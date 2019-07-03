Yaz akşamlarınıza renk ve serinlik katacak çeşit çeşit dondurmalı tatlı tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Küçük büyük herkesin damaklarına taht kurmuş, özellikle yaz aylarının favori tatlısı dondurma, bunaltıcı yaz günlerinde ferahlamak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Kalsiyum deposu olan dondurma, uzmanlar tarafından tüketilmesi konusunda destekleniyor. Peki, dondurma nasıl yapılır? İşte evde dondurma tarifi.
Osmanlı şerbetleri denilince ilk akla gelenlerden biri de demirhindi şerbeti oluyor. Osmanlı mutfağında sıklıkla kullanılan demirhindi şerbetlere tat vermesinin yanı sıra şifasıyla da rağbet görüyor. Susuzluğu kesmesi, mide bulantısı, ateş ve iç sıkıntısına iyi gelmesiyle tarihte ünlüdür. Peki, demirhindi şerbeti nasıl yapılır?