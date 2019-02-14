Selçuklu mutfağının unutulan lezzeti kenevir helvası

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sosis şarküteri ürünleri arasında en yaygınlarından ve en çok sevilenlerinden. Ancak son dönemde işlenmiş ürünlerin içindeki katkı maddeleri vb. kaygılar nedeniyle birçok kişi bu lezzetlerden uzak durmayı seçiyor. Hem kendisini bu keyiften mahrum bırakmamak hem de gönlünü rahat tutmak isteyenler için yapacağı en doğru şey ise sosisi evde yapmak. Peki nasıl? İşte sosis makinesi gibi ekstra aletlere ihtiyaç duymadan kolayca sosis yapmak isteyenlere tarifler ve ipuçları.
Havaların soğumasıyla birlikte mutfaklardan ıhlamur kokuları gelmeye başladı. Özellikle grip ve soğuk algınlığı hastalıkları için tam bir deva olan ıhlamuru demlerken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, ıhlamur nasıl demlenir?