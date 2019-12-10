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GeriYemek Kültürü Sivas’ta üretiliyor! 15 ülkede pizzaları lezzetlendiriyor
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Yemek Kültürü
İHA
10 Aralık 2019 - 12:11,

Sivas’ta üretiliyor! 15 ülkede pizzaları lezzetlendiriyor

Sivas’ta üretilen peynirler, İngiltere başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor.

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Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alana kurulu ve 1993 yılından beri süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletmede üretilen peynirler, dünyanın dört bir yanına satılıyor.

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Firma 2016 yılından bu yana ürettiği peynirleri; İngiltere, Irak, İsrail, Tayland, Tayvan, Singapur, Endonezya ve Malezya başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediyor.

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Sivas'ta üretilen Mozerrella peyniri de bu ülkelerde pişirilen pizzalara lezzet katıyor. Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Cemal Er, “Pizza peynirinin üretimine 2016 yılında başladık. 2016 yılında ilk ihracatımıza İngiltere olmak üzere Irak, İsrail, Tayland, Tayvan, Singapur, Endonezya ve Malezya’ya ile başladık. Şuan ağırlıkla ihracatını yaptığımız 2 ülke var, Tayland ve İsrail.

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Firmanın 2020 yılı peynir ihracatı hedefi ise 8 milyon dolar.

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Buradan İsrail’e Hakkari peyniri ihracatı yapıyoruz. Tayland’a da pizza peyniri ihracatı yapıyoruz. Önümüzdeki yıl itibari ile yaklaşık olarak 8 milyon dolarlık peynir ihracatımızı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

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Evde peynir yapmak için kolay bir tarif mi aramıştınız? Kahvaltılardan böreklere içine girdiği her yemeğe tat katan peyniri evinde yapmak isteyenler için her evde bulunan birkaç temel malzemeyle yapılabilen vitamin, protein ve mineral deposu çok besleyici ve çok doyurucu bir lor tarifimiz var.

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