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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 15 Ekim 2019 - 13:15,

Zor şartlarda ekmek yapan annesinden etkilendi, kendi patentli ürününü üretti

Kayserili girişimci Ümit Birkara, annesinin zor şartlar altında ekmek yapmasından etkilenerek mutfaklarda kullanılabilen içi doğal taşlı elektrikli taş fırın üretti.

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Yaklaşık bir yıl önce tasarladığı ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak faydalı model tescili alan 37 yaşındaki Birkara, ürettiği fırından şu ana kadar 40 adet sattı.

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Ürünün sac kısmını başkasına yaptıran, bükümü, elektrik aksamı, monte edilmesi gibi diğer tüm işleri kendi yapan Birkara'nın ürettiği fırın, hem evlerin mutfağında hem de işletmelerde kullanılabiliyor.

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Ümit Birkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çırakken Yeni Sanayi Sitesi'nde otobüs karoseri işiyle uğraştığını, daha sonra bu işten ayrıldığını söyledi.

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Kendi işini yapmayı hayal ettiğini anlatan Birkara, şöyle konuştu:

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"Şimdi atölye olarak kullandığım mekanda, annem ateşli kuzine fırında ekmek pişirirdi. Çok sıcak olurdu, sıcak annemi rahatsız ederdi. Ben bunun üzerine fırına yalıtım yaptım, çok verimli oldu acaba bunu nasıl geliştirebilirim diye düşündüm, ateş yakmamak için LPG ile çalıştırdım. Hem ekmek pişmedi hem de ailemle az kalsın zehirleniyorduk. Sonra vazgeçtim bu işten. Bir emekli öğretmen abim beni yeniden teşvik etti. 'Devam et, sabret, olacak' dedi. En baştan başladım, elektrikli bir fırın yapmaya karar verdim. Annem bu sürede bana sürekli muhalefet oldu, 'Yapamazsın, çok elektrik tüketir' dedi. Annem böyle söyledikçe ben daha az elektrik harcaması için uğraştım. Nihayetinde başardım."

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Birkara, yaklaşık 7 ay süren çabasının ardından içi tamamen doğal bazalt taşla kaplı, kapalı tip boru rezidanslarla, tam emniyetli bir kuzine ürettiğini belirtti.

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Ürünü için faydalı model belgesi aldığını aktaran Ümit Birkara, "İlk tasarladığım modelden 10 tane sattım. Bir fırını yapmam 7-8 gün sürüyordu. Teknik çizim desteği alarak modeli yeniden tasarladım. Bu model daha şık görünüyor. Müşterilere ürünü kendim götürüyorum, ilk önce beraber ekmeği pişiriyoruz, hatta ekmek yapmayı bilmeyenler oluyor kendim pişiriyorum. Ekmek yapmayı, lahmacun yapmayı bu iş sayesinde öğrendim" dedi.

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Birkara, fırın için tüm güvenlik önlemlerini aldığını, ancak bunu yaparken maliyeti hiç hesaplamadığını, sadece müşteri memnuniyetini düşünerek yola çıktığını dile getirdi. Fırının 30-40 yıl kullanılabileceğini, 3 yıl garantili olduğunu anlatan Ümit Birkara, şunları kaydetti:

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"Fırın 450 dereceye kadar ısınıyor. Ekmek, pide, lahmacun, güveç yemekleri, et yemekleri yapılabiliyor. Bir bacaya ihtiyaç duyulmuyor. Müşterilerimin çoğu köyden kente göçmüş kişiler. 'Köy ekmeğine hasret kaldık' diyenler bu fırını alıyor. Adana'ya, İstanbul'a sattım. Hem ev ortamı için hem lokantalar için alanlar oluyor. Bir kişi rahat kullanıyor. Eğer ısıyı artırırsa 2 kişinin kullanması gerekiyor. Birçok yere kendim götürdüm, yeni bir ürün olduğu için anlatmak, göstermek istedim. Şu ana kadar 40 adet sattım. Şükür satışlar oluyor, sosyal medya aracıyla ürünü tanıtıyorum. Ürüne ekleyeceğim bir şey yok, hatta kontaktör fazla diyorlar ancak ben uzun ömürlü olsun diye koydum. Vicdanen koymam gerektiğini düşünüyorum. Bir ekmek, ısıtılmış fırında 6 dakikada pişiyor. 1 saatte 1,30 kilovat elektrik harcıyor. Ekmek yapımı bitince fırının sıcağıyla istenilen et yemeği de fiş elektrikten çıkarılarak pişirilebiliyor."

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