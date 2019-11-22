Yolunuz oraya düşerse içmeden geçmeyin

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22 Kasım 2019 - 10:28,

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Bu ilçede kışın kahvelerde çaydan çok süt satılıyor...

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Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce başlatılan ve tüm Türkiye’ye örnek olarak yaygınlaşan kahvehanelerde süt uygulaması havaların soğumasıyla birlikte başladı.

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Kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği ve organik sütün merkezi olan Kelkit ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce bazı kahvehane ve çay ocağı işletmeleri alternatif ürün olsun diye işletmelerinde sıcak süt servisi yapmaya başladı.

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Kelkit kahvelerinin yandığı zaman nar gibi olan sac sobasının üzerinde kaynatılan doğal sütler müşterilerin beğenisine sunulurken, ilaç niyetine sütü içen vatandaşlar uygulama için teşekkür ediyor.

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İlçede yaşayanların büyük bir kısmının tarım ve hayvancılıkla uğraşması nedeniyle uzun süren kış mevsiminde zaman geçirmek için akın ettikleri kahvehanelerde süt uygulamasına memur ve öğretmenlerde ilgi gösteriyor.

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İlçe merkezinde esnaflık yapan ve işletmesinin hemen yanındaki çay ocağında misafirlerine süt ikram eden Ümit Keskin, Kelkit’te çayı sollayan tek ürünün süt olduğunu, havalar soğuduğunda Kelkit’te ilaç niyetine süt kullanıldığını söyledi.

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Kelkit kahve ve çay ocaklarında kış mevsiminde sütün olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Keskin, “Hemen hemen her kahvemizde bulunur. Yaklaşık 10 yıldır böyle. Kelkit çay kültürü olan, kahvesi olan bir memleket. Uygulamadan çok memnunuz, güzel bir hizmet. Farklı kişiler bile süt içmeye geliyor buraya” dedi.

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İlçe sakinlerinden Selçuk Demir ise organik sütün merkezi olan Kelkit ilçesinde sütü bu şekilde kahvede içmenin daha farklı olduğunu belirterek, “Süt Kelkitimizin çok faydalı ve doğal bir içeceğidir. Sütü bu şekilde kahvede içmek daha farklıdır. Soğuk aylarda kış geldiği zaman Kelkit’te bütün kahvelerimizde süt bulunur. Her şeye faydalı olan süt yoğun bir talep görüyor” diye konuştu.

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İlçede işletmesinde süt satışı yapan ilk esnaflardan olan Murat Balcı ise ‘Kahvehane değil, süthane’ sloganıyla başladıklarında 5-6 olan süt veren işletme sayısının bugün neredeyse ilçedeki oyunlu-oyunsuz kahvehane, çay ocağı ve kafeteryalara yayıldığını söyledi.

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Kelkit’in ünlü sütünü sattıklarını ifade eden Balcı, “Kelkit’in iklimi 6 ay yaz, 6 ay kıştır. İnsanlar kışın çok fazla işle meşgul olmadıkları için daha çok çay ocaklarına takılırlar. Farklılık olsun diye de sütü çıkardık arkadaşlarla. Tutuldu da. Çocuklarımız bile gelip burada süt içiyorlar. Kelkitli olup Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan insanlar yaz mevsiminde geldiklerinde süt soruyorlar ama sütün ömrü yazın kısa olduğu için sadece kış mevsiminde satıyoruz. Özellikle memur kesim bu işi benimsedi. Öğretmen arkadaşlarımız ve farklı kurumlardaki arkadaşlarımız bu işi benimsediler. Sobanın üzerinde kaynatmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Balcı, yolu Kelkit’ten geçen herkese “Kelkit’ten geçerseniz uğrayın, bir süt için ve öyle geçin. Yolu Kelkit’ten geçen arkadaşlar hangi kahveye giderse gitsinler kış mevsiminde mutlaka sütü vardır. Tadına bakıp öyle geçsinler” çağrısında bulundu.

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Bu bir ilandır.

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