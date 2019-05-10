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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
10.05.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Göbete nasıl yapılır? İşte göbetenin tarifi

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Göbete nasıl yapılır? İşte göbetenin tarifi

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 10 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de göbete oldu. Ünlü şef Arda Türkmen, göbete yemeğinin tarifini verdi. Peki, böreğe benzeyen görüntüsüyle dikkat çeken göbete nasıl yapılır?

Ispanaklı Mantarlı Göbete 

Hamuru için Malzemeler

2 su bardağı un
1 adet yumurta
Tuz
¾ su bardağı su
Yufkaları Yağlamak için Malzemeler
5 – 6 yemek kaşığı tereyağı – eritilmiş
İç Harcı için Malzemeler
Zeytinyağı
1 adet soğan
2 demet ıspanak
10 – 15 adet mantar
Tuz
Karabiber
Toz kırmızı biber
Kimyon

Tavuklu börek tarifi
Tavuklu börek tarifi

İç harç için;

Geniş bir tavaya zeytinyağını alın ve ısıtın.
Isınan tavanıza yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin ve soteleyin.
Hafif yumuşayan soğanınızın içerisine kabaca doğradığınız ıspanakları alın ve sotelemeye devam edin.
Ispanaklar hafif kendilerini salınca içerisine ince doğradığınız mantarları ekleyin ve mantarlar sularını salıp çekene kadar soteleyin.
İçerisine tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve kimyon ekleyip, soğuması için bir tabağa çıkartı

Hamuru için;

Unu bir kaba alın ve ortasını açın.
Ortasına yumurtayı ekleyip, hafif çırpın ve suyu ekleyin.
Önce çatalla karıştırarak, sonra elinizle kenarlardan tuz ekleyin ve tezgahınıza alıp hafif sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurunuz hazır olunca 4 eşit parçaya bölün ve her bir hamuru yufka büyüklüğünde açın.
Cam fırın kabınızı erittiğiniz tereyağından sürün.
İçerisine yufkayı yayın ve tereyağını sürüp, üzerine bir yufka daha serin.
İç harcı eşit olacak şekilde yayın.
Üzerine tekrar yufka serin ve tereyağı sürün.
Son kalan yufkayı da üzerine serin ve kenarlarında kalan yufkaları elinizle bükerek tepsinin kenarlarına yerleştirin.
Dilediğiniz gibi dilimleyin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin.

Kömbe tarifi
Kömbe tarifi

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