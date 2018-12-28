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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Gül tatlısı tarifi
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Gül tatlısı tarifi

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Gül tatlısı tarifi

Gül tatlısı, hamurlu ve şerbetli tatlı sevenlerin favori tatlılarından çünkü yapılışı çok pratik, görüntüsü çok hoş, lezzeti ise muhteşem. Peki gül tatlısı nasıl yapılır? İşte kısa sürede yapıp, isterseniz akşam yemeğinden sonra, isterseniz çay saatinde, isterseniz de bayram ziyaretlerinde sevdiklerinize sunabileceğiniz kolay gül tatlısının tarifi hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 100 gram tereyağı
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 4,5-5 su bardağı un

Şerbeti için:

  • 4 su bardağı şeker
  • 4 su bardağı su
  • Yarım limon suyu

Hazırlanışı

Kolay gül tatlısı şerbetini hazırlamak için gerekli olan su ile toz şekeri, bir tencerede karıştırıp kaynatın. Kaynayınca üzerine limon suyunu ilave edin ve 5 dakika kadar kaynatın. Hazırlanan şerbeti ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Tatlı hamurunu hazırlamak için, tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, irmik, yumurta, kabartma tozu ve vanilya yoğurma kabına alıp iyice çırpın. Daha sonra üzerine azar azar un ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın.

Hazırladığınız hamuru düz bir zeminde üzerine streç film serip, merdane yardımı ile yaklaşık yarım santim kalınlığında açın. Hamurdan çay bardağı yardımı ile yuvarlaklar kesin. 4 adet yuvarlağı üst üste binecek şekilde art arda sıralayın. Daha sonra üst baştan başlayarak rulo şeklinde sarın. Ortadan ikiye kesin ve düz tarafı alta gelecek şekilde tepsiye yerleştirin.

Fırını 180 derecede ısıtıp üstü kızarana kadar pişirin. Fırından çıkar çıkmaz şerbeti üzerine gezdirin. Şerbetini çekip soğuyunca servis edin.

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