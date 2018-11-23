Yemekten sonra hafif bir şey arayanlara sütlü tatlı tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İzmir mutfağının boyoz, kumru, kokoreç, simit, lokma, midye dolma gibi lezzetlerinin tarihini araştıran, koleksiyoncu ve araştırmacı Nejat Yentürk, ’Ayaküstü İzmir/ Sokak ve Fırın Lezzetleri’ adlı kitabı kaleme aldı. Döner kebabın İzmir’den çıkmış olabileceğini gösteren kayıtların bulunduğunu belirten Yentürk, "Kesin konuşmak için henüz erken; ancak ciddi bulgular var. Hatta İstanbul’da 19’uncu yüzyılın sonlarında kaleme alınmış yemek kitaplarında döner kebap için ’İzmir kebabı’ tabiri kullanılıyor" dedi.
"Kesin konuşmak için henüz erken ancak ciddi bulgular var..."