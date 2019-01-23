Salep hangi bitkiden yapılır? İşte salep tarifi
Tarihi çok eskilere dayanan salep, kış mevsiminde her zamankinden çok daha fazla rağbet görüyor. Evde yapılan salebin yerini ise hiçbir şey tutmuyor. Peki, salep hangi bitkiden, nasıl yapılıyor? İşte, salebin nereden geldiğini merak edenler için detaylı bilgi…
Salep, Orchidaceae (orkideler) ailesinin birçok türünün toprak altı yumrularından elde edilen tozla hazırlanır. Salepgiller familyasından; tel köklü otsu bir bitkidir. Kökünde 2 tane yumru vardır. Bu yumrular nişasta benzeri glucomannan ismi verilen bileşikler içerir. Gövdesi, dik ve silindirimsidir. Çiçekleri salkım veya başak şeklindedir. Salep bitkisi, çam çiçeği, salep orkidesi veya sadece orkide gibi isimlerle de anılır. Yurdumuzda birçok çeşidi vardır. Salep yumruları müsilaj, glikoz ve uçucu bir yağ taşır. Su ve sütle birlikte kullanıldığında şiştiği için yaygın bir şekilde dondurma ham maddesi olarak kullanılır.
SALEP NASIL HAZIRLANIR?
Salep bitkisinin toprak altındaki yumrularının toplandıktan sonra haşlanıp gölgede kurutulur ve öğütülerek toz haline getirilir. Daha sonra isteğe göre tarçınla harmanlanır. Sütle birlikte kazanlarda uzun süre kaynatılır ve hazır hale getirilir.
SALEP TARİFİ
Lezzetli bir salebin püf noktası malzemelerin oranında gizli. 5 kişilik bir salep için gerekli malzemeler:
1 litre süt (5 bardak)
3 kaşık şeker
1 tatlı kaşığı salep
Salep ve şekeri ayrı bir kapta harmanlayın. İkili karışım kaynayan süte ekleyin ve 20 dakika boyunca çırpın. İçindeki salebin erimesi ve pütür pütür olmaması için iyi karıştırılması gerekiyor. 20 dakika sonunda salebinizi tarçın ve zencefil ile sunabilirsiniz.
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