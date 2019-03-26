Malatya'ya özgü nefis bir tatlı: Yassı kadayıf

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İzmirlilerin 500 yıllık vazgeçilmez lezzeti boyoz, özellikle kahvaltı sofralarını şenlendirmeye devam ediyor. Haşlanmış yumurta ve çay eşliğinde tüketilen boyoz, İzmir'in vazgeçilmez lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Boyozun nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar, en pratik boyoz tarifini internette araştırıyor. Peki, boyoz nasıl yapılır?
Uğraştırıcı kebap tariflerine alternatif olarak pratik bir kebap arayanlar için şahane bir önerimiz var: Ekmek kebabı. Her evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz ekmek kebabı ile bayat ekmekleri değerlendirebilirsiniz. Peki, ekmek kebabı nasıl yapılır? Pratik ekmek kebabı tarifi