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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
11 Kasım 2019 - 11:00,

Tarihi 100 yıla dayanıyor! Porsiyonu ise bir metre

Karadeniz’in hemen hemen her ilinde ve ilçesinde farklı şekillerde yapılan pideler bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pideleri bir birinden ayıran özellikleri ise şekilleri, yoğrulma metotları, pişirilme şekilleri.

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Giresun’un Espiye ilçesinde tarihi 100 yıla dayanan ’Espiye pidesi’ ise yörede tescillenmiş ilk pide olarak dikkat çekiyor.

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Ustalarının havanın durumuna göre yoğurduğu hamur ile yapılan pide uzun, ince ve yumuşak olmasıyla dikkat çekiyor.

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Espiye pidesinin bir porsiyonu yaklaşık bir metreye denk geliyor.

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İsteğe bağlı olarak ise pidenin uzunluğu iki metreye kadar çıkartılıyor.

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Park Pide İşletme Müdürü Emin Şahin, Espiye pidesinin özelliklerini anlattı.

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Şahin, pidenin müşteriler tarafından en beğenilen yanının midede sindiriminin kolay olması olduğunu belirterek, “Yendiği zaman mideyi rahatsız etmiyor. Bunun başlıca sebebi ise kullandığımız ürünlerin kalitesi. Genelde köy ürünleri kullanıyoruz. Pideye lezzet veren yüzde 50 ürünlerin kalitesi yüzde 50 ise ustanın kalitesidir” dedi.

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Pide hamurunun merdane yardımıyla değil tamamen el yordamıyla açıldığını ifade den Şahin, “Merdaneyle açılan hamur özelliğini kaybeder, buda pidenin piştikten sonra daha çabuk kurumasına neden olur. Biz ondan dolayı el ile açıyoruz ve hamur hiçbir şekilde özelliğini kaybetmiyor. Günümüzde birçok işletme elektrikli, doğalgazlı sisteme geçmiştir. Biz odun ateşinde pişiriyoruz. Buda pidenin lezzetinin daha iyi olmasını sağlıyor” şeklinde konuştu.

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DHA /
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