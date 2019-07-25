Mudanya'da bir üretici yaptı! Siyez buğdayı ve enginar bir arada

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Biber salçası kahvaltıların ve tencere yemeklerinin olmazsa olmazıdır. Yemekler farklı bir tat ve koku katan biber salçasının malzemesi olan kapya biberleri dört mevsim marketlerde bulmak mümkün ancak özellikle yazın yapılan biber salçasının tadına hiç doyum olmaz. Siz de bu yaz günlerini biber salçası yaparak değerlendirmek, kış sofralarınızı nefis ev yapımı salçayla lezzetlendirmek isterseniz püf noktalarımızı ve tarifimizi kesinlikle kaçırmayın. İşte evde biber salçası yapılışı…
Mevsim sebzelerini diğer zamanlarda da afiyetle yemek isteyenlerin elindeki en geleneksel araçların başında kurutma geliyor. Domates, biber, bamya, nane gibi birçok sebze kurutulup afiyetle tüketilebiliyor. Bunlardan bir tanesi de patlıcan. Peki patlıcan nasıl kurutulur, patlıcan kurutmanın püf noktaları nelerdir? İşte yazdan kışa zevkle tüketeceğiniz patlıcan kurutmanın sırları…