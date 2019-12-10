Sivas’ta üretiliyor! 15 ülkede pizzaları lezzetlendiriyor

Evde peynir yapmak için kolay bir tarif mi aramıştınız? Kahvaltılardan böreklere içine girdiği her yemeğe tat katan peyniri evinde yapmak isteyenler için her evde bulunan birkaç temel malzemeyle yapılabilen vitamin, protein ve mineral deposu çok besleyici ve çok doyurucu bir lor tarifimiz var.