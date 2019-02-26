Kömbe tarifi

Kömbe Anadolu’da iki çok farklı lezzetin adı. Bir tanesi Antakya usulü kurabiyeler, bir tanesi de Maraş usulü nefis bir börek. Özellikle bayram günlerinde mutlaka sofralarda yerini alan kömbenin özelliği iki sac arasına koyularak pişirilir. Ancak evde böyle bir imkanınız oksa davul fırında pişirmeye çalışın. Çeşit çeşit harçla yapılabilen kömbenin tarifi aşağıda. Mutlaka deneyin…
Hamuru için:
İç harcı için:
Ispanakları ayıklayıp güzelce yıkayın. İnce ince doğrayın.
Soğanları yemeklik, biberleri de ince ince doğrayın.
Hepsini derin bir kapta tuz ve karabiberle harmanlayın ve bir kenara alın.
Bir yoğurma kabında un, yoğurt, süt, su, tuz ve şekeri karıştırıp yoğurmaya başlayın.
Ele yapışmayan bir hamur elde edin ve hamuru iki parçaya bölün.
Tezgahı unlayıp hamurları çok kalın olmayacak şekilde tepsi büyüklüğünde açın.
Tepsiyi yağlayıp hamuru elinizle bastırarak yerleştirin.
Üzerine harcı yayıp ikinci hamuru da tepsinin üstüne kapatın ve yerleştirin.
Yumurta sarısını çırpıp fırçayla hamurun üstüne sürün.
Böreği kare kare dilimleyin.
Fırını 160 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve tepsiyi fırına verin. 30-40 dakika kızaran böreğinizi çıkarıp sıcak sıcak servis edin.