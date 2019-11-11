Tarihi 100 yıla dayanıyor! Porsiyonu ise bir metre

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Plastik kaplarda, poşetlerde ve nemli ortamlarda saklanan baharatların kısa sürede aflatoksin adı verilen zehirli küf gelişimine neden olabileceğini ve bunun da karaciğer kanserine yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Karagöl, "Bunun düşük miktarlarda bile tüketilmesi zehirlenmeye yol açar. Çalışmalar, bunun karaciğer kanserine neden olabileceğini ve bağışıklık sistemini düşürebileceğini belirtmektedir." dedi.
İrmik helvası büyük küçük herkesin severek tükettiği tatlılardan biri. Kışın sıcak çikolata, yazın ise dondurmayla sunulan irmik helvası, dini günlerde de sıklıkla yapılır ve dağıtılır. Basit bir lezzet gibi görülen irmik helvasını yaparken en önemli nokta irmiği kavurma ve şeker dengesidir. Peki, irmik helvası nasıl yapılır, irmik helvası yapımında nelere dikkat etmeli? İşte, sütlü irmik helvası tarifi…