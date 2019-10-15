Zor şartlarda ekmek yapan annesinden etkilendi, kendi patentli ürününü üretti

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Erzurum’dan tüm ülkeye yayılan, genelde lavaş ekmeği ve soğanla servis edilen cağ kebabının lezzetli olması için püf noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden cağ kebabı restoran sahibi Erol Boztepe, bu kebap türünde en önemli unsurun odun ateşinde pişirilmesi olduğunu belirtti.
Küşleme, özellikle Gaziantep mutfağında sıklıkla tüketilen bir lezzettir. Danada bonfile neyse, kuzuda da küşleme de aynı değere sahiptir. Peki, küşleme nedir, hayvanın neresidir? İşte, küşleme hakkında bilgiler...