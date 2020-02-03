Toroslar'ın yabani orkidesinden hazırlanan Bucak salebine ilgi artıyor

"Bir aile 100 gram salep tozunu yaklaşık bir yılda tüketebiliyor. Alanlar başkalarına da tavsiye ediyor. Bu yıl Bucak salebinin kilosu 700 liraya ulaştı. Satışlarımız eylülde başlıyor, nisana kadar devam ediyor. Aralık, ocak, şubatta insanlar daha çok salep tüketiyor. Vatandaşlar Türkiye'nin her yerinden bize sipariş verebiliyor. Bucak salebini bir kez içen tadını bir daha unutamıyor. Bu yıl en çok talebi ise Adana, Trabzon, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Antalya ve Denizli'den görüyor."