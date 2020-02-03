Gerçek salep nasıl yapılır? Gerçek salep tarifi ve püf noktaları

Dondurmanın da hammaddesi olan salep aslında çoğunlukla evlerimizi süslemesiyle tanıdığımız orkide bitkisinin bir türünden elde ediliyor. Bu bitkinin toprak altında bulunan yumrularının kurutulup öğütülmesiyle elde edilen salep, oldukça nadir bulunan ve üretimi de zorlu bir ürün. Bu nedenle toz halindeki gerçek salebin fiyatı oldukça yüksek.

Örneğin son yıllarda büyük ilgi gören Bucak salebinin kilogramı bu yıl 700 TL civarında. Bu meblağ ilk bakışta yüksek gibi görünse de bir ailenin bir yıllık salep ihtiyacının toplam 100 gram olduğu düşünüldüğünde fiyatlar daha makul hale geliyor. Yani gerçek salep aslında az miktarda kullanıldığında bile tadı ve kıvamı enfes içecekler yapabilmek için yeterli oluyor.



Peki gerçek salep nasıl yapılır? Bunun için öncelikle toz salebe ihtiyacınız olacak. Toz salebinizi güvendiğiniz bir aktardan almanızı tavsiye ederiz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi en fazla 100 gram salep alarak bütün bir kış zevkle doğal salep tüketebilirsiniz.

İkincisi salep yaparken doğal, katkısız sütler kullanmak içeceğinizin lezzetini artıracaktır. Süt-toz salep oranını ise her yarım litre süt için 1 tatlı kaşığı salep olarak planlayabilirsiniz.

Salep ve sütün yanı sıra damak zevkinize göre şeker de ekleyebilirsiniz. Ortalama 1,5 yemek kaşığı şeker yarım litre süt için yeterli olacaktır. Ancak arzu ederseniz şeker miktarını artırabilir ya da azaltabilirsiniz.

Gelelim salebin yapılışına…

Öncelikle sütü bir tencereye aktarıp ısıtmaya başlayın.

Bu esnada toz şeker ve salebi ayrı bir kasede karıştırın ve süt ılınınca tencereye ilave edin.

Topaklanmaması için tel bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Dilerseniz süt ve şeker karışımını az miktarda soğuk sütle açtıktan sonra da sıcak süte ilave edebilirsiniz.

Yarım saat kadar pişirerek koyulaştırdığınız salebi fincanlara bölüştürüp servis edebilirsiniz. Dikkat! Kıvamı hazır saleplerden daha akışkan olacaktır.

Salebinizi lezzetlendirmek için içine pişirme aşamasında vanilya ekleyebilir ya da servis ederken üzerine tarçın serpebilirsiniz. Afiyet, şifa olsun…