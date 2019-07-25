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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
DHA
25 Temmuz 2019 - 10:05,

Mudanya'da bir üretici yaptı! Siyez buğdayı ve enginar bir arada

Tarihi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan Kastamonu yöresine ait siyez ürünleri, Mudanyalı vatandaşlar ile buluştu.

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Tarihi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan Kastamonu yöresine ait siyez ürünleri, Mudanyalı vatandaşlar ile buluştu.

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Osmanlı saray mutfağının baş tacı olan Mudanya enginarından yaptığı lezzetlerle Bursalıları buluşturan Mudanya Meyve Üreticileri Birliği üyesi Sinan Şentürk, şimdi de tarihi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak bilinen Kastamonu yöresinin siyez ürünlerini Mudanyalılarla buluşturuyor.

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Doğal ürünlere talebin gittikçe arttığına dikkat çeken Sinan Şentürk, Anadolu topraklarında yetişen ve araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşan siyez buğdayına ilginin giderek arttığını kaydetti.

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Siyez buğdayının çok özel bir buğday çeşidi olduğunu kaydeden Şentürk, "Siyez buğdayı çok özel ve doğal bir ürün. Son dönemde birçok lezzetler ve unlu mamuller bu buğdaydan üretiliyor. İnsanların sofralarında doğal şekilde bu ürünü tüketmelerini istiyoruz. Mudanya’da da yaklaşık iki yıl önce alternatif ürün çeşitlerimiz arasında ekonomik değer olan Bursalıların damak tadına sunduğumuz Mudanya enginarından yakın zamanda yapımına başlayacağımız enginarlı samsa, lodka ve haçapuri böreklerini siyez unuyla daha da lezzetlendireceğiz" diye konuştu.

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