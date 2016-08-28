Glutensiz yemekler bulabileceğiniz mekanlar
Gluten intoleransı olanların ve çölyak hastalarının en büyük problemi dışarıda yemek yiyememek. Gün geçtikçe sayısı artan, glutensiz yemekler bulabileceğiniz restoranlardan bazılarını derledik.
Çölyak hastalığı konusunda duyarlılık arttıkça glutensiz ürünler servis eden mekanlar da aynı oranda çoğalıyor. Gluten proteini olmadan yapılan pek çok lezzetli yiyecek çölyak hastalarının yanında glutensiz yiyecekleri tatmak isteyenlerin de beğenisine sunuluyor. Buğday unu yerine patates veya mısır unundan yapılan gıdalara ve yemek alternatiflerinin tadına bakabilir ve yeni lezzetler keşfedebilirsiniz. İşte İstanbul'da yer alan glutensiz yiyecek çeşitleri bulabileceğiniz mekanlar:
1. HARDAL - NİŞANTAŞI
Atiye Sokak'ta yer alan Hardal, glutensiz tatlar sunan mekanlardan biri. Glutensiz makarna çeşitlerinin yer aldığı menüsüyle öne çıkan mekanda makarnalar keçi peyniri ve domates sos ile lezzetlendirilmiş. Çölyak hastalarının en çok uğradığı restoranlardan olan Hardal'da farklı kokteyller de deneyebilirsiniz.
2. KİRPİ CAFE - BAĞDAT CADDESİ
Gluten intoleransı olanlara çeşitli alternatifler sunan kafelerden biri de Bağdat Caddesi'nde bulunan Kirpi Cafe. Domatesli taze otlu ve bolognese soslu olmak üzere iki çeşit makarnaya sahip olan mekan, glutensiz menüsünü geliştirmeyi de düşünüyor.
3. GLUTENSİZ ÜRÜNLER ATÖLYESİ - KURTULUŞ
Şişli Kurtuluş'ta bulunan bu şirin mekan, glutensiz pek çok lezzet bulabileceğiniz bir yer. Gluten intoleransı olanlar için adeta bir cennet olan atölyede, glutensiz granola, kruton, lokma ve kraker çeşitleri bulabilirsiniz. Glutensiz cips, kedi dili ve selanik gevreği ise atölyenin en sevilen ürünleri arasında yer alıyor.
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