağıda…
Şerbeti için:
Kolay gül tatlısı şerbetini hazırlamak için gerekli olan su ile toz şekeri, bir tencerede karıştırıp kaynatın. Kaynayınca üzerine limon suyunu ilave edin ve 5 dakika kadar kaynatın. Hazırlanan şerbeti ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
Tatlı hamurunu hazırlamak için, tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, irmik, yumurta, kabartma tozu ve vanilya yoğurma kabına alıp iyice çırpın. Daha sonra üzerine azar azar un ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın.
Hazırladığınız hamuru düz bir zeminde üzerine streç film serip, merdane yardımı ile yaklaşık yarım santim kalınlığında açın. Hamurdan çay bardağı yardımı ile yuvarlaklar kesin. 4 adet yuvarlağı üst üste binecek şekilde art arda sıralayın. Daha sonra üst baştan başlayarak rulo şeklinde sarın. Ortadan ikiye kesin ve düz tarafı alta gelecek şekilde tepsiye yerleştirin.
Fırını 180 derecede ısıtıp üstü kızarana kadar pişirin. Fırından çıkar çıkmaz şerbeti üzerine gezdirin. Şerbetini çekip soğuyunca servis edin.