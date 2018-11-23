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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
23 Kasım 2018 - 10:19,

Yemekten sonra hafif bir şey arayanlara sütlü tatlı tarifleri

Sütlü tatlılar Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinin başında geliyor. Kolayca yapılabilmelerinin yanı sıra besleyici ve hafif olmalarıyla da birçok kişinin favorisi olan sütlü tatlılar, özellikle akşam yemeğinden sonra ağzını tatlandırmak isteyenler için birebir. Farklı sütlü tatlı tarifleri arıyorsanız aşağıdaki tariflerimize bir göz atabilirsiniz.

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Sadece her evde bulunan birkaç temel malzemeyi kullanarak ve yarım saatten kısa bir süre içinde enfes bir tatlı yapmak istemez misiniz? Eğer cevabınız 'evet' ise sütlü irmik tatlısı tam size göre. Üzerine birazcık da tarçın serptiniz mi karşı konulmaz bir lezzete dönüşen bu tatlıyı herkes mutlaka denemeli.

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Mis kokulu sakız bugün Yunanistan topraklarına dahil olan Sakız Adası'ndan İstanbul'a oradan da tüm Osmanlı'ya yayılmış bir lezzet. Özellikle sütlü tatlılara kattığı lezzet tartışılmaz olan sakızla yapılabilecek en klasik ve kolay tariflerden biri de sakızlı muhallebi olsa gerek. Özellikle sütlü tatlı sevenler kesinlikle kaçırmasın.

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Lokum Türk mutfağının en değerli hazinelerinden biri. Sultan lokumu ise lokumun en leziz hali olabilir. Bol süt içeriğiyle çok da sağlıklı ve besleyici olan sultanların damağına layık bu lokumları misafirlerinize gururla ikram edeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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Fransızların creme brulee'si varsa bizim de süt helvamız var. Sütlü un helvasının üzeri çıtır karamelize şekerle kaplanmış bu haline herkes bayılacak. Üstelik yapılışı da çok kolay. İnanmayan tarifine bakabilir, hemen aşağıda...

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Tercihini hafif tatlıdan yana kullananlar için eşsiz bir tarif olan su muhallebisine bayılacaksınız. Üstelik istemezseniz üzerine pudra şekeri serpmeden tamamen şekersiz bir tatlı da elde edebilirsiniz. Adını nereden mi alıyor? Tabii ki piştikten sonra üzerine gezdirilen soğuk sudan.

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Pirinç, süt ve şekerin muhteşem bir lezzet oluşturduğu hafif bir tatlı... Aynı zamanda çok da doyurucu olduğu için hafif bir ara öğün arayışındakiler için de çok uygun olabilir. Ancak bu durumda küçük bir porsiyon yemeye dikkat edin, zira şeker ve pirinç bir araya geldiğinde kalorisi biraz yükseliyor.

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Farklı bir şeyler denemek istiyorsanız hurmalı sütlü tatlı tam size göre... Şekeri çok az olan bu tatlı lezzetini içindeki hurmalardan alıyor. Dahası yapılışı da çok kolay. Piştikten sonra soğumasını beklerken zor sabredeceksiniz. İşte herkesin bayılacağına emin olduğumuz hurmalı sütlü tatlı tarifi.

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Görüntüsüyle iştahınızı açacak, tadıyla da kendine hayran bırakacak enfes bir tatlı tarifimiz var: Efsanevi krem karamel! Yapılış süreci biraz sabır ve ustalık istiyor ancak ortaya çıkan lezzet o kadar mükemmel oluyor ki o ilk kaşığı ağzınıza attığınızda her şeye değiyor. Bize inanmıyorsanız, kendiniz deneyin. Şimdiden afiyet olsun!

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Dönerle ilgili çok konuşulacak iddia

İzmir mutfağının boyoz, kumru, kokoreç, simit, lokma, midye dolma gibi lezzetlerinin tarihini araştıran, koleksiyoncu ve araştırmacı Nejat Yentürk, ’Ayaküstü İzmir/ Sokak ve Fırın Lezzetleri’ adlı kitabı kaleme aldı. Döner kebabın İzmir’den çıkmış olabileceğini gösteren kayıtların bulunduğunu belirten Yentürk, "Kesin konuşmak için henüz erken; ancak ciddi bulgular var. Hatta İstanbul’da 19’uncu yüzyılın sonlarında kaleme alınmış yemek kitaplarında döner kebap için ’İzmir kebabı’ tabiri kullanılıyor" dedi.

DHA /
Lezizz Öneriler

İzmir kebabı mı, Bursa kebabı mı?

"Kesin konuşmak için henüz erken ancak ciddi bulgular var..."

DHA /

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