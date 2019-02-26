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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Kömbe tarifi
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Kömbe tarifi

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Kömbe tarifi

Kömbe Anadolu’da iki çok farklı lezzetin adı. Bir tanesi Antakya usulü kurabiyeler, bir tanesi de Maraş usulü nefis bir börek. Özellikle bayram günlerinde mutlaka sofralarda yerini alan kömbenin özelliği iki sac arasına koyularak pişirilir. Ancak evde böyle bir imkanınız oksa davul fırında pişirmeye çalışın. Çeşit çeşit harçla yapılabilen kömbenin tarifi aşağıda. Mutlaka deneyin…

  • Fırında

Malzemeler

Hamuru için:

  • 6 su bardağı un
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz şeker

İç harcı için:

  • 2 bağ ıspanak
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 adet sivri biber
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Ispanakları ayıklayıp güzelce yıkayın. İnce ince doğrayın.

Soğanları yemeklik, biberleri de ince ince doğrayın.

Hepsini derin bir kapta tuz ve karabiberle harmanlayın ve bir kenara alın.

Bir yoğurma kabında un, yoğurt, süt, su, tuz ve şekeri karıştırıp yoğurmaya başlayın.

Ele yapışmayan bir hamur elde edin ve hamuru iki parçaya bölün.

Tezgahı unlayıp hamurları çok kalın olmayacak şekilde tepsi büyüklüğünde açın.

Tepsiyi yağlayıp hamuru elinizle bastırarak yerleştirin.

Üzerine harcı yayıp ikinci hamuru da tepsinin üstüne kapatın ve yerleştirin.

Yumurta sarısını çırpıp fırçayla hamurun üstüne sürün.

Böreği kare kare dilimleyin.

Fırını 160 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve tepsiyi fırına verin. 30-40 dakika kızaran böreğinizi çıkarıp sıcak sıcak servis edin.

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