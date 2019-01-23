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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
23.01.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Salep hangi bitkiden yapılır? İşte salep tarifi

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Salep hangi bitkiden yapılır? İşte salep tarifi

Tarihi çok eskilere dayanan salep, kış mevsiminde her zamankinden çok daha fazla rağbet görüyor. Evde yapılan salebin yerini ise hiçbir şey tutmuyor. Peki, salep hangi bitkiden, nasıl yapılıyor? İşte, salebin nereden geldiğini merak edenler için detaylı bilgi…

Salep, Orchidaceae (orkideler) ailesinin birçok türünün toprak altı yumrularından elde edilen tozla hazırlanır. Salepgiller familyasından; tel köklü otsu bir bitkidir. Kökünde 2 tane yumru vardır. Bu yumrular nişasta benzeri glucomannan ismi verilen bileşikler içerir. Gövdesi, dik ve silindirimsidir. Çiçekleri salkım veya başak şeklindedir. Salep bitkisi, çam çiçeği, salep orkidesi veya sadece orkide gibi isimlerle de anılır. Yurdumuzda birçok çeşidi vardır. Salep yumruları müsilaj, glikoz ve uçucu bir yağ taşır. Su ve sütle birlikte kullanıldığında şiştiği için yaygın bir şekilde dondurma ham maddesi olarak kullanılır.

SALEP NASIL HAZIRLANIR?

Salep bitkisinin toprak altındaki yumrularının toplandıktan sonra haşlanıp gölgede kurutulur ve öğütülerek toz haline getirilir. Daha sonra isteğe göre tarçınla harmanlanır. Sütle birlikte kazanlarda uzun süre kaynatılır ve hazır hale getirilir.

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SALEP TARİFİ

Lezzetli bir salebin püf noktası malzemelerin oranında gizli. 5 kişilik bir salep için gerekli malzemeler:

1 litre süt (5 bardak)
3 kaşık şeker
1 tatlı kaşığı salep

Salep ve şekeri ayrı bir kapta harmanlayın. İkili karışım kaynayan süte ekleyin ve 20 dakika boyunca çırpın. İçindeki salebin erimesi ve pütür pütür olmaması için iyi karıştırılması gerekiyor. 20 dakika sonunda salebinizi tarçın ve zencefil ile sunabilirsiniz.

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