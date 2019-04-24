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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
İHA
24 Nisan 2019 - 11:14,

Sadece bu kahveyi içmek için oraya giden var! En önemli özelliği de...

Fincanda pişen Türk kahvesinden içmek için farklı şehirlerden geliyorlar.

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Bursa’da bir işletmeci, Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişirerek farklı bir lezzet ortaya koyuyor.

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680 yıllık Fidan Han’da ikinci kuşak olarak çay ocağı işleten Murat Ömür, 10 yıl önce Arnavut kökenli bir arkadaşının verdiği tarifle Türk kahvesini cezve yerine fincanda pişirmeye başladı.

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Kahveyi müşterinin içeceği fincanın içinde pişiren ustanın yaptığı kahveler o kadar beğenildi ki ünü Bursa sınırlarını aştı.

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Yurt dışından özel getirdiği ateşe dayanıklı fincanlarda pişen kahveden içmek için vatandaşlar tarihi Fidan Han’a geliyor

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Kahve aktarma yapılmadan fincanın içinde piştiği için lezzeti bozulmuyor.

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Ateşin üstünde fincanda pişen Türk kahvesi lezzetini özel fincanından ve pişme tekniğinden alıyor.

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Bu pişirme tekniğini Bursa’da ilk kendileri başlattığını ifade eden Murat Ömür, şunları söyledi: “27 yıldır çarşıda çay ve kahve yapıyorum, burada büyüdüm. Babam Fidan Han’a 80 yılında çalışmaya gelmiş. Daha sonra çalıştığı çay ocağını devralmış. Ben bu işi babamdan devraldım. Fidan Han 680 yıllık bir han. Bu han Bursa civarındaki en eski han. Bizim yaptığımız kahvenin geçmişi 10 yıl öncesine dayanıyor. Arnavut kökenli bir esnaf arkadaşımızın bir tarifi ile bu işe başladık. Bu Türk kahvesini yaparken cezve kullanmıyoruz. Suyu, kahvesi ve şekerini fincana koyduktan sonra fincanı ateşin üstüne koyup pişiriyoruz.”

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“Bu kahvenin ismini ‘İsli kahve’ koyduk. Şehir dışından kahvemizi içmek için gelenler var. Namı şehir dışına yayıldı. Bu kahveyi Bursa’da ilk biz yapmaya başladık. Böyle bir kahve kültürü yoktu. İlk başlarda kahveyi özel müşterilerimize yapıyorduk. Daha sonra bu lezzeti herkes tatsın diye düşünüp gelen her müşterimize sunmaya başladık. O kadar çok sevildi ki şimdi sadece bu kahveyi içmek için hana gelenler var.”

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“Bizim çay ocağında kahve yapımı için cezve kullanılmıyor. Bu kahve her fincanda olmuyor. Bu fincanları yurt dışından getiriyoruz. Fincanlar ateşe dayanıklı. Kahveye lezzeti fincan veriyor. Hanı ziyaret için gelen yabancı turistler kahvemizden içince hayran kalıyor. Kahveyi yanında sunduğumuz ekstralarla 7 liraya satıyoruz.”

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