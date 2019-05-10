Göbete nasıl yapılır? İşte göbetenin tarifi
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 10 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de göbete oldu. Ünlü şef Arda Türkmen, göbete yemeğinin tarifini verdi. Peki, böreğe benzeyen görüntüsüyle dikkat çeken göbete nasıl yapılır?
Ispanaklı Mantarlı Göbete
Hamuru için Malzemeler
2 su bardağı un
1 adet yumurta
Tuz
¾ su bardağı su
Yufkaları Yağlamak için Malzemeler
5 – 6 yemek kaşığı tereyağı – eritilmiş
İç Harcı için Malzemeler
Zeytinyağı
1 adet soğan
2 demet ıspanak
10 – 15 adet mantar
Tuz
Karabiber
Toz kırmızı biber
Kimyon
İç harç için;
Geniş bir tavaya zeytinyağını alın ve ısıtın.
Isınan tavanıza yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin ve soteleyin.
Hafif yumuşayan soğanınızın içerisine kabaca doğradığınız ıspanakları alın ve sotelemeye devam edin.
Ispanaklar hafif kendilerini salınca içerisine ince doğradığınız mantarları ekleyin ve mantarlar sularını salıp çekene kadar soteleyin.
İçerisine tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve kimyon ekleyip, soğuması için bir tabağa çıkartı
Hamuru için;
Unu bir kaba alın ve ortasını açın.
Ortasına yumurtayı ekleyip, hafif çırpın ve suyu ekleyin.
Önce çatalla karıştırarak, sonra elinizle kenarlardan tuz ekleyin ve tezgahınıza alıp hafif sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurunuz hazır olunca 4 eşit parçaya bölün ve her bir hamuru yufka büyüklüğünde açın.
Cam fırın kabınızı erittiğiniz tereyağından sürün.
İçerisine yufkayı yayın ve tereyağını sürüp, üzerine bir yufka daha serin.
İç harcı eşit olacak şekilde yayın.
Üzerine tekrar yufka serin ve tereyağı sürün.
Son kalan yufkayı da üzerine serin ve kenarlarında kalan yufkaları elinizle bükerek tepsinin kenarlarına yerleştirin.
Dilediğiniz gibi dilimleyin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin.
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