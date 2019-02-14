Selçuklu mutfağının unutulan lezzeti kenevir helvası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriSelçuklu mutfağının unutulan lezzeti kenevir helvası
GeriYemek Kültürü Selçuklu mutfağının unutulan lezzeti kenevir helvası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
AA
14 Şubat 2019 - 12:26,

Selçuklu mutfağının unutulan lezzeti kenevir helvası

Selçuklu mutfağına özgü ve unutulan tatlılardan "kenevir helvası" Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından gelecek kuşaklara aktarılıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/9

Selçuklu mutfağına özgü ve bin yıllık geçmişi olan "kenevir helvası" Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından gelecek nesillere aktarılıyor.

2/9

Selçuklu döneminde soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezi ve eğlence kültürünün önemli unsuru kenevir helvası, yeniden damakları tatlandırıyor.

3/9

Kenevir, fındık, ceviz, badem, pekmez ve leblebi karışımından oluşan helva, "eğlencelik" olarak da adlandırılıyor.

4/9

Enstitüsü Müdürü Emel Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenevir helvasının ana malzemelerinin kenevir ve pekmez olduğunu söyledi.

5/9

Helvanın hem sağlıklı hem de doğal bir lezzet olduğunu dile getiren Tosun, şöyle konuştu:

6/9

"Kenevir helvası bin yıl öncesine, yani Selçuklu dönemine ait bir tatlı. İçerisinde kenevir, fındık, ceviz, badem, pekmez ve leblebi bulunuyor. O dönemde soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezi olarak bu tatlı 'eğlencelik' adıyla tüketilirmiş. Okulumuzun vizyonu ve misyonu çerçevesinde Türk yemek ve tatlılarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyoruz. Ana malzemesi pekmez ve kenevirden bu tatlı da eskiden tepsilere dökülür, karın üzerinde donması sağlanarak ikram edilirmiş."

7/9

Tosun, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetleri yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

8/9

"Biz bunu kahvenin yanında ikram edilsin diye tepsiler yerine daha küçük kaplarda ikram ediyoruz. Kuruyemişlerle de zenginleştiriyoruz. Bu da sağlık açısından önemli. Çocuklarımıza güvenle yedirebileceğimiz bir tatlı. İçerisinde katkı maddesi yok. Yapımı gayet kolay. Uzun süre saklanabiliyor. Bir bozulma söz konusu değil. Selçuklu başkenti Konya'ya özgü geleneksel tatlı. Olgunlaşma Enstitüsü olarak bu tatlıyı gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Ayrıca tatlıyı satıyoruz, çok sipariş oluyor. Yiyenler bir daha yemek istiyor ve tarifini soruyor."

9/9

Atölye şefi Hülya Serin de içindeki malzemelerden dolayı helvanın besin değerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Sabah kahvaltılarında bile tüketilebilen bir tatlıdır. Kenevir, Konya'da çok kullanılıyor. Tandır gevreğine de giriyor. Tek başına çiğken yenilmiyor ama kavrularak tüketiliyor. Çok kısa sürede yapılan ve çok uzun süre saklanan bir tatlı. İçindeki malzemelerden dolayı çok faydalı. Kursiyerlerimize tariflerini veriyoruz, kendileri de yapıyor. Katkı maddeli şekerlemeler yerine bu helvayı herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Evde sosis nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla ev yapımı sosis tarifleri

Sosis şarküteri ürünleri arasında en yaygınlarından ve en çok sevilenlerinden. Ancak son dönemde işlenmiş ürünlerin içindeki katkı maddeleri vb. kaygılar nedeniyle birçok kişi bu lezzetlerden uzak durmayı seçiyor. Hem kendisini bu keyiften mahrum bırakmamak hem de gönlünü rahat tutmak isteyenler için yapacağı en doğru şey ise sosisi evde yapmak. Peki nasıl? İşte sosis makinesi gibi ekstra aletlere ihtiyaç duymadan kolayca sosis yapmak isteyenlere tarifler ve ipuçları.

/
Lezizz Öneriler

Ihlamur nasıl demlenir?

Havaların soğumasıyla birlikte mutfaklardan ıhlamur kokuları gelmeye başladı. Özellikle grip ve soğuk algınlığı hastalıkları için tam bir deva olan ıhlamuru demlerken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, ıhlamur nasıl demlenir?

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git