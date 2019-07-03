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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
03 Temmuz 2019 - 13:29,

Yaz akşamlarınıza renk ve serinlik katacak çeşit çeşit dondurmalı tatlı tarifleri

Dondurma yaz aylarında hem çocukların hem de büyüklerin en sevdiği lezzetlerin başında geliyor. Dondurmayı tek başına yemek elbette çok keyifli ancak dondurma kullanarak birçok enfes tatlı da yapabilirsiniz. Sizin için bu tatlılardan birkaçının tarifini derledik. Dondurma sevenlerin kaçırmaması gereken tariflerimiz karşınızda...

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1Kızarmış dondurma tarifi

Kızarmış dondurma tarifi

Dondurma kızaracak ama erimeden kalacak. Mümkün mü? Hem de nasıl... Dondurmanın dışını kaplayan yumurta ve mısır gevreği yağın sıcaklığına rağmen dondurmanın erimesine engel oluyor. Üstelik ortaya da çok farklı bir lezzet çıkıyor. Kızarmış dondurmayı her mevsim sofralarınızda misafir etmek isteyeceksiniz.

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2Dondurmalı kup tarifi

Dondurmalı kup tarifi

Yaz sıcaklarının en tatlı çözümü dondurma. Fakat dondurmayı tek başına tüketmek yerine meyveler ve kuru yemişlerle süsleyerek çok şık bir tatlı elde edebilirsiniz. Bu dondurmalı kup tarifi sadece bir örnek...

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3Dondurmalı soğuk kahve tarifi

Dondurmalı soğuk kahve tarifi

Soğuk kahveyi de dondurmayı da çok seviyoruz. Peki ya ikisi bir araya gelirse? İşte o zaman ortaya efsane bir lezzet çıkıyor. Biz vanilyalı dondurma kullanmayı tercih ettik ama siz isterseniz başka dondurmalar da kullanabilirsiniz elbette...

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4Dondurmalı irmik helvası tarifi

Dondurmalı irmik helvası tarifi

İrmik helvası en sevilen en popüler ve en pratik tatlılarımızdan. Bu tatlıyı yaz sofralarına uydurmak için yapabileceğiniz en kolay şey de içini dondurmayla doldurmak. Helvayı kaşıkla böldüğünüzde içinden çıkacak dondurmanın yaratacağı görüntüye de lezzete de bayılacaksınız. İşte nefis dondurmalı irmik helvası tarifi…

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5Dondurmalı profiterol tarifi

Dondurmalı profiterol tarifi

Profiterol sevmeyen var mı? Puf puf kabaran pataşunun içine nefis pastacı kreması doldurulur, üzerine de mis gibi çikolata sosu gezdirilir. Bu tarifi yaz aylarına uyarlayalım dedik ve hamurun içine krema yerine dondurma koyduk. Gerçekten enfes bir lezzet çıktı ortaya. İşte bu sıcak havalarda içinizi serinletecek özel dondurmalı profiterol tarifi...

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6Dondurmalı parfe tarifi

Dondurmalı parfe tarifi

sıcak havalarda soğuk ve lezzetli bir tarif arıyorsanız bu tarif tam da size göre... İçine eklenen malzemelerle lezzeti katlanan dondurmayı mikserle çırpıp iyice kabarttık ardından da derin dondurucuda sertleşene kadar dondurduk. İşte çok pratik ve lezzetli dondurmalı parfe tarifi...

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7Dondurmalı lokmalar tarifi

Dondurmalı lokmalar tarifi

Lezzetine hayran kalacağınız bir tarifimiz var. Üstelik yapılışı da çok kolay. Ancak biraz sabır istiyor çünkü tatlılarınızı bir müddet dondurucuda bekletmeniz gerekiyor. Fakat görüntüsü o kadar iştah açıcı ki sabretmek gerçekten çok zor oluyor. İşte bitter çikolatayla lezzetlenen dondurmalı lokmaların tarifi...

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8Kurabiyeli dondurmalı sandviç tarifi

Kurabiyeli dondurmalı sandviç tarifi

Dondurmalı sandviçleri özellikle çocuklar çok seviyor. Bu sandviçleri marketten almak yerine kendi yapacağınız kurabiyelerle nefis bir dondurmalı sandviç hazırlayabilirsiniz. Kurabiyenin yapılışını aşağıda anlattık. Siz arzu ederseniz dondurmanızı da Lezizz'deki tariflerimizle kendiniz yapabilirsiniz.

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9Limonlu dondurmalı pasta tarifi

Limonlu dondurmalı pasta tarifi

Pastadan vazgeçemeyen ama hafif bir şeyler yemek isteyenler için harika bir tarifimiz var. Limon ve dondurmayı bir araya getirip özellikle yaz günlerinde büyük bir keyifle yiyebileceğiniz çok ferahlatıcı bir pasta hazırladık. Tabanını da cheesecake tabanı gibi bisküvi kullanarak yaptık. Çok pratik olduğunu söylememize gerek var mı?

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10Dondurmalı çikolatalı ev baklavası tarifi

Dondurmalı çikolatalı ev baklavası tarifi

Yaz aylarında genellikle hafif tatlılar tüketilir ama bu güzel bir baklava yenmeyeceği anlamına da gelmiyor. Hele ki böyle çikolatalı bir baklava olursa. Lezzetini ev yapımı yoğurtlu dondurmayla birkaç katına çıkardığımız dondurmalı çikolatalı ev baklavasının tarifini sizin için derledik. Afiyet olsun...

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11Dondurmalı şarlot tarifi

Dondurmalı şarlot tarifi

Sıcak günlerin vazgeçilmez tatlısı olan dondurmalı şarlotun pratik bir tarifini mi aramıştınız? Dışı nefis kreple kaplı içi mis gibi çilekli dondurmalı bu enfes tatlının yapılışı oldukça kolay ve pratik. Görüntüsü de benzersiz olan dondurmalı şarlot pastasının tarifi aşağıda...

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12Dondurmalı turta tarifi

Dondurmalı turta tarifi

Serinletici ve lezzetli bir tatlı tarifi mi aramıştınız? Dondurmalı turta bu arayışınızı sonlandıracak tariflerden biri olabilir. Tabanını öğütülmüş bisküvilerle yapabileceğiniz dondurmalı turtanın tarçınlı ve kakaolu lezzeti herkesi mest edecek. Size de denemenizi tavsiye ediyoruz.

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13Dondurmalı brownie tarifi

Dondurmalı brownie tarifi

Sıcak yaz günlerinizi ferahlatacak olan bu lezzetli tarifi ailecek çok seveceksiniz... Çikolatalı kekin üzerine yerleştirdiğiniz dondurma topu kekin ve çikolata sosunun etkisiyle erimeye başladığında ortaya çıkacak olan görüntüye ve lezzete kimse hayır diyemeyecek. Mutlaka denemelisiniz...

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Dondurma nasıl yapılır? İşte evde dondurma tarifi

Küçük büyük herkesin damaklarına taht kurmuş, özellikle yaz aylarının favori tatlısı dondurma, bunaltıcı yaz günlerinde ferahlamak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Kalsiyum deposu olan dondurma, uzmanlar tarafından tüketilmesi konusunda destekleniyor. Peki, dondurma nasıl yapılır? İşte evde dondurma tarifi.

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Faydaları saymakla bitmiyor: Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Osmanlı şerbetleri denilince ilk akla gelenlerden biri de demirhindi şerbeti oluyor. Osmanlı mutfağında sıklıkla kullanılan demirhindi şerbetlere tat vermesinin yanı sıra şifasıyla da rağbet görüyor. Susuzluğu kesmesi, mide bulantısı, ateş ve iç sıkıntısına iyi gelmesiyle tarihte ünlüdür. Peki, demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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